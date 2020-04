La vie à l’envers

La vidéo fait le même effet que des ongles griffant un tableau noir. On y voit d’abord l’actrice Gal Gadot expliquer à la caméra de son téléphone qu’en ces temps difficiles, il faut se soutenir, car nous sommes tous dans le même bateau. Puis, on enchaîne avec une brochette de stars qui, tour à tour, entonnent Imagine de John Lennon dans le confort de leur demeure. Elles chantent sur la terrasse, devant un foyer crépitant, confortablement installées dans un salon somptueux. Nous sommes tous ensemble, oui, tous ensemble dans cette galère, alors autant chanter en chœur.

Je suis obsédée ces jours-ci par les vedettes qui, dans la mise en scène de leur confinement, exhibent apparemment sans s’en rendre compte le luxe et les privilèges dont elles jouissent. On pose en pyjama dans un décor improbable. Certains se demandent quel jour on est, se vantant d’oublier le temps qui passe, comme pour faire la preuve d’un respect intégral des restrictions en vigueur. Ce rapport au temps apparaît lui-même comme une marque de privilège. Qui perd réellement le fil du temps ? Même lorsqu’on a perdu son travail, on n’oublie pas un instant le temps qui passe, car le temps qui passe rappelle l’argent qui manque, les ressources qu’il faut étirer, les échéances qui approchent…

Non seulement le culte de la célébrité n’a-t-il jamais semblé aussi vain que dans les circonstances actuelles — y compris dans sa mouture bien de chez nous —, mais rien ne souligne aussi bien l’iniquité des conditions dans lesquelles la pandémie est vécue. Seule Britney Spears l’a apparemment compris, appelant sur son compte Instagram à « se nourrir les uns les autres, à redistribuer la richesse et à faire la grève ». Plus rien ne m’étonne.

Pour le reste, le mot d’ordre est bien de faire comme si nous étions ensemble dans cette affaire, de bricoler un sentiment de cohésion, de formuler une énième injonction à l’unité, masquant toujours plus les fractures qui traversaient déjà les sociétés et qui aujourd’hui s’aggravent. Il s’agit de prétendre que dans l’urgence, la politique prend congé. Chantons !

Je me fiche de votre pouvoir. Vous vous croyez puissant ? Nous sommes ceux qui détiennent le pouvoir. Sans notre travail, que ferez-vous ? Nous avons le pouvoir. Nous faisons de l’argent pour vous. Ne l’oubliez jamais.

Alors qu’on s’émouvait il y a quelque temps des gens qui, en Italie, chantaient sur les balcons, on faisait remarquer ces derniers jours que les chants ont cessé. La tension monte, surtout dans les régions les plus pauvres. On commence à craindre la pauvreté encore plus que la maladie. Petit à petit, l’angoisse grignote la joie.

À mesure que le monde se recroqueville dans l’exiguïté des maisons, on découvre l’impossibilité de tout contenir à l’intérieur d’un seul logis. L’économie d’une vie entière doit désormais être pensée à l’intérieur de l’espace domestique, la maison doit tout contenir : le travail salarié lorsqu’il en reste, la nourriture à préparer, les enfants qu’il faut éduquer et distraire, les malades qu’il faut soigner. C’est beaucoup. Les murs craquent. Il n’y a pas assez de bras, pas assez d’énergie.

Les murs de la maison ne sont plus des remparts. Tout les traverse, tout nous traverse. Mais en même temps, ils nous étouffent. C’est comme si on avait retourné la vie à l’envers, comme une vieille chemise. Les coutures, les faiblesses, ce qui tient l’ensemble en un seul morceau, tout cela est bien visible. Et on voit bien que les cloisons menacent de céder. Mais alors que la vie se rabat sur le logis, et que tout en dehors semble s’effondrer, la valeur du travail est reconsidérée. L’essentiel, au fond, se révèle.

Il est curieux de nous voir ces jours-ci « découvrir » le sens et la valeur des métiers. Ceux qui nettoient, nourrissent, soignent, approvisionnent et tiennent les commerces, emballent et livrent ne peuvent plus être considérés comme des quantités négligeables. On « découvre » aussi ce qu’il en coûte de ne plus pouvoir compter sur celles qui gardent et éduquent pendant que d’autres font « tourner le monde ». Nous voilà forcés de réévaluer ce qui fait réellement tourner le monde.

Jeudi, dans les pages du Guardian, Chris Smalls, un employé d’Amazon congédié après avoir mobilisé d’autres travailleurs contre les conditions sanitaires dans les entrepôts de l’entreprise, s’adressait directement à Jeff Bezos. Il soulignait l’absurdité de présenter aujourd’hui comme des héros les travailleurs qu’on a toujours traités et qu’on continue de traiter comme des pions. « Nous ne voulons pas être des héros », écrivait-il, appelant plutôt à la responsabilité, à la juste reconnaissance de leur travail.

Si la pandémie a retourné nos vies à l’envers, peut-être remet-elle à l’endroit la hiérarchie de la valeur attribuée au travail. Or, peut-être faudrait-il être conséquent en refusant les hommages larmoyants qui ne s’accompagnent pas d’une correction concrète des rapports d’exploitation qui, évidemment, n’ont rien de neuf. Chris Smalls concluait ainsi sa lettre adressée à Jeff Bezos : « Je me fiche de votre pouvoir. Vous vous croyez puissant ? Nous sommes ceux qui détiennent le pouvoir. Sans notre travail, que ferez-vous ? Nous avons le pouvoir. Nous faisons de l’argent pour vous. Ne l’oubliez jamais. »