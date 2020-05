Requiem pour Olivieri

Jason CARON-MICHAUD - Abonné 3 mai 2020 01 h 51

Catastrophe pour l'esprit culturel

C'était un des rares endroits à Montréal où l'on pouvait feuilleter des publications de chez VRIN, et ce, tout en échangeant des appréciations avec le libraire ou des clients intéressés. Un endroit où la culture était vécue in situ par des humains, clients, libraires, auteurs, qui la chérissaient.



À côté de la sélection internationale du maintenant défunt Phos, tenu alors entre autres par des étudiants en cinoche à l'UdM, Olivieri incarnait un haut lieu de résistance intellectuelle, sans grande compromission aux gros vendeurs. Ainsi, c'est sur sa table d'accueil juste après le seuil d'entrée qu'on pouvait trouver des oeuvres avec du mordant telles que Comment les riches détruisent la planète de KEMPF... De ces savoureux moments de bouquinerie, ma bibliothèque garde le souvenir encore nourrissant du Mahabharata, du Grand BAILLY, de Perceval en édition bilingue, du LITTRÉ, de COMTE, de RENAN, d'Hermann WEYL, de LORENZ...



L'histoire immédiate semble offrir en temps réel une funeste suite: Comment les GAFA détruisent la culture.



Face à l'hédonisme naïf du changement pour le changement et face au nivellement vers le bas de la pensée, à quand une redistribution adéquate de la richesse au national et à l'international pour que puissent mieux se produire et se transmettre les oeuvres exigeantes et pertinentes, ces oeuvres qui forment une veille sur l'histoire de l'humanité et qui l'alimentent pour mieux surveiller et encadrer certains puissants?



Entendez-vous la tourterelle?