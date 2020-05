Les otages

Rarement la mort aura-t-elle semblé nous surveiller d’aussi près. C’est avril plutôt que novembre qui mérite cette année le triste titre de mois des morts.

En ce printemps effrayant, le Québec a connu une hausse de mortalité estimée pour l’instant à plus de 30 %. Ces morts sont en très large partie déplorées dans les résidences pour personnes âgées, des lieux qu’une maladie du sigle, véritable épidémie en ce demi-pays, nous enjoint de nommer CHSLD.

Au Canada, c’est au Québec qu’on trouve le plus haut taux de placement des personnes âgées en des lieux semblables. Que les morts s’accumulent précisément dans ce type de résidences devrait faire réfléchir. Le gouvernement de François Legault, par la voix de son ministre des Finances, vient pourtant d’annoncer qu’il va consacrer, sitôt la crise terminée, plus d’argent pour rénover ces lieux, où la sécurité et le bien-être apparaissent depuis longtemps illusoires, comme cette crise a permis d’en obtenir l’ultime assurance. Qu’importe : il promet même d’en créer de nouveaux. Autrement dit, bientôt davantage du pire au nom d’un avenir meilleur. Cherchez l’erreur.

Le docteur Réjean Hébert ne cesse de répéter, comme il l’a fait encore la semaine dernière, que « la vraie solution se trouve à domicile en assurant les soins et services nécessaires au maintien des personnes âgées dans leur milieu de vie en dépit d’une perte d’autonomie ». Depuis cinquante ans, plusieurs spécialistes ne cessent de le clamer : les soins à domicile doivent être mieux pourvus, comme ils le sont par exemple dans les pays scandinaves.

L’enjeu du logement pour les aînés gagnerait d’ailleurs à être considéré dans l’horizon plus vaste d’une crise généralisée en matière d’habitation, crise que cette pandémie risque malheureusement d’accentuer.

Parmi la programmation en ligne au Cinéma Moderne, on peut voir cette semaine une coproduction suédo-canadienne intitulée Push, un film de Fredrik Gertten. Push présente l’expérience de Leilani Farha, rapporteuse spéciale pour l’ONU sur le droit au logement. Devant la caméra, en divers lieux du globe, elle expose la situation générale d’un vaste laisser-faire gouvernemental, qui a ouvert la porte à des firmes d’investissement immobilières qui spéculent sur la misère.

Leilani Farha observe que, partout sur la planète, des fonds d’investissement privés prennent le contrôle de résidences au nom de la souveraineté de la finance. Après la crise de 2008, des milliers de maisons ont ainsi été rachetées pour être louées à des prix prohibitifs. Les crises profitent beaucoup aux multinationales.

À Toronto, le prix moyen des loyers, soumis à la spéculation de ces grands requins, a grimpé ces dernières années de 425 % tandis que les salaires suivaient loin derrière, avec à peine 133 % d’augmentation.

Quelques joueurs se partagent désormais un vaste parc immobilier dans lequel la population se retrouve pieds et poings liés. Parmi ces géants, le film s’intéresse à la multinationale Blackstone, fondée en 1985 par deux anciens de la banque d’affaires new-yorkaise Lehman Brothers, laquelle s’est effondrée, comme on le sait, à la suite de manœuvres autour des crédits immobiliers.

De telles firmes investissent dans des résidences, des logements et des commerces pour rehausser la valeur des immeubles, tout en vidant lentement mais sûrement les quartiers de locataires devenus incapables de payer. Les appartements n’ont même plus besoin d’être occupés pour rapporter puisque la spéculation immobilière constitue aussi un terrain lucratif pour l’évasion fiscale. À Londres, une large partie des immeubles appartiennent désormais à des intérêts étrangers.

Des fonds de pension du Canada et d’ailleurs participent à cet accaparement de la richesse en injectant des millions de dollars dans des firmes d’acquisition immobilière étrangères. Même la ville de Montréal attire de gros investisseurs de ce genre. En 2019, la firme PIRET, qui appartient à 62 % à Blackstone, a acheté pour 249 millions de dollars un portefeuille de 11 propriétés industrielles de Montréal dont les fonds proviennent de l’un des principaux régimes de retraite de l’Ontario pour les travailleurs de la santé.

L’inaptitude des États et des municipalités à réguler de façon adéquate le marché immobilier a fait la part belle à ces acteurs du privé qui ne créent pas de la richesse, mais se contentent de la piller, bafouant volontiers, chemin faisant, les obligations relatives aux droits de l’homme en matière de logement. Que faire devant tout cela ? Leilani Farha adopte le point de vue habituel de l’ONU : elle croit possible, à force de discuter avec des crocodiles, de leur arracher quelques larmes. Pourquoi n’est-on pas surpris lorsqu’une entreprise comme Blackstone lui ferme la porte au nez ?

Dans ce sillage, le marché des résidences pour personnes âgées est devenu un terrain très lucratif au Québec, comme pour le Groupe Maurice, qui a acquis 30 résidences pour aînés, dont 85 % des parts proviennent de la fiducie de placement américaine Ventas. En plein cœur de la COVID-19, on apprenait que la résidence Herron à Dorval, où plus de 30 personnes âgées sont décédées après avoir été abandonnées, appartient au Groupe Katasa, un empire immobilier à la tête de complexes immobiliers et de résidences privées pour aînés. Le propriétaire de la résidence Herron avait, comme on le sait, été condamné par le passé pour des fraudes fiscales et des affaires de stupéfiants.

Dans plusieurs villes du monde, les citoyens deviennent les otages de leurs propres milieux de vie, comme des aînés confinés dans les CHSLD. N’est-il pas temps d’élargir nos horizons afin de prendre pied dans le monde de demain sans être placés sous la botte de pareils financiers ?

Il faudra bien finir par voir à faire le nécessaire pour que la mort ne l’emporte pas.