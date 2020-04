À regarder les photographies anciennes de la Gaspésie que publie l’historien Pascal Alain dans quelques-uns de ses livres, je me retrouve souvent à imaginer, dans le grand large des marges blanches de nos mémoires, la trajectoire d’un médecin parti vivre là-bas, au bord du fleuve, après la Seconde Guerre mondiale.

Tout juste démobilisé de l’armée, ce médecin doublé d’un écrivain en devenir s’installe à Rivière-Madeleine. Il décide, pour des raisons restées nébuleuses, d’exercer son métier dans cette péninsule qu’estiment les artistes, mais qu’oublient volontiers les gouvernements, sauf quand il s’agit d’y envoyer l’armée, la police ou des banquiers pour faire respecter l’ordre des possédants.

Cet homme s’appelle Jacques Ferron. Il a la vingtaine. Ce sera un de nos plus grands écrivains, doublé d’un médecin dont les confrères — ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier — auront avantage à méditer les pensées.

Ferron est mort le 22 avril 1985. Il y a donc 35 ans cette semaine. Sa plume, sorte de scalpel qui lui servait à disséquer finement les faits de société, nous manque plus que jamais.

Quoi de neuf, docteur ? Depuis que vous êtes parti, il y a déjà ceci qu’il faut vous signaler : des médecins courroucés sont suppliés d’aller aider dans les CHSLD afin de pallier un manque criant de 2000 infirmières et préposés aux bénéficiaires. Pour dédommager les médecins, qu’on aurait cru bien payés pour soutenir le système de santé, on leur offre une rallonge de salaire à hauteur de 2500 $ par jour. Ce qui n’est pas rien. Si les infirmières et les préposés aux bénéficiaires, qu’on a trop longtemps négligés, étaient mieux payés, serait-il possible qu’il en manque moins ? Chose certaine, on le voit bien, c’est la société qui finit par en payer le gros prix.

En Gaspésie, écrit le Dr Ferron au sortir de la boucherie de la guerre, la misère apparaît endémique. « Je pourrais faire quelque argent, payer mes dettes, mais il faudrait que j’exploite les gens tout comme mes prédécesseurs l’ont fait. Je m’en épargne la bassesse et je demeure du côté des misérables », note-t-il.

Si l’homme est à la mesure de toute chose, pourquoi le médecin ne serait-il pas placé sur le même pied que ses semblables ? « Les hommes sont égaux », insistait souvent Ferron. Abandonner le dernier des hommes à son triste sort ou tirer un avantage de la pauvreté de la collectivité serait une pure lâcheté qui conduit, croyait-il, à être classé avec « les profiteurs, les inutiles, les monstres ».

De sa vie en Gaspésie, Ferron a appris, pour reprendre les mots de son biographe Marcel Olscamp, « une sorte de morale de la générosité, selon laquelle chaque citoyen bénéficiant de quelque privilège est tenu de se mettre au service de ceux qui n’ont pas eu cette chance ».

La nuit, on vient le chercher, parfois à cheval, pour toutes sortes d’histoires qui allaient mal tourner. Des besognes de croque-mort, dit Ferron. Des affaires, par exemple, d’accouchements difficiles dont même une sage-femme pourtant bien plus expérimentée que lui n’avait pas voulu.

À l’anse de Gros-Morne, un des hameaux sur lequel Ferron veille, la population est infestée par la syphilis et la tuberculose. Ces choses d’ailleurs ne sont pas disparues, comme on pourrait le croire, à condition de s’épargner la lecture des bilans de santé de populations comme celles du Nord québécois. Dans son édition du printemps, le magazine de Médecins sans frontières rappelle par la voix de son directeur au Canada, Joseph Belliveau, que « la tuberculose tue plus d’un million de personnes chaque année ». Des gens dont pourtant on n’entend guère parler.

Au début de sa pratique en Gaspésie, Ferron soigne correctement, écrit-il. Mais il apprend avec le temps à faire mieux, parce que, même en faisant bien, il en vient à considérer qu’il soigne mal, puisqu’il ne sait pas encore le faire avec compassion et amour. Cela s’apprend, il faut croire. Mais pas pour tous.

Jacques Ferron a ainsi porté plainte à deux reprises, devant le collège des médecins, contre un confrère de la Gaspésie qui charcute volontiers des femmes, au point où sa maison a été rebaptisée « le château des ovaires », parce qu’il en enlève plus souvent à tort qu’à raison.

Ferron va passer ensuite du pays de Gros-Morne à celui de Ville Jacques-Cartier, une ville pauvre en banlieue de Montréal où la misère se présente en cortège jusqu’à son bureau. Dans ces pays mal-aimés, dont il est un habitué, Ferron remarquait que les vies misérables servent de repoussoirs commodes à ceux enclins à s’accorder une supériorité frauduleuse. Cette bonne conscience de contrebande se sécrète toujours au détriment des plus démunis. À ceux-ci d’ailleurs, la belle société ne distribue encore aujourd’hui que la petite monnaie du mépris, toujours bien suffisante pour se payer le confort de ses certitudes.

« Notre monde a besoin de superhéros. Donne un sens à tes journées. Viens travailler au CHUM ! » : voici les mots d’une publicité qui invite les travailleurs de la santé à s’engager, rappelait la semaine dernière Vincent Lafortune, un ancien préposé aux bénéficiaires de ce centre hospitalier, dans sa lettre ouverte publiée par La Presse. Il raconte avoir travaillé là 30 ans, à un salaire de misère. « Je peux vous dire que les loyers augmentaient beaucoup plus vite que mon salaire et ma joie d’aller travailler ». Mais Superman, Wonder Woman et Batman se passent volontiers de salaire, il est vrai.

Il serait difficile d’imaginer le Dr Ferron ne pas tempêter devant l’édification d’un système de santé où préside une hiérarchie effrontée des salaires de la corporation des médecins tandis que les petites mains dont on a le plus besoin ont sans cesse été écrasées depuis 30 ans au nom d’une austérité budgétaire de façade. Devant le Collège des médecins, en tout cas, Ferron résumait déjà en 1952 assez clairement sa position : « Pour ma part, j’ai honte. »