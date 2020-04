Les conservateurs et la Dre Tam

Ce n’est pas facile d’être le chef de l’opposition officielle durant une pandémie. Toute critique envers le gouvernement risque d’être perçue comme étant contre-productive face à la menace collective ou, pire encore, carrément opportuniste. Mieux vaut s’effacer que de se planter.

Depuis le début de cette pandémie, le chef conservateur, Andrew Scheer, a généralement su trouver le juste milieu en exigeant que le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau rende des comptes tout en mettant sur la glace la partisanerie qui caractérise la politique en temps normal. Mais le chef conservateur a manqué cruellement de courage cette semaine en refusant de dénoncer les propos disgracieux du député ontarien Derek Sloan, un militant antiavortement et candidat à la succession de M. Scheer, qui a réclamé la tête de l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique en chef du Canada, la Dre Theresa Tam. Dans un courriel envoyé à ses militants, M. Sloan a laissé entendre que Dre Tam serait trop proche de l’Organisation mondiale de la santé et du régime communiste chinois. Selon M. Sloan, cette proximité aurait retardé la réponse canadienne pour réduire la propagation du coronavirus.

« La Dre Tam doit partir, a écrit M. Sloan. Le Canada doit demeurer souverain dans ses décisions. Les Nations unies, l’OMS et la propagande chinoise communiste ne doivent plus jamais avoir un mot à dire dans la santé publique du Canada. »

M. Sloan n’est pas le seul politicien à avoir critiqué l’OMS pour avoir minimisé la menace de la COVID-19. Alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, ont décidé en février de fermer leurs frontières aux voyageurs de la Chine, où s’est manifestée cette maladie pour la première fois en novembre dernier, l’OMS insistait pour dire que de telles mesures étaient inutiles. Le Canada fut ainsi l’un des derniers pays à interdire les vols internationaux, attendant jusqu’à la mi-mars.

M. Sloan a toutefois franchi une ligne en insinuant que la Dre Tam, qui est née à Hong Kong, manque de loyauté envers son pays d’adoption. Inconnue du grand public avant la crise actuelle, la Dre Tam a toujours fait preuve durant sa longue carrière d’un dévouement et d’un professionnalisme incontestables. Elle s’est comportée de façon exemplaire depuis le début de la crise actuelle. Elle est la bonne personne, à la bonne place, au bon moment. Elle n’est ni une politicienne ni une militante. C’est une scientifique, d’abord et avant tout, qui se sert des meilleures données disponibles pour enrayer cette menace à la santé publique.

En prétendant le contraire, M. Sloan a prouvé qu’il n’est pas digne du poste qu’il convoite. Heureusement, ses chances de gagner la course à la chefferie conservatrice sont minces. Et quelques députés conservateurs, dont Michael Chong et Eric Duncan, ont eu la décence de signaler leur désaccord avec ses propos.

Pourquoi M. Scheer n’a-t-il pas pu le faire lui-même ? Il a servi comme prétexte qu’il ne voulait pas s’immiscer dans la course à la chefferie de son parti. Mais après s’être déjà abstenu d’appuyer la Dre Tam la semaine dernière, son refus de dénoncer les propos de M. Sloan révèle une fois de plus pourquoi son parti ne pourra jamais gagner la confiance d’une majorité de Canadiens, qui sont dégoûtés par sa politique du sifflet à chiens. Ils savent pertinemment que si M. Scheer passe sous silence les propos de M. Sloan, c’est parce qu’il ne veut pas froisser certains militants de droite qui en mènent large au sein de son parti. C’est sans doute pourquoi l’ancien ministre Peter Mackay, qui aurait une longueur d’avance sur les trois autres candidats dans la course à la chefferie, ne s’était toujours pas prononcé sur les propos de M. Sloan vendredi.

Sans surprise, M. Trudeau n’a pas hésité à profiter de leur silence. « L’intolérance et le racisme n’ont pas leur place au Canada, certainement pas leur place dans nos discours politiques, a-t-il dit lors de son point de presse de jeudi. Notre pays est fort, non pas malgré ses différences [culturelles], mais à cause de ses différences. »

Plus les Canadiens commenceront à ronger leur frein sous les consignes du confinement, et plus l’économie canadienne croulera sous les fermetures forcées de milliers d’entreprises, plus le gouvernement de M. Trudeau sera assujetti à la critique pour sa gestion de cette crise. La politique canadienne reviendra tranquillement à la normale et l’éventuel successeur de M. Scheer — la date initiale de sa sélection, le 27 juin, ayant été reportée en raison de la pandémie — aura à mener la charge contre le gouvernement actuel. Si personne ne conteste les dépenses hallucinantes qu’il engage pour venir en aide aux personnes affectées par la crise, la dette fédérale qui en découlera va hypothéquer l’avenir du pays pendant plusieurs années.

Mais tant que les chefs de file conservateurs n’osent pas mettre des gens comme M. Sloan à leur place, une majorité de Canadiens continueront à leur tourner le dos.