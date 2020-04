Coronavirus et autoritarisme

Au Québec comme ailleurs, la lutte contre la pandémie favorise un retour de la référence nationale et une réhabilitation des frontières en tant que protection essentielle.

Mais elle implique aussi l’acceptation — avec des niveaux de discipline variables — de mesures de restriction et de contrôle social exceptionnelles, qui représentent une suspension partielle et temporaire des libertés. Cette suspension peut, ou non, représenter une menace pour la démocratie. Le niveau d’application de mesures comme l’interdiction des regroupements, l’imposition de tests, le port du masque et le confinement (suggérés ou imposés), la surveillance des malades et de leurs contacts… tout cela varie beaucoup, d’un endroit à l’autre, et peut faire l’objet de débats. Seule la fermeture des frontières, semble-t-il, fait l’unanimité.

Dans leurs succès contre la COVID-19, des démocraties comme Taiwan ou la Corée du Sud ont déployé un arsenal impressionnant de moyens ultramodernes de suivi des populations. On a traqué les interactions des personnes infectées, en utilisant une série de données tirées des cellulaires, des cartes de crédit, des réseaux sociaux…

Tout cela peut légitimement rappeler Orwell. Pour autant, ces régimes politiques n’ont que peu à voir avec la Chine voisine et son État policier omniprésent. À Séoul ou à Taipei, le patriotisme et la discipline dans la réponse au coronavirus ne semblent pas présenter de danger. Les protestations sont rares, et la société civile est impliquée dans le combat.

On aime penser que le Québec, politiquement, ressemble davantage à Taiwan qu’à la Chine totalitaire.

Mais il n’en va pas partout ainsi.

Des Philippines à la Hongrie, en passant par la Russie ou Israël, les dirigeants plus ou moins autocratiques utilisent le coronavirus pour étendre leurs prérogatives, neutraliser leurs adversaires, miner la démocratie.

Une des questions est de savoir si les mesures spéciales et « temporaires »… le seront vraiment. Ou si, au contraire, elles ne sont pas une étape décisive entre démocratie bancale et vraie dictature. Deux exemples : la Hongrie de Viktor Orbán et les Philippines de Rodrigo Duterte.

En Hongrie, le premier ministre Orbán est l’inventeur de la « démocratie non libérale ». Au cours de la dernière décennie, il a fait passer la Hongrie du pluralisme libéral à un régime autoritaire à façade démocratique.

Aujourd’hui, il profite à fond de la pandémie pour étendre ses pouvoirs. La semaine dernière, le Parlement de Budapest a approuvé (aux deux tiers, proportion des députés de son parti, le Fidesz) une loi qui lui accorde des pouvoirs extraordinaires… sans limite de temps. Le Parlement est de facto dissous. Orbán peut désormais gouverner par décret aussi longtemps qu’il le désirera. De plus, un décret, formulé de façon assez floue, interdit sous peine de prison la diffusion de « fausses nouvelles ».

À l’autre bout du monde, aux Philippines, le président Rodrigo Duterte a fait de même : pleins pouvoirs législatifs au leader, aucune limite de temps, loi contre les « fausses nouvelles », etc. Cet homme, depuis son arrivée en 2016, a mené une guerre brutale au monde de la drogue (des dizaines de milliers d’exécutions extrajudiciaires, explicitement encouragées par lui). Il vient d’inviter ses forces de police à faire respecter scrupuleusement le confinement… en tirant au besoin sur les récalcitrants.

En Israël, Benjamin Nétanyahou a également utilisé le virus à des fins politiques. Cerné par des inculpations criminelles, à la veille d’un procès contre lui, il a profité de la pandémie pour obtenir une suspension des tribunaux, réduire les pouvoirs du Parlement, interdire les rassemblements… et se maintenir en poste, alors même que l’opposition avait semblé réunir une majorité !

Les autocrates profitent souvent des urgences — guerres, attaques terroristes, catastrophes naturelles — pour consolider leur pouvoir. Ces catastrophes suscitent la peur et peuvent inciter au rassemblement autour de « l’homme fort ». Au tournant des années 2000, Vladimir Poutine avait mis à profit la guerre de Tchétchénie et une série d’attaques terroristes à Moscou pour installer son nouveau régime.

La COVID-19 est un ennemi d’un autre ordre. Il n’est pas sûr qu’il jouera toujours en faveur des autocrates. Par son incompétence et ses improvisations, un Donald Trump pourrait par exemple y trouver son « Waterloo ». Pandémie et démocratie, vaste question…

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.