Refiler la note

Je parlais la semaine dernière de l’examen de la valeur du travail qu’oblige la pandémie, évoquant les employés d’Amazon congédiés pour s’être mobilisés contre le laxisme sanitaire de l’entreprise et l’absence de soutien offert aux travailleurs qui s’exposent tous les jours au risque de contagion. Les employés d’Amazon ne sont pas les seuls à protester contre le mépris de leur employeur. Misant sur la reconnaissance inédite dont ils bénéficient, d’autres travailleurs ont organisé des grèves spontanées. Des employés de McDonald’s et des épiceries Whole Foods, notamment, se sont mobilisés pour exiger des congés payés et des conditions de travail décentes. Plus près de nous, des employés d’un centre de distribution de Dollarama dans l’ouest de Montréal dénoncent ces jours-ci les risques d’infection sur leur lieu de travail. Alors que la crise sévit, on voit plus clairement l’indécence des conditions d’emploi qui prévalent dans bien des secteurs pourtant cruciaux, tant sur le plan social qu’économique.

J’ai un peu l’impression de me répéter, mais peut-être s’agit-il en fait d’un portrait qui se précise. Au fil des jours, les cas de figure s’accumulent, illustrant la fragilité et les carences d’humanité de nos régimes économiques — comme une archéologie des formes d’exploitation. On déterre les fondations, on trace au gros crayon les liens invisibles qui, tant bien que mal, font tenir la société lorsque tout flanche.

Le gouvernement du Québec a accordé la semaine dernière une compensation salariale aux employés des commerces essentiels, lesquels gagnent moins que les 2000 $ par mois offerts par la Prestation canadienne d’urgence (PCU). On veut ainsi corriger une apparence d’injustice, expliquait François Legault. Tant mieux, tant mieux, personne n’est contre la tarte aux pommes. Ces travailleurs, pour beaucoup, entrent dans la catégorie des travailleurs pauvres, c’est-à-dire des travailleurs dont le salaire ne suffit pas à avoir un niveau de vie décent. Sauf que c’était vrai avant la pandémie, et c’était tout aussi injuste.

Non seulement la prime offerte est bien maigre, sachant qu’il est difficile de maintenir un niveau de vie décent avec un salaire horaire inférieur à 18 dollars, mais son caractère temporaire trahit la véritable reconnaissance qu’on accorde au travail des employés qu’on qualifie de « héros » et « d’anges gardiens. » On admet implicitement qu’au-delà de la situation d’urgence, qui contraint les gouvernements à faire le minimum pour que les individus et les petits commerces gardent la tête hors de l’eau, on croit que les bas salariés méritent leurs conditions de travail.

Et n’allons pas croire que la crise se résoudra en faveur des travailleurs. Il ne faut pas s’attendre à une reconfiguration permanente des rapports salariaux, bien au contraire. Déjà, on nous parle des « inévitables » compressions budgétaires qu’il faudra réaliser pour régler la note des mesures d’urgence déployées durant la pandémie. On nous prépare aux sacrifices à venir, à la fragilisation attendue de vies déjà éprouvées. L’occasion sera en somme parfaite pour poursuivre un travail de sape des institutions publiques entamé depuis longtemps, et dont les plus récents assauts se font sentir dans notre capacité même à gérer la crise.

Mercredi, des représentantes de syndicats de professionnelles de la santé publiaient dans Le Soleil une lettre ouverte intitulée « Femmes au front ! » dans laquelle elles rappelaient que les femmes ont toujours été en première ligne dans la gestion des crises sanitaires, et que la tradition se poursuit avec la pandémie de COVID-19, alors que 80 % des emplois en santé et dans les services sociaux sont occupés par des femmes. Ces travailleuses, disaient les signataires, mènent cependant une « guerre » avec un arsenal déficient. La plus récente période d’austérité a laissé le réseau désorganisé et fragilisé. Les travailleuses aujourd’hui mobilisées savent très bien de quoi on les a privées au fil des ans.

Et même si la pandémie souligne la valeur des institutions sociosanitaires et de son personnel, une nouvelle phase d’attrition est à prévoir. Le travail des femmes, tout comme celui des petits salariés, a toujours été méprisé, car la croissance économique, dans les sociétés capitalistes, dépend précisément du caractère invisible de leurs efforts. Il faut pouvoir soigner, élever, nourrir à bas prix pour que la roue tourne. Quand ce n’est pas grâce au travail gratuit traditionnellement accompli par les femmes, c’est par l’exploitation de travailleurs précaires. Or, la récession économique à venir sera profonde, et c’est bien à celles et ceux qu’on applaudit aujourd’hui qu’on refilera la note.

La stratégie politique qui se met en place ne tend pas vers un renforcement permanent des mécanismes de redistribution et des institutions qui mettent en œuvre un principe de solidarité sociale, malgré la bienveillance affichée de nos premiers ministres. La finalité de la gestion de crise des gouvernements néolibéraux n’est rien d’autre que le retour express du « business as usual ». On s’affaire à maintenir temporairement un certain statu quo, en donnant ici et là un petit coup de pouce, mais on sait très bien qui, à terme, pâtira de ces perturbations.