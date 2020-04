Docteur Privilège

On a beaucoup dit à quel point la pandémie de la COVID-19 met en évidence les iniquités socio-économiques et les failles institutionnelles qui existaient déjà. Au cours des dernières semaines, notre attention s’est portée, avec raison, sur l’incidence de la crise actuelle sur les plus vulnérables. Lors de sa conférence de presse de mercredi, François Legault a plutôt jeté la lumière — un peu malgré lui — sur l’univers parallèle dans lequel les plus riches continuent d’évoluer, même en temps d’urgence nationale.

Pour le moment, on ne sait pas qui s’est « mal exprimé » et qui a « mal compris » dans les échanges privés entre le gouvernement du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ), occasionnant des retards importants. Mais on sait que, alors que le manque de personnel est criant dans les CHSLD depuis plusieurs semaines, il semble difficile — et long — de déployer des médecins pour soutenir les infirmières et les préposés aux bénéficiaires dans leur travail. On sait aussi qu’on a dû négocier des ententes sur la rémunération de ces médecins, qui facturent normalement à l’acte pour la majorité de leurs activités. Par exemple, un spécialiste pourrait gagner jusqu’à 2500 $ par jour pour venir prêter main-forte en CHSLD dans le cadre de la COVID-19. Puisque ceux-ci gagnent déjà en moyenne 428 941 $ par année, on est ici dans la rémunération à peu près normale — pour eux.

On sait par ailleurs que l’état d’urgence sanitaire donne au gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour mobiliser les employés du secteur public. En effet, bien des conditions de travail ont été modifiées unilatéralement par Québec au cours des dernières semaines afin d’augmenter la capacité de notre système de santé. Et en début de semaine, un arrêté ministériel a été adopté afin de se donner les pouvoirs de carrément recruter et redéployer vers la ligne de front les enseignants du collégial formés dans les domaines pertinents.

Quant à eux, les médecins qui pratiquent dans le système public sont techniquement des travailleurs autonomes et non des salariés. Il semble donc que, même lors d’une urgence de santé publique, le gouvernement ne peut pas les contrôler autant que les autres professionnels. De ce fait, les fédérations de médecins retiennent un pouvoir de négociation qui a été en bonne partie suspendu ailleurs. Pendant qu’on cherche à bien « se comprendre » de part et d’autre, la pandémie continue de faire des ravages chez nos aînés.

Bien sûr, on ne peut pas attribuer la « faute » directe de la débâcle des derniers jours à un médecin ou un autre. Bien des docteurs ont offert leur aide à répétition au cours des derniers jours, et ne cherchent qu’à contribuer à l’effort collectif. On dira que le coup porté à la réputation des médecins par M. Legault et Mme McCann hier était injuste, et on aura en bonne partie raison.

Mais il faudrait aussi comprendre que s’il est aussi facile pour la FMOQ et la FMSQ de se faire coller une image de regroupements avides et détachés de l’intérêt public, ce n’est pas à cause d’une situation d’urgence en CHSLD ou d’une pandémie. Ce sont plutôt les écarts de revenus indécents, la hiérarchisation vertigineuse des professions, voire l’élitisme médical institutionnalisé qui doivent être mis ici au banc des accusés.

La situation dépeinte dans la conférence de presse d’hier ne manquera pas de mettre beaucoup de Québécois en colère. Pas directement, on l’espère, contre les médecins. Mais contre les inégalités absurdes que l’on a autorisées, maintenues et normalisées au fil des décennies dans le système de santé en particulier et dans la société en général.

Avec la crise, tout le Québec a pris conscience que certains préposés aux bénéficiaires travaillaient à temps plein tout en gagnant moins que les 2000 $ par mois promis en aide d’urgence à la population. La situation a d’ailleurs dû être dénoncée haut et fort avant qu’une maigre prime leur soit accordée. Et pendant que l’on tergiversait sur les modes de participation et de rémunération des médecins riches en temps de pandémie, des milliers de citoyens continuaient de contribuer bénévolement aux organismes qui répondent aux besoins de base des plus vulnérables. La juxtaposition de ces réalités dans les esprits, même si elles ne sont pas liées par une causalité immédiate, laisse un goût amer.

Pour se débarrasser de cette étiquette de docteurs « au-dessus » des réalités de la population, il faudra bien plus qu’une correction du message ou une opération marketing impliquant des chirurgiens croqués sur le vif en train de nourrir et laver des aînés malades. Il faudrait que les médecins qui souhaitent des conditions de travail plus équitables pour tout le personnel essentiel du système de santé et des services sociaux se fassent entendre plus fort, et cessent d’être des voix marginales au sein de leur propre profession.