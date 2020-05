Toutes générations unies

Dimanche soir, au spectacle-bénéfice Une chance qu’on s’a, sur les ondes de TVA et de Télé-Québec, je regardais Gilles Vigneault et Fred Pellerin entonner en duo virtuel Gens du pays, hymne québécois informel. La chanson, à la musique coécrite avec Gaston Rochon, avait été lancée le 24 juin 1975 sur le mont Royal durant le spectacle de la Fête nationale. Son succès immense s’était par la suite marié aux combats identitaires du Québec comme aux anniversaires de tout un chacun. Gens du pays serait né, dit-on, d’un défi lancé à Vigneault par Yvon Deschamps et Louise Forestier afin de remplacer Happy Birthday dans nos foyers au moment de souffler les bougies. Mission accomplie !

« Les vœux que l’on fait, les fleurs que l’on sème / Chacun les récolte en soi-même / aux beaux jardins du temps qui court », lançaient-ils dimanche avant d’entamer le célèbre refrain. Et il m’a semblé que l’événement télévisuel trouvait là son apothéose. Plus-value conférée à un spectacle collectif à travers ce legs de mémoire.

Pellerin est un peu le fils spirituel de Vigneault. Tous deux à des générations d’écart avaient mis leur village natal au centre de la roue pour tourner la métaphore du Québec. Ainsi, ce pont tendu à travers le temps par un poète à un autre résonnait-il comme un chant d’espoir de transmission accrue entre ceux qui ont bâti le Québec moderne et ceux qui marchent dans leur foulée. Et ce, à l’heure où les gens constatent avec horreur à quel point tant d’aînés, artistes ou pas, ont été largués, sinon parqués, en résidence par nos sociétés de jeunisme et de « moi d’abord ! »

Vigneault n’aura jamais remisé sa parole depuis la Révolution tranquille, accompagnant les peines et les rêves de son peuple au milieu des flambées et déroutes. On lui était reconnaissants d’être encore fidèle au poste pour inspirer les Québécois au moment où le fléau du coronavirus ravage les corps et les esprits.

Autant dans ce spectacle que dans celui de la veille, En direct de l’univers, la volonté de réunir des artistes de tous âges témoignait du besoin cuisant de recréer des liens générationnels si longtemps distendus.

Ces deux téléprestations semblaient se confondre par leur ton, plusieurs invités ou animateurs, dont Marc Labrèche, ayant en outre sauté d’un plateau à l’autre. Dimanche ou samedi, les présences de France Castel, de Ginette Reno, de Claude Dubois, de Jean-Pierre Ferland aux côtés des Trois Accords, du trio Passe-Partout, d’Ariane Moffatt, des Sœurs Boulay ou de Céline Dion (à peine entendue) sautaient les foyers générationnels. La chanson cajun par le groupe trad acadien Salebarbes Les haricots sont pas salés (au titre déformé qui donna son nom au répertoire louisianais Zydeco) remontait le temps. Ils n’ont pas demandé au docteur Arruda de danser sur une chanson à sa propre gloire, ce qui était plus sage ainsi.

Trop tricoté pure laine, tout ça, faut dire, sans guère de diversité, même du côté des Premières Nations. Des fêtes de famille en français d’abord, célébrations enjouées, entre chansons d’hier et d’aujourd’hui, rap inclus, mais musique classique négligée. Le bel canto du moins s’y faufila par la voix du populaire ténor Marc Hervieux. Ça sentait le repli vers les valeurs sûres : phénomène accru en période d’angoisse collective.

Après l’international One World et le canadien Stronger Together, précédentes prestations virtuelles caritatives souvent mal lunées, le côté ludique des Québécois opposait une joie de vivre à la sinistrose anglo-saxonne. Reste que trop d’arcs-en-ciel, toutes couleurs unies, ça infantilise une fête à renforts éperdus de « Ça va bien aller ! », slogan qui baptisait la nouvelle chanson de Ginette Reno, truffée de formules clichés, hélas ! Comme quoi l’inspiration ne jaillit pas toujours à chaud. Les artistes devront attendre que la poussière retombe avant d’offrir des variations originales sur des affres encore mal digérées.

Ces deux événements au petit écran offraient en tout cas la preuve que les gros plateaux des émissions de variétés peuvent se dresser dans l’harmonie — nourris quand même de capsules virtuelles — en pur respect de la distanciation sociale. Bonne nouvelle pour ce type de tournages audiovisuels, en ruée d’imagination créative.

Et puis ces spectacles collectifs auront permis au premier ministre François Legault de tirer son chapeau lors du point de presse de lundi aux artistes du lot, en les remerciant de nous avoir fait du bien. Osons l’espoir que les bottines suivront les babines, comme dirait l’autre. Puissent la culture, les héritages de transmission et l’environnement atterrir enfin au cœur du projet social, pour mieux soigner nos gueules de bois après tant d’années d’inconscience égratignées par nos peurs d’aujourd’hui.