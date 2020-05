Choisir l’avenir

Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, d’autres qui doivent l’être, mais qui sont difficiles à entendre. Pour le premier ministre albertain, Jason Kenney, rien ne le fait sortir de ses gonds comme l’annonce de la fin prochaine de l’industrie pétrolière de sa province. Ses commettants et lui ont donc été servis la semaine dernière quand la députée verte Elizabeth May et le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, s’en sont pris au fleuron albertain. La première a déclaré que « le pétrole est mort » et le second, que les sables bitumineux n’ont plus d’avenir.

Les provinces des Prairies exigent depuis des mois, sinon quelques années, un plan d’aide pour le secteur pétrolier, qui en arrache. Le coup porté par la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’ajouter à ses déboires. Et pour M. Kenney, la crise sanitaire est un argument de plus en faveur d’un soutien fédéral substantiel pour le secteur des hydrocarbures. Mais le premier ministre s’impatiente.

Le gouvernement Trudeau répète depuis des mois qu’un tel plan s’en vient, mais il tarde à passer aux actes. Le secteur pétrolier n’est pas oublié, mais pour l’instant, il est traité comme tous les autres. Il pourra bénéficier du nouveau crédit offert aux grandes entreprises pour faire face au choc de la COVID-19, à la condition que les compagnies répondent aux conditions énoncées.

Le chef bloquiste est d’accord pour que le secteur pétrolier ait droit au même appui que les autres secteurs pour surmonter la crise de la COVID-19 et préserver des emplois existants. Il approuverait aussi qu’on aide l’Alberta à diversifier son économie et à faire la transition énergétique, mais pour des raisons environnementales, il s’oppose à ce que le gouvernement appuie l’expansion des sables bitumineux. En plus, ce serait un investissement perdant, le prix du pétrole étant trop bas pour en assurer la rentabilité, a-t-il noté. Portée par un sentiment d’urgence face à la crise climatique, Mme May a pour sa part toujours demandé qu’on cesse de subventionner les énergies fossiles au profit d’une aide à la décarbonisation de l’économie, y compris en Alberta.

Les deux politiciens veulent que les fonds publics destinés au redémarrage de l’économie fassent d’une pierre deux coups et ne servent surtout pas à reproduire le statu quo, comme le laisse entendre M. Kenney. Les pressions de ce dernier, tout comme celles de ses alliés politiques et industriels, ne cesseront pas, car ce secteur a davantage que la COVID-19 à affronter. Il y a d’abord et avant tout la chute du prix du baril de pétrole, résultat d’une gestion désordonnée de l’offre par des pays producteurs. Le marché est déstabilisé et rien n’indique qu’on reviendra aux sommets passés. Ottawa n’y peut pas grand-chose.

Tout récemment, le fédéral a offert des fonds pour nettoyer et fermer les puits orphelins. Mais les gestes les plus coûteux politiquement et financièrement ont été posés il y a deux ans. Pour donner au pétrole albertain cet accès aux marchés étrangers que M. Kenney appelle de tous ses vœux, Ottawa a, en l’achetant, sauvé d’une mort certaine le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain.

Il est vrai que notre société a encore besoin de pétrole, mais le marché de l’énergie change. Dans le milieu financier, de plus en plus d’investisseurs et d’entreprises boudent le secteur des hydrocarbures. Des experts, comme Céline Bak, de la firme Analytica Advisors, ont maintes fois prévenu les investisseurs institutionnels des risques posés par une baisse de la valeur des actifs pétroliers sous l’effet de l’accélération de la transition vers une économie faible en carbone.

Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, publié le 30 avril, les seules ressources énergétiques à ne pas avoir souffert de la crise sanitaire sont les énergies renouvelables. (Il faut dire que la quasi-paralysie des transports a frappé de plein fouet les énergies fossiles.) Face à ce choc « historique », le directeur exécutif de l’agence, Fatih Birol, a prévenu : « Il est trop tôt pour déterminer les effets à long terme, mais le secteur énergétique qui émergera de cette crise [de la COVID-19] sera significativement différent de celui qu’il y avait avant. »

Le coup de massue infligé par la COVID-19 exige des gouvernements d’ajuster le tir. Ils ne peuvent simplement reprendre là où ils en étaient quand tout a été mis sur pause. Cet arrêt forcé a provoqué des interrogations sur nos valeurs et nos priorités collectives. Ce serait affligeant qu’on n’en tire pas des leçons et ne procède pas à des changements vers une société plus juste et plus respectueuse de l’environnement.

Le déficit budgétaire s’est gravement alourdi et ne peut être ignoré, mais le déficit écologique, lui, ne pourra jamais être épongé et ne fera que se creuser si nous restons toujours aussi dépendants des hydrocarbures. M. Kenney est choqué ? La vérité choque, en effet.

On peut aplatir la courbe des dommages environnementaux, mais à la seule condition d’agir maintenant, de façon décisive, avec solidarité et sens du bien commun. Comme on l’a fait face à la pandémie.