Avantage Ottawa

Lors de chaque crise économique, et ce, depuis la Confédération, le gouvernement central a vu ses pouvoirs renforcés par rapport à ceux des provinces. De récession en récession, en passant par la Grande Dépression des années 1930, les Canadiens se sont tournés vers Ottawa pour sortir l’économie du trou et leur fournir les ressources nécessaires afin de passer à travers une période difficile. Il n’en sera pas autrement cette fois-ci.

Ottawa a déjà annoncé une batterie de mesures d’aide, dont la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui prend la dimension du revenu minimum garanti, longtemps réclamé par des militants de la sécurité sociale. La PCU frappe l’esprit et ses bénéficiaires n’oublieront pas de sitôt d’où est venue cette aide.

Rappelons que le programme d’assurance-chômage (renommé assurance-emploi dans les années 1990) fut instauré en 1940 après l’adoption d’un amendement à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, marquant la première fois depuis la création du pays où les provinces ont cédé une partie de leur pouvoir au gouvernement fédéral — le domaine des affaires sociales ayant été jusque-là une prérogative provinciale. En 1935, une première tentative de créer un programme national d’assurance-chômage avait été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada et le Conseil privé britannique. Mais les provinces se sont vite rendues à l’évidence. Elles n’avaient ni les ressources ni l’expertise pour administrer un tel programme. Le marché du travail étant national, à cause de la libre circulation des travailleurs entre les provinces, seul le gouvernement fédéral avait l’envergure pour s’occuper de la tâche.

Au fil des ans, l’assurance-emploi est devenue un formidable outil politique. Lors du référendum de 1980, les politiciens fédéralistes n’ont pas hésité à rappeler aux Québécois l’importance de ce programme dans les régions de la province où l’emploi saisonnier était devenu un mode de vie. Le resserrement des critères d’admissibilité à l’assurance-emploi par le gouvernement de Jean Chrétien à la veille du référendum de 1995 n’était certes pas un coup de génie politique. Mais des doutes quant à la capacité d’un Québec souverain d’offrir un programme comparable l’ont emporté sur la colère soulevée par la réforme fédérale.

Aucune province canadienne n’a toutefois développé une dépendance plus soutenue à l’assurance-emploi que Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les années 1980 et 1990, quand son taux de chômage dépassait les 20 %, la province vivait carrément aux crochets de l’État fédéral. L’essor de l’industrie pétrolière au large de la côte terre-neuvienne a changé la donne. Terre-Neuve est devenue une province « riche » durant la première décennie du XXIe siècle. La province a cessé de toucher des paiements de péréquation. Sa capitale, St. John’s, a connu un boum économique sans précédent et Terre-Neuve-et-Labrador est devenue un success story canadien.

Hélas ! Les beaux jours furent de courte durée. Ayant haussé ses dépenses de manière faramineuse pendant les années fastes, le gouvernement terre-neuvien s’est retrouvé dans le pétrin lorsque le prix du pétrole est tombé d’un tiers en 2014, sans remonter par la suite. La province avait alors entrepris la construction de la centrale hydroélectrique de Muskrat Falls. Le projet a vite tourné au désastre. Les coûts de Muskrat Falls ont doublé, s’élevant à près de 13 milliards de dollars. La dette nette de la province est passée d’environ 8 milliards en 2011 à plus de 14 milliards aujourd’hui, devenant la province canadienne la plus endettée après l’Ontario.

Pour une province comptant à peine 500 000 âmes, et dont la population vieillit plus rapidement qu’ailleurs au pays, cette dette est devenue insoutenable bien avant que la crise du coronavirus n’arrive. Les mesures prises pour stopper la propagation du virus et la chute brutale du prix de pétrole depuis quelques semaines — le résultat d’une guerre à finir entre la Russie et l’Arabie saoudite — ont de plus poussé Terre-Neuve-et-Labrador au bord de la faillite. Les investisseurs domestiques et étrangers ont refusé d’acheter les obligations de la province, la laissant ainsi incapable d’emprunter sur les marchés financiers. C’est ainsi que, dans une lettre datée du 20 mars dernier, le premier ministre Dwight Ball a demandé à Justin Trudeau de venir en aide à sa province au plus vite, sans quoi elle ne pourrait tout simplement pas payer l’épicerie.

La réponse est venue quelques jours plus tard, non pas du bureau du premier ministre fédéral, mais de la Banque du Canada, qui a annoncé qu’elle allait exécuter non seulement les achats d’obligations du gouvernement fédéral, mais aussi l’achat « d’instruments du marché monétaire émis par des provinces ». Il s’agissait d’une bouée de sauvetage pour Terre-Neuve-et-Labrador, marquant la première fois depuis les années 1930 où une institution fédérale a dû venir à la rescousse d’une province. Et c’est loin d’être la fin de l’histoire. Cette semaine, après que la CBC a obtenu une copie de sa lettre du 20 mars, M. Ball a fait savoir que sa province aurait aussi besoin de l’aide fédérale une fois la crise actuelle passée, et ce, pendant très longtemps.

Terre-Neuve-et-Labrador ne sera pas la seule province canadienne qui sortira de cette crise redevable au gouvernement fédéral. L’Alberta, qui attend avec impatience les mesures d’aide fédérale promises à l’industrie pétrolière, s’apprête à vivre un déclin presque certain durant les prochaines années à cause du bas prix du pétrole. De quoi refroidir les ardeurs des séparatistes de l’Ouest.