Une précipitation indécente

Jeannine Laporte - Abonnée 31 mars 2020 10 h 33

Vous avez raison, M. Rouette.

«Il n'y a pas rien d'indécent dans sa démarche.»

Tout est carrément scandaleux. Depuis quelques jours, M. Legault répète «faites-moi confiance» aux quelques journalistes qui osent le questionner, remettre en cause sa gestion de la rémunération des préposé(e)s aux bénéficiaires, sous peine de se faire lyncher. Pourtant il est clair qu'il essaie de profiter de la situation pour précipiter la signature d'un accord avec les syndicats sous prétexte qu'il veut augmenter la rémunération des préposé(e)s. Il s'en lave les mains en jetant aux journalistes: «ça va se régler aux tables». Chaque fois que j'entends ses «... ça va se régler aux tables...», je sursaute, je me dis «...ah non, c'est dégueulasse...». Il a mis des mesures en place pour d'autres travailleurs et entreprises, qu'il fasse de même avec les moins bien payés et qui sont les plus essentiels. Il faut augmenter leur rémunération tout de suite, sans conditions et que les tables s'occupent du long terme. Vous avez aussi raison , «L'argent ne pousse pas dans les arbres» alors, veillons à ce qu'il soit distribué selon des priorités plus justes. Quand je l'entends se «débarrasser» de cette question de cette façon, me revient l'image de M. Legault serrant des mains lors d'un point de presse alors que sa ministre de la santé eût dit le matin même de ne pas serrer des mains, de se tenir à distance des autres..... quelles réponses absurdes, indignes, irresponsables, il a faites au seul journaliste qui a osé (ouf! que je me suis dit, il y en a au moins un qui fait son travail) le lui souligner. De plus, pour soutenir Dr Arruda, il n'avait pas le courage de dire carrément, clairement aux gens de rester chez eux. Soyons critiques, restons vigilants, c'est positif, indispensable, crucial. Les moutons... réveillez-vous.