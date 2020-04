L’insoutenable inutilité de l’être

Savouré la lecture de poésie quotidienne essentielle de mon ami Maka Kotto, lancée par sa rousse moitié Caroline Saint-Hilaire. Pour se laisser bercer par ce timbre inimitable sur du Neruda, du Borges, du Stéphane Venne ou du Gérald Godin, c’est ici.

Aimé les réflexions de la sociologue et philosophe Dominique Méda sur les métiers essentiels en temps de crise (ou de guerre) à France Culture : « Il est légitime que tout le monde participe à la sortie de cette crise et je dirais même à la reconstruction, tant la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale me semble évidente. Mais il faudra que vraiment tout le monde participe. C’est-à-dire non pas seulement les salariés, mais aussi tous ceux qui ont porté cette idéologie néolibérale, permis de faire du profit comme jamais, de creuser les inégalités, combattu les nouvelles tranches d’impôt sur le revenu… Et plus généralement combattu la légitimité de l’intervention de l’État dans la vie économique. »

Réécouté les propos si sages de la philosophe des sciences et physicienne indienne Vandana Shiva. Le travail « non important » des femmes sera peut-être plus valorisé avec cette crise. Les services essentiels, comme se nourrir, seront à la base de la survie. Les valeurs dont nous avons besoin sont celles de la connaissance, en relation avec la nature.