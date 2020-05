Test crucial pour l’Europe

Dans un mouvement accéléré par la crise sanitaire mondiale, l’ordre géopolitique sur lequel a reposé le monde depuis l’écrasement du nazisme, il y a exactement 75 ans, continue de se défaire. Sans qu’on voie ce qui va le remplacer. Les changements en cours aujourd’hui sont encore plus importants que ceux de 1989-1991, lorsque éclatait l’Union soviétique et que cessait la division Est-Ouest de l’Europe.

Le retour des nations (pour le meilleur ou pour le pire), la montée de la Chine et le déclin des États-Unis sont les faits saillants les plus criants de la période actuelle. Mais ces trois tendances lourdes ne résument pas tout. La fin annoncée du pétrole et l’urgence d’une solution de rechange énergétique sautent également aux yeux en ce printemps 2020.

Les guerres et les épidémies ont souvent été l’occasion de réalignements radicaux. Elles peuvent aussi, comme la COVID-19, accentuer les lignes de failles et des réalignements qui déjà se dessinaient.

Le reste du monde voit la Chine dans sa soupe depuis une bonne vingtaine d’années. Souvent, en lui faisant les yeux doux : avec les sirènes de l’intérêt commercial et des lunettes roses sur la signification politique réelle de ce régime au XXIe siècle. Il aura suffi d’un coronavirus, de quelques dissimulations, sans oublier les excès d’une « diplomatie des gros bras »… pour que, soudain, l’image change de façon appréciable.

Quant aux États-Unis, l’épuisement — voire le blocage terminal — de leur modèle politique et l’abdication de leur primauté sont aujourd’hui clairs pour tout le monde. Mais ils étaient déjà présents lors des présidences Bush et Obama.

« L’angle mort » de tout ce qui précède, c’est la question de l’Europe. Question pourtant centrale pour l’avenir du monde.

On répète que la pandémie a permis à de nombreux régimes autocratiques de mieux assurer leur emprise. C’est peut-être vrai à certains endroits, pour l’instant. On verra si l’État autoritaire d’un Viktor Orbán (Hongrie) ou d’un Jaroslaw Kaczynski (Pologne) tient la distance et réussit vraiment à enterrer la démocratie durement gagnée des 25 années précédentes. Dans des villes comme Budapest, Varsovie et Cracovie, la résistance s’organise.

De façon générale, le printemps de la COVID-19 n’a pas été si bon pour ceux qu’on étiquette « populistes » ou d’« extrême droite ». En Italie, Matteo Salvini, apparemment irrésistible il y a un an, avec 40 % d’appuis et une voie royale devant lui, végète dans les 20 %. Il ne sait plus s’il doit, tactiquement, dénoncer le confinement… ou, au contraire, le déconfinement !

Les grandes gueules qui chialent avec talent ne sont plus forcément dans l’air du temps ; on attend plutôt un discours rationnel, réaliste et rassurant. Les appuis populaires à des dirigeants comme Merkel (Allemagne), Sanchez (Espagne) ou Conte (Italie) atteignent des sommets inégalés (la France faisant ici exception… le pays de la grogne reste ce qu’il est !).

Bien entendu, il faudra voir si ça dure, alors que se profile une crise économique terrible, qui ne s’estompera pas avec les derniers échantillons de coronavirus.

La question de l’Europe n’est pas seulement affaire de popularité ou de compétence de telle ou telle personne au sommet d’un État… Elle est aussi géopolitique. Pensons-y : les États-Unis, mais aussi la Chine (contre toute attente) et la Russie, sont aujourd’hui politiquement affaiblis par la pandémie.

Un Poutine, qui ricanait avec raison depuis des années, n’a jamais eu l’air si petit, ni si frustré que depuis deux mois, devant la caméra. Il n’a pas eu son triomphe du 75e anniversaire, la COVID-19 fait très mal à Moscou, et le pétrole ne vaut plus rien.

L’Europe sera-t-elle un spectateur impuissant dans la nouvelle géopolitique mondiale ? Avec des décisions prises à Washington, à Moscou et à Pékin, par des acteurs diminués mais toujours importants ?

Une Europe redéfinie par les nations, mais capable de cohésion et d’influence dans la nouvelle tectonique des blocs géostratégiques, est possible. Un test crucial, dans un premier temps, sera sa capacité (ou non) à faire une relance économique commune, avec une Allemagne solidaire et généreuse, qui comprendrait qu’il y va de la stabilité du continent autant que de son propre intérêt.

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.