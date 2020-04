Faiblesses chinoises

Les États-Unis n’ont plus la volonté ni les moyens d’exercer un « leadership mondial ». La crise de la COVID-19 représente peut-être le moment historique au cours duquel le repli de ce pays et la révélation de ses faiblesses — santé publique à la traîne par rapport à l’Allemagne ou à la Corée du Sud, blocage et inefficacité du système politique, dérapage autoritaire — auront éclaté à la face du monde.

Corollaire de cet affaiblissement, le remplacement de Washington par Pékin comme siège de la première superpuissance est désormais à l’ordre du jour…

Mais tout n’est pas simple, ces jours-ci, pour la direction chinoise — et il ne s’agit pas seulement de la récession de 6,8 % annoncée la semaine dernière (entre mars 2019 et mars 2020).

Les mandarins communistes essaient d’imposer au reste du monde l’image d’une Chine forte et bienveillante, efficace et généreuse, le cœur sur la main face aux populations souffrantes d’Europe, qui offre un modèle alternatif et des solutions qu’on ferait bien d’examiner attentivement.

Mais cette offensive connaît aujourd’hui des ratés. Depuis le début du XXIe siècle, il y a eu le boom économique ininterrompu de la Chine, la conquête des marchés, puis le débordement politique et diplomatique de cette volonté de puissance. Pendant ce temps, notre regard sur ce pays oscillait entre réalisme et obséquiosité, entre résignation et enthousiasme mercantile…

Aujourd’hui, à la faveur de la COVID-19 — une épidémie bel et bien venue de Chine —, ce regard a changé. L’opération de charme, avec ces livraisons de matériel médical lourdement publicisées (même si les stocks effectivement livrés se sont révélés être de qualité et en quantités très relatives), n’a pas eu l’effet escompté.

Cette stratégie — la « diplomatie exhibitionniste du masque » — fait aujourd’hui boomerang. La Chine traite par le mépris les questions qui lui sont adressées sur l’origine exacte de la pandémie, ou la réalité de ses chiffres sur la COVID-19.

À Paris ou à Londres — en laissant de côté les fulminations trumpiennes contre l’OMS, au demeurant dignes d’examen, même si les mobiles de l’accusateur sont douteux —, le discours change face à Pékin.

Dans une interview au Financial Times, la semaine dernière, le président français a montré du doigt les mystères de la COVID-19 en Chine, et appelé à ne pas être « naïfs » devant le discours de Pékin. À la journaliste qui lui demandait si les démocraties occidentales ne sont pas plus vulnérables, devant une telle crise, que les régimes autoritaires, il a répondu :

« Vous ne pouvez pas comparer la situation de la France, de l’Allemagne ou de l’Italie avec celle de la Chine ou de la Russie. […] Les réseaux ne sont pas libres dans ces pays […], vous ne savez pas ce qui s’y passe vraiment […]. Il y a manifestement des choses qui se sont passées, et qu’on ne sait pas. »

On comprend davantage, en Europe, le danger de la complaisance envers la Chine. Une Chine qui oscille entre les discours lénifiants et généreux… et une sorte de « raidissement impérial », dès qu’on la critique.

Le double langage chinois (à l’interne, les discours de Xi Jinping mettent l’accent sur la volonté de Pékin de laver les humiliations passées et de montrer la force de la Chine au reste du monde) a pour effet de réveiller les consciences.

On découvre, par exemple, que la vulnérabilité face aux fournitures chinoises, en matière médicale, est aussi un danger pour la souveraineté des États. Ou que la Chine est en train de mettre la main, purement et simplement, sur des organisations comme l’OMS ou la FAO.

Cette méfiance nouvelle envers la Chine n’est pas qu’européenne. On la retrouve en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique, où la dépendance de nombreux pays est forte envers Pékin. Le mauvais traitement des ressortissants africains à Canton, par exemple, a fait grand bruit récemment.

La Chine garde de grosses cartes dans ses mains, sur les plans commercial et technologique. Quant à la faiblesse de l’Europe et des États-Unis, elle demeure. Mais les tout derniers épisodes ont montré, à Pékin, les signes d’une hubris potentiellement autodestructrice.

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.