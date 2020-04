Philosophie du virus

Devant ce maudit virus, je suis comme vous : je cherche du sens. Pourquoi cette affaire nous frappe-t-elle ? Qu’avons-nous fait pour mériter pareille épreuve ? Quelles leçons philosophiques et sociales peut-on en tirer ? Je cherche fort, avec mes propres ressources, et je ne trouve pas grand-chose. Un virus, admettons-le, ça se cerne mal, et la quête de coupables, dans de semblables circonstances, ne rime à rien, sinon, rapidement, au délire. Je me tourne donc — c’est ma boussole dans le brouillard — vers les philosophes, en espérant y trouver un peu de lumière.

Au Québec, Jacques Dufresne m’accompagne dans cette période de confinement. Son « Journal de pandémie », publié sur le site de L’Encyclopédie de L’Agora, ajoute de la profondeur au discours sanitaire qui sature actuellement l’espace médiatique. Le philosophe ne conteste pas les recommandations émanant des experts en santé publique et salue même François Legault, « un chef d’État vraiment soucieux du bien commun ».

Dufresne, toutefois, élargit la perspective. Il réfléchit notamment au rôle de la science dans cette crise. « Dieu, écrit-il, a beaucoup perdu pour avoir été associé, à tort et à travers, aux causes et aux remèdes des maladies. La science ne court-elle pas aujourd’hui le même risque ? » Tous, ces jours-ci, s’en réclament, mais, dans la tempête, les lumières qu’elle peut nous offrir sont brouillées. D’où, continue Dufresne, la nécessité pour les chefs d’État de s’en inspirer, tout en assumant le caractère politique et incertain de leurs décisions. Le journal de Dufresne regorge de telles considérations subtiles qui permettent aux confinés que nous sommes de prendre un peu d’air et de hauteur.

En France, dans Le Figaro, Luc Ferry, philosophe de la droite républicaine, cherche à tirer des leçons de la crise. Critique des gauchistes qui crient au complot, des écologistes qui se réjouissent d’un marasme économique susceptible de mettre un terme à la croissance libérale et des démondialistes, à qui il concède « que la nation est bien évidemment le lieu de nos solidarités » avant d’ajouter que « la coopération mondiale est vitale pour nous », Ferry retient principalement deux leçons.

Les dirigeants politiques, constate-t-il, ont été pris de court par la crise, notamment à cause de leur manque de culture scientifique. « Face à la complexité du monde, note-t-il, ce handicap n’est plus possible. » Seconde leçon : la famille a beau être précieuse, le confinement illustre néanmoins que « le travail est l’indispensable complément de la vie privée » et qu’une « société du temps libre à l’infini […] serait aussi mortellement vide que tragiquement individualiste ». Ferry trouve dans ce constat un argument contre le revenu universel de base.

Lecteur attentif d’André Comte-Sponville depuis de nombreuses années, je trouve chez lui mon meilleur ami philosophe depuis le début de cette crise. Ses interventions sur le sujet dans divers journaux et magazines européens (JDD, Le Soir, Challenges) sont lumineuses.

L’auteur du Petit traité des grandes vertus affirme d’abord, pour relativiser la situation, que « ce n’est pas la fin du monde ». La crise est grave, c’est vrai, mais « l’humanité a vu bien pire ». Chaque année, par exemple, la malnutrition fait 9 millions de morts dans le monde et le cancer emporte plus de 20 000 Québécois. La COVID-19 est pénible, certes, mais ne paniquons pas et n’oublions pas tout le reste.

Aux stoïciens, Comte-Sponville emprunte l’idée qu’il importe de « faire ce qui dépend de nous, plutôt que de se lamenter sur ce qui n’en dépend pas ». L’existence du virus n’est pas de notre ressort, mais l’expérience d’un « confinement nonchalant et actif » — lire, étudier, travailler à distance, faire de l’exercice, s’occuper de ses enfants — nous appartient.

Disciple de Montaigne, Comte-Sponville nous invite aussi à découvrir les vertus de la conscience de la finitude. « Si nous pensions plus souvent à la mort, écrit-il, nous aimerions davantage la vie, nous vivrions plus intensément et serions moins affolés par cette pandémie. Le sens du tragique est un antidote contre la peur. »

La santé et la médecine sont certes de grandes choses, reconnaît Comte-Sponville, mais ce serait une erreur de les ériger en bien suprême. La médecine ne saurait remplacer la politique, la morale et la spiritualité, et si la santé est précieuse, « la liberté, l’amour et la justice sont des valeurs plus hautes ».

Le philosophe formule enfin deux avertissements : il est illogique d’opposer la santé à l’économie, puisque l’une dépend de l’autre, et il convient de se garder des méthodes chinoises dans la guerre sanitaire, puisque, écrit Comte-Sponville, « j’aime mieux être atteint du coronavirus dans une démocratie qu’en être préservé dans une dictature que je léguerais à mes enfants ». Sages paroles.