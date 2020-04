L’inévitable chicane

Depuis le début de la crise du coronavirus, les relations entre Québec et Ottawa étaient placées sous le signe d’une collaboration qui avait permis de « mettre sur pause » les tensions inhérentes au fédéralisme canadien. Le premier ministre Legault avait bien donné quelques signes d’impatience face à la lenteur du gouvernement Trudeau à ordonner la fermeture de la frontière avec les États-Unis, mais le ton des relations entre les deux paliers de gouvernement est demeuré courtois, voire amical.

Un froid s’est installé jeudi, quand M. Trudeau a manifesté son déplaisir de voir le Québec et, dans une moindre mesure, l’Ontario faire appel à l’armée pour secourir les personnes âgées en perdition dans les CHSLD. M. Legault doit être encore plus gêné que lui d’avoir dû lancer ce SOS, mais sa physionomie en point de presse indiquait clairement qu’il n’avait pas apprécié de voir son homologue canadien tourner le fer dans la plaie.

Il n’était pas fâché de pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce quand un journaliste lui a demandé si la Prestation canadienne d’urgence (PCU) — sans parler de la généreuse aide aux étudiants — avait pu nuire à la recherche de personnel pour les CHSLD. Bien entendu, poser la question, c’était y répondre. Le sous-texte était clair : pendant que M. Trudeau se contentait de signer des chèques à la chaîne, M. Legault était en première ligne.

M. Trudeau visait sans doute moins les autorités québécoises ou ontariennes que l’ensemble de la société, qui n’a pas été à la hauteur des obligations qu’elle a envers ceux qui ont bâti le pays et qui ont le droit de finir leurs jours dignement. Il n’est certainement pas le seul à trouver » extrêmement troublant » le sort qui leur est réservé. Certes, l’ampleur de la pandémie a pris tout le monde par surprise, ici comme ailleurs, mais la situation dans les CHSLD aurait été moins dramatique si on s’était attaqués plus tôt à des problèmes qui étaient connus depuis des années.

De toutes les provinces canadiennes, le Québec est de loin celle où les personnes âgées qui vivent en établissement sont les plus nombreuses. Il ne faut pas se surprendre que le virus y ait fait plus de victimes. Ce n’est pas M. Legault qui a choisi ce modèle, de toute évidence déficient, mais c’est à lui — et non à M. Trudeau — de décider des correctifs à y apporter.

M. Trudeau a évoqué la possibilité d’étendre la portée de la Loi canadienne sur la santé afin d’imposer des normes pancanadiennes aux CHSLD. Sa ministre de la Santé, Patty Hadju, est manifestement désireuse de jouer un plus grand rôle, comme l’ont voulu tous ceux et celles qui l’ont précédée dans ce poste, même si la santé relève de la juridiction des provinces. Historiquement, les périodes de crise ont souvent été l’occasion pour le gouvernement fédéral d’accroître ses pouvoirs.

Le Québec, qui s’était opposé à l’adoption de cette loi, en 1984, s’opposerait assurément à cette extension, mais bon nombre de Canadiens la verraient sans doute d’un bon œil. Dès son arrivée au pouvoir, M. Legault avait eu maille à partir avec le gouvernement Trudeau qui menaçait de réduire les sommes versées au Québec dans le cadre du Transfert canadien en santé (TCS), si différents tests réalisés dans des cliniques privées aux frais des usagers n’étaient pas interdits. « Ce n’est pas le fédéral qui va commencer à nous dire comment gérer le réseau de la santé », avait-il déclaré. Il n’a pas changé d’avis.

Dans son point de presse de vendredi, il a plutôt demandé à M. Trudeau de revenir à une contribution fédérale de 50 % du coût des services de santé, comme cela était le cas au départ, alors qu’elle a chuté progressivement à 23 %. En réalité, le défi des provinces au cours des prochains mois et des prochaines années sera d’empêcher le gouvernement fédéral de se désengager encore davantage, en raison des sommes colossales énormes qu’il a dépensées pour compenser l’arrêt de pans entiers de l’économie et qu’il faudra bien rembourser.

Une autre tendance historique à Ottawa, quand le déficit explose, est en effet de couper dans les transferts aux provinces, plutôt que dans les dépenses fédérales. Et le déficit atteindra des sommets inégalés. M. Legault a ouvert la porte à la nationalisation les CHSLD privés, avec les coûts importants que cela entraînerait, mais la réponse à la baisse de la contribution fédérale dans le passé a été au contraire d’accorder une plus grande place au secteur privé dans la fourniture des soins de santé.

On dit que la société québécoise ne sera plus la même après la pandémie, mais la dynamique du fédéralisme, elle, ne changera pas. Même quand le gouvernement réduit ses transferts, sa volonté d’imposer un modèle uniforme d’un bout à l’autre du pays ne diminue pas. Depuis toujours, les règles de la solidarité canadienne, dont la péréquation est le symbole par excellence, ont été définies unilatéralement par Ottawa, les provinces étant consultées pour la forme. C’est le gouvernement de Trudeau père qui avait fait adopter la Loi canadienne sur la santé. Le fils ne demande certainement pas mieux que de poursuivre son œuvre.