Faire maigre toute l’année

Je l’ai toujours perçu comme un apôtre jouant malgré lui les Cassandre dans un monde de sourds. Sa « bible », Utopia XXI, sortie du four de son imaginaire cartésien il y a deux ans et demi, nous suggérait une foultitude de solutions pour s’éviter la prison sans barreaux qui est la nôtre actuellement. Personne n’écoute les utopistes. On préfère croire en la Fée des dents des services essentiels.

À l’instar de millions d’autres, le journaliste et essayiste français Aymeric Caron est planqué chez lui en banlieue parisienne avec sa femme et sa fillette de deux ans, depuis le 17 mars dernier. L’intellectuel de 48 ans consacre le plus clair de son temps à l’écriture d’un nouvel essai sur cette sombre époque.

Son dernier coup de gueule, Vivant. De la bactérie à Homo ethicus, paru en 2018, parlait de notre culture mortifère, « cannibale », celle qui donne la mort à plus de 70 milliards d’animaux terrestres non humains chaque année. Ce livre débute d’ailleurs par une diatribe envers l’Homo sapiens : « Humain, je crois que j’ai cessé de t’aimer. […] Car tu es désespérément idiot. L’avenir que tu te prépares en est la preuve. »

Cet antispéciste bien connu pour sa participation à l’émission On n’est pas couchés et qui a fondé son propre parti, « Révolution écologique pour le vivant » (REV), il y a deux ans (sans se porter candidat), ne croyait pas si bien dire, ni aussi rapidement. Mais il n’est malheureusement pas surpris. « Le scénario d’une pandémie mortelle est envisagé depuis longtemps, et avec le réchauffement climatique, ce sera quelque chose de plus en plus probable », explique Aymeric, contacté par WhatsApp.

Comme beaucoup d’écologistes de longue date, il voit dans cette crise mondiale, qui provoquera inévitablement des dizaines de milliers de morts, l’occasion, sinon la chance, d’en sauver des millions d’autres en s’interrogeant sur ses causes pour en éviter la répétition dans l’avenir : « Ça ne pourra arriver que si, et seulement si, on change. »

Mais Aymeric Caron voit déjà le « système » orchestré par de savants comptables cravatés retomber sur ses pattes et tenter de recoller la fragile porcelaine. « Il n’y a jamais d’argent pour l’écologie, mais on voit déjà qu’ils en trouvent pour repartir l’économie. La Chine va relancer des usines à charbon pour rattraper le retard. Je doute que ça change ; le système se défend. »

Défendre son jambon aux ananas

En effet, la Banque mondiale s’est dite prête à débloquer 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour aider les pays à soutenir la reprise économique.

Nous aimons le connu et volerons à son secours ailes déployées. Caron, lui, préfère revenir en amont, aux causes de cette zoonose, un virus d’origine animale. Il me souligne que le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies stipule que 75 % des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses. Et leur rythme ne cesse de s’accélérer depuis 1940 ; qu’on pense à la pandémie H1N1, à la grippe aviaire ou au SRAS.

Bientôt tu ne seras plus, éradiqué par tes soins. Bravo, cas unique dans l’histoire du vivant.

Mélangez les mots biodiversité, déforestation, urbanisation, élevage industriel, espèces sauvages (pangolins, si vous voulez), carnivores, avion et mondialisation : vous avez là un cocktail létal capable de confiner à demeure l’ensemble des 7,7 milliards d’habitants de cette planète bleue. « Nous allons nous poser des questions sur notre capacité de gestion à réagir face à cette crise sanitaire et économique, mais il n’y aura pas de remise en cause de notre responsabilité. On en parle très peu », remarque Aymeric Caron, qui demeure assez pessimiste sur notre capacité à nous réinventer et à ressusciter.

Et responsabilité il y a. Notre consommation de viande a quadruplé depuis 50 ans. L’impact environnemental est tel que la FAO attribue à ce secteur plus de GES (le méthane est particulièrement nocif) qu’à celui des transports. Le GIEC va dans le même sens en soulignant que les produits d’origine animale comptent pour 72 % à 78 % des GES de l’industrie agricole, par exemple 32,5 kilos de CO 2 par kilo de bœuf (Ah, les burgers !) contre 0,1 kilo pour le soya.

Sans oublier que les animaux confinés et entassés sont affaiblis. Leur résistance immunologique et leur variété génétique sont mises à mal et en font des victimes de choix pour les virus. « Des animaux sauvages dont l’habitat est détruit par la déforestation nous transmettent ces virus grâce à une proximité que nous avons favorisée. Nous avons causé ce phénomène. Si on explique qu’on a perdu 60 % des populations de bêtes sauvages en 40 ans, ça ne dit rien aux gens. Ce virus nous oblige à tout repenser à cause de la mort de proches. Nous sommes programmés pour réagir dans l’urgence et c’est pourquoi nous ne sommes pas prêts », ajoute Aymeric Caron, dont le parti REV préconise un arrêt progressif de la consommation de viande au pays du saucisson et du foie gras.

Tout ira bien. Vraiment ?

Ex-correspondant de guerre, le journaliste devenu écrivain et libre d’attaches idéologiques n’adhère pas à la rhétorique martiale utilisée par le gouvernement Macron, même si presque 11 000 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 depuis le 1er mars en France. « Ce n’est pas ça, la guerre. Tu n’es pas confiné chez toi à regarder Netflix. C’est indécent par rapport aux Syriens ou aux Afghans. »

Est-ce que l’auteur de No steak et d’Antispéciste ne craint pas de se faire reprocher son programme végane avec ce prochain pavé dans une mare déjà nauséabonde ?

Plus de 90 % du marché mondial de la viande de dinde provient de trois souches. Le système est mûr pour l’évolution d’une nouvelle épidémie de grippe aviaire, contre laquelle ces oiseaux n’auront aucune résistance. Ce problème de génétique se pose de façon similaire pour les porcs, les poulets et les vaches à lait.

Caron réplique vertement : « Cette crise nous apprend l’ère du soupçon permanent. Mais arrêtez de fusiller ceux qui ont l’outrecuidance de participer au débat en amenant des idées neuves ! Tu passes pour un fou. Par définition, la nouveauté est étonnante. Je dis depuis des années que les animaux souffrent. Si on disait : c’est fini la viande. Ce serait ça ! On nous présente ça comme une impossibilité ontologique. Ces changements n’arriveront probablement pas de mon vivant. Je n’ai pas beaucoup d’espoir. »

Il termine ces phrases sa fille Nyna grimpée sur ses genoux, visiblement attendri par cette petite bête humaine qui n’a jamais mangé un bout de camembert ni dégusté de jambon-beurre.

« J’écris comme un désespéré qui attend peut-être un miracle. » Et ce miracle viendra probablement d’une génération qui voudra goûter au mot liberté.



Reçu La vie émotionnelle des animaux de la ferme de Jeffrey M. Masson. Si vous doutiez que des vaches puissent pleurer leur veau, des cochons apprécier la musique, des moutons répondre à leur nom et des poules avoir le sens de l’humour, c’est par ici. Oui, le vivant possède bien des langages. Pendant que j’écris ces lignes, ma chatte Léonie saute sur mon clavier avec son petit « brrrrroum » qui veut dire : « Allô ! C’est plate. Je m’ennuie. » L’auteur, psychologue, mêle habilement histoire, science et terrain pour nous faire comprendre les animaux que nous mangeons avec insouciance. Aimé ledossier consacré à l’environnement et intitulé «Comment être justes en sauvant la planète ?», publié dans le dernier numéro du magazine Relations(avril 2020). Préparé avant la « crise », il ramène encore et toujours les mêmes sujets : justice climatique, inégalités, révolution (un terme qui n’est plus « révolutionnaire » aujourd’hui). Également, une entrevue avec le physicien Normand Mousseau, qui a publié Gagner la guerre du climat. Douze mythes à déboulonner : « La justice n’est pas toujours une question de coût. Parfois, les gens vont accepter de payer plus cher individuellement s’ils sentent que l’ensemble de la collectivité en bénéficie. » Essayé des recettes dans Les brownies de Juliette.La fondatrice de Juliette & Chocolat, Juliette Brun, mère de cinq enfants, nous livre de nombreuses recettes inspirantes. À la réduction de vinaigre balsamique, au caramel salé, aux poires pochées, aux cerises façon clafoutis, aux dattes sans sucre ni gluten et à la crème de marrons. J’ai essayé le crumble de brownies aux fruits rouges. Tout est parti en un soir avec deux ogres confinés à ma table. Perso, je l’ai trouvé trop sucré, mais tout peut s’ajuster. Photos et bédé faites par son mari et partenaire, Lionel May. Bref, uneaffaire de famille. Cadeau pascal végane : sortez votre cacao, vos réserves de patates douces et essayez la formule végétalienne sans œufs ni beurre !