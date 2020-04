Laver le plancher

« Je ne veux pas insulter les médecins », disait François Legault mercredi en conférence de presse, mais il faut venir en CHSLD aider les infirmières, et demander aux infirmières de faire le travail des préposés. « On manque de bras. » Au même moment, je recevais un texto : « Je ne comprends pas pourquoi ils ne m’appellent pas. Je vais y aller, moi, nourrir les personnes âgées ! »

C’est devenu un rituel depuis le début du confinement : une amie infirmière me raconte, pas à pas, son parcours sinueux pour être déployée là où sont les besoins. Elle fait sa maîtrise en sciences infirmières, a de l’expérience à l’urgence et comme préposée en CHSLD. Elle s’est portée volontaire dès le début de la pandémie. Elle n’a toujours pas été mobilisée. Tous les jours, un nouvel épisode de ses déambulations dans les méandres bureaucratiques. Mercredi, elle a finalement réussi à obtenir un suivi : sa candidature, semble-t-il, stagnait par erreur. Tout le monde est débordé, lui a-t-on dit, son dossier est tombé dans une craque. Sinon, on l’aurait appelée bien avant. Cela évoque d’autres témoignages relayés ces jours-ci. Nancy Bédard, présidente de la FIQ, soulignait que, même si les candidatures affluent, les renforts tardent. Quelque chose bloque.

Le premier ministre a néanmoins tenu à s’adresser aux médecins : « Je comprends qu’ils sont surqualifiés pour faire le travail d’infirmières dans les CHSLD, disait-il. On ne leur demande pas de laver les planchers, on leur demande d’aider les infirmières qui vont pouvoir aider les préposés. » Tout en préservant leur salaire.

En quelques déclarations, le premier ministre a résumé les conflits de classes professionnelles qui tiraillent le réseau de la santé et dévoilé ce qu’il pense du travail de celles qu’il louange depuis des semaines. « On vient dire que ce job-là peut être fait par n’importe qui, mais pas à n’importe quel salaire », remarquait mon amie. Non seulement il est réducteur de dire que tous les médecins peuvent remplacer les infirmières et les préposées au pied levé, mais cette vision hiérarchisée des métiers du soin contribue aux dysfonctionnements qu’on observe aujourd’hui.

Ces dernières années, alors que les ressources se raréfiaient et que le réseau était chamboulé par des réformes structurelles ruineuses, nous les avons entendus, les appels à l’aide des infirmières et des préposées. Elles ont répété et répété qu’elles ne pouvaient plus soigner à la hauteur de leurs compétences. Elles ont fait une entorse à leur devoir de loyauté pour dénoncer ce qui se passait dans les hôpitaux et les CHSLD. On se souvient tous des larmes d’Émilie Ricard. Quant à ceux qui, en effet, lavent le plancher, comment doivent-ils se sentir lorsque le premier ministre et la présidente de la FMSQ associent ouvertement leur travail à une tâche indigne des médecins ?

Une finissante du baccalauréat en sciences infirmières m’écrit. Elle ne comprend pas qu’elle et ses collègues n’aient pas été mises à contribution. Le gouvernement a annoncé jeudi que les finissantes en sciences infirmières seraient appelées, mais celle-ci a reçu les mots du premier ministre comme une claque au visage. Elle connaît les risques auxquels s’exposent les infirmières et les préposées, les lacunes qui les mettent en danger. « J’ai arrêté de lutter pour qu’on nous invite à contribuer. Je ne veux plus y aller. Vos anges gardiens un jour, vos petits soldats subalternes le lendemain, M. Legault ? »

Les propos de M. Legault ont trouvé un fort écho auprès de la population, visiblement très prompte à râler contre les médecins, ce qui est sans doute blessant pour ceux qui se dévouent depuis le début de la crise. Reste que toute cette histoire reflète précisément le rapport de force dont ils jouissent. S’il est injuste d’attaquer leur sens du devoir, on doit mettre en question le fait qu’ils constituent une classe à part (au sens plein du terme) non seulement au sein du réseau de la santé, mais dans l’ensemble du secteur public. Enfin, c’est l’évidence même : le premier ministre n’a jamais mis de gants blancs pour intimer, par exemple, aux enseignantes d’accomplir les tâches qui ne relèvent pas de leur expertise, mais qu’elles doivent néanmoins accomplir pour que l’école publique tienne encore debout.

Ainsi, les médecins sont mécontents d’être dépeints négativement sur la place publique, le reste du corps soignant souffre de ne pas être reconnu et la population est méfiante. Cette polarisation et ces tiraillements sont le résultat direct de trente années de politiques néolibérales en santé, qui ont fragilisé les institutions et creusé l’écart entre les médecins et le reste du personnel.

Si on ne doute pas un instant que les médecins sont nombreux à déployer des efforts inouïs pour affronter la crise, on pourrait souhaiter qu’ils reconnaissent le pouvoir dont ils jouissent et qu’ils s’en servent pour exiger que tout le personnel soignant soit traité équitablement, tant sur le plan symbolique que sur le plan salarial. Redistribuer pour mieux soigner, quoi. Cela dépasse la crise actuelle, mais l’occasion serait parfaite pour en finir avec la dévalorisation historique du travail des infirmières, des préposées et de tous les travailleurs qui accomplissent un travail invisible, mais essentiel à la santé de toute la population.