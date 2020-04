Sages comme des images?

Lorsque j’ai annoncé à ma mère qu’elle n’était plus vieille, mais officiellement promue au rang de « sage » d’après le gouvernement, Fanchon m’a répondu : « Au lieu de changer la terminologie, qu’ils changent donc les couches ! »

Ma mère, quasi octogénaire, fait partie de la génération dite silencieuse (précédant les boomers), affectée statistiquement par le virus, 88 % des décès touchant les plus de 70 ans et plus de 86 % d’entre eux ayant lieu en CHSLD et en résidences. Elle est également du nombre des milliers de « sages » très en forme (zéro pilule) et totalement autonomes qui louent un logement en solo ou en couple dans une résidence privée, par commodité. On compte 130 000 ménages dans ces résidences pour personnes âgées (RPA) contre 44 000 résidents en CHSLD. Leur clientèle étant inégale du point de vue médical, elles sont soumises à des règles strictes qui risquent de perdurer après le déconfinement.

Certains, comme ma mère, se mordent les doigts aujourd’hui d’avoir involontairement sacrifié le peu de liberté qu’on leur concède encore. Une de ses voisines a déjà déménagé et d’autres sortiront les pieds devant, morts de solitude. Fanchon est cloîtrée, ne peut parler à aucun visiteur, même à deux mètres, ni sortir marcher comme elle en a l’habitude ; sa clé est désactivée, le garage, cadenassé et elle est condamnée (yep) à danser en ligne en vidéoconférence sur du Stef Carse, à jouer au bingo dans la porte d’entrée ouverte de son appartement avec ses voisins d’infortune ou à faire du cardio sur son balcon, stimulée par une animatrice infantilisante qui tente de leur secouer les puces sur le plancher des vaches. Le rêve.

Je prends doucement les hommes comme ils sont. J’accoutume mon âme à souffrir ce qu’ils font.

Elle préfère lire 21 leçons pour le XXIe siècle, de Yuval Noah Harari, et Journal d’Irlande. Carnets de pêche et d’amour, de Benoîte Groult, se remettre à ses pinceaux et marcher en rond (avec un chaperon, comme dans La servante écarlate) devant sa résidence.

Remarquez, ma mère fait aussi partie de cette génération qui a obéi toute sa vie : à ses parents, aux curés et aux bonnes sœurs, à son mari et aux institutions. Pas une once de révolte ou de dissidence chez elle, sauf qu’en ce moment je perçois une pointe d’exaspération sous son humour victorien. Fanchon va m’enterrer, je l’ai toujours pensé. Elle est « sage ».

Le dilemme du tramway

Vous êtes nombreux à vous époumoner au sujet du profilage d’aînés. Le journaliste Alain Crevier a fait une sortie sur les ondes de Radio-Canada la semaine dernière, incitant les personnes âgées séquestrées à aller manifester leur mécontentement. Le président Macron a reculé vendredi dernier après avoir tenté de jouer la carte du confinement prolongé au-delà du 11 mai pour les 65 ans et plus. Il a craint le retour des gilets jaunes.

Le philosophe français André Comte-Sponville, 68 ans, y est allé de propos mordants dans le journal Le Temps : « On pleure les décès dans les établissements médico-sociaux, mais faut-il rappeler qu’en général, on y va pour mourir ? Pardon de ne pas être sanitairement correct ! »

En effet, il ne l’est pas. Nous sommes placés devant un problème d’éthique classique, le dilemme du tramway. Vous irez lire le résumé sur Wiki, c’est passionnant, surtout lorsqu’appliqué concrètement aux voitures autonomes. Qui allez-vous faire mourir ? En gros, le tramway va-t-il aller percuter une personne innocente pour en sauver cinq qui travaillent sur les rails ? La logique nous dicterait que oui. Et pourtant, le choix n’est pas si simple, surtout lorsque l’affect s’en mêle. Actuellement, le biais politique ne fait aucun doute, on sauve dans l’urgence des mourants à qui il reste moins de deux ans à vivre en CHSLD dans des conditions déjà pénibles en temps normal. Certains seraient même morts de faim et de soif, selon Le Journal de Montréal.

Tant que nous n’aurons pas accepté la mort, nous serons affolés à chaque épidémie

« Est-ce que ces gens-là ont une « qualité de vie » ? Est-ce qu’ils souhaitent même vivre encore ? Et quelles seront les séquelles pour ceux qui s’en sortent ? Personne ne pose la question », me souligne une cadre intermédiaire spécialisée en maladies infectieuses en santé publique, qui préfère garder l’anonymat pour conserver son emploi.

« On va se retrouver avec des cas de démence prématurée chez des bien-portants. Une anecdote : vous laissez un vieillard dans une salle d’urgence 24 heures où la lumière est allumée en permanence et il sera désorienté. Perdre leurs repères de la vie courante peut rendre les gens désorganisés. Est-ce que confiner des gens âgés est la meilleure solution ? C’est discutable. »

Comme l’a été le choix de couper le tiers du budget en santé publique alors qu’il représentait un maigre 2 % du budget total du portefeuille il y a cinq ans. On le doit à un certain Gaétan Barrette, la coqueluchede ce funeste mois d’avril dans les médias. J’ai même entendu M. Barrette nous la jouer contrite au micro de Plus on est de fous, plus on lit. J’espère qu’il portait un masque.

« Criminels » de la santé

Je ne compte plus le nombre de personnes (et j’en suis) qui souhaiteraient avoir recours à l’AMM plutôt que d’aboutir dans un CHSLD. Ma dernière visite en ces lieux, il y a deux ans, n’a pas arrangé les choses. L’odeur d’urine et les trois boules tièdes de manger mou, non merci.

Une médecin généraliste (qui demande l’anonymat aussi) qui travaille en milieu hospitalier se déchaînait à ce sujet, dimanche, lorsque je lui en ai parlé. En plus d’éteindre des incendies à l’hôpital, elle s’occupe actuellement de trois octogénaires. Deux sur trois sont en résidence privée. « Comme médecins sur le terrain, la Santé publique ne nous consulte pas. Notre détresse vient en partie du fait que nous sommes incapables de respecter notre éthique. On a complètement abandonné les personnes âgées. Elles sont prises dans la trappe de la mort. Le prétexte de sauver des vies ne tient pas puisqu’on fait entrer des employés possiblement contaminés en résidence. Ça prend des aidants naturels et des bénévoles avec des protections adéquates aussi. »

La peur n’empêche pas la mort, elle empêche la vie

« Et en enfermant ceux qui vont encore bien, on va augmenter les démences et affaiblir leur système immunitaire. Ce qui garde une personne en vie, ce sont les contacts humains. Nous avons besoin d’être touchés 14 fois par jour. Les bébés orphelins qui ne sont pas bercés meurent ! C’est plus humain d’avoir une main à serrer pour mourir d’une pneumonie que de rester seule avec sa démence. C’est cri-mi-nel ! On refuse de regarder le mal qu’on fait. Ça m’atteint profondément, l’abandon humain. En ce moment, on sauve des vies pour en sacrifier d’autres. »

Mais ces pertes-là ne feront pas partie des condoléances quotidiennes du premier ministre.



Lu l’intervention du pneumologue Christian Allard, à Saguenay, où il dénonçait les mesures strictes de confinement des aînés (aka « sages »). « Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un de 89 ans qui est capable d’aller marcher dehors tout seul sans exposer personne ni s’exposer lui-même ne puisse pas le faire. Vous savez, ça ne s’attrape pas, l’âge ! » Aimé ce magnifique poème de Marie Noël sur le grand âge, Crépuscule, que m’a envoyé le

« sage » philosophe Jacques Dufresne : Ils diront que je retombe

au bas âge

Qui n’a pas encore appris la vérité

Des ans clairs et leur sagesse

de passage,

Parce que je retourne à l’Éternité.

Et pour un peu d’élévation, ce texte du philosophe sur la souffrance, la vérité et la beauté, de Camus à Simone Weil. Relu l’entrevue avec le philosophe André Comte-Sponville dans Le Temps (17 avril dernier). Pas du tout sanitairement ou politiquement correct. Rien lu de tel sous nos latitudes. À méditer : « Je ne suis pas prêt à sacrifier ma liberté sur l’autel de la santé ! »