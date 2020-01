Dans son essai intitulé Les orphelins politiques, paru en 2014, Paul St-Pierre Plamondon comparait le débat sur la souveraineté à un « trou noir » qui avait pour effet d’occulter toute autre idéologie ou proposition politique, notamment progressiste.

Selon lui, il fallait évacuer la question nationale du paysage politique tant que la population ne manifesterait pas elle-même le souhait de la voir posée à nouveau. Durant la course à la chefferie péquiste de 2016, il avait donc proposé qu’un éventuel référendum soit reporté à un deuxième mandat et qu’il soit tenu seulement si au moins 20 % de la population signait un registre à cet effet et que les sondages créditaient la souveraineté d’un appui de 45 %. Même Jean-François Lisée n’était pas aussi prudent.

Un de ses deux adversaires déclarés dans la nouvelle course qui s’amorce, Sylvain Gaudreault, s’est étonné de la volte-face de M. St-Pierre Plamondon, qui lui fait maintenant proposer la tenue d’un référendum dans un premier mandat, alors que l’appui à la souveraineté avoisine les 25 %. Un échéancier que le député de Jonquière estime pour le moins prématuré dans l’état de désorganisation où se trouve le PQ.

Quoi qu’il en soit, le « trou noir » semble avoir disparu dans l’esprit de M. St-Pierre Plamondon. Dans un texte publié mardi dans Le Devoir, il se dit convaincu que nous entrons dans un nouveau cycle politique où la question nationale pourra de nouveau être posée. Alors qu’il croyait la population lasse de ce débat, il a découvert qu’« il y a une réserve inexploitée d’énergie en faveur du pays au Québec », une énergie qu’il faut libérer en parlant d’indépendance « sans détour, avec fierté, franchise et humilité ».

S’il a décidé d’effectuer un tel virage, ce n’est sans doute pas qu’il a entendu la voix du Saint-Esprit, comme l’a suggéré M. Gaudreault, mais plutôt qu’il a pris la mesure de l’humeur des militants péquistes, qui n’ont pas encore perdu tout espoir et qui ne semblent pas disposés à élire un autre chef qui leur prêchera les vertus de la patience en attendant que les « conditions gagnantes » soient réunies.

Les délégués au congrès extraordinaire de novembre dernier ont résolu que dorénavant le PQ « se concentrera sur la fondation d’un pays, non pas sur la gestion ordinaire d’une province ». Ils n’ont pas voulu aller jusqu’à fixer un échéancier référendaire, mais il va de soi qu’un premier mandat sans référendum forcerait un gouvernement péquiste à se concentrer sur la « gestion ordinaire d’une province ».

Il est également difficile de faire abstraction du fait que Québec solidaire a radicalisé sa position sur l’accession à l’indépendance de façon spectaculaire. Selon la nouvelle mouture du programme, l’élection d’un gouvernement solidaire entraînerait des « gestes de rupture » avec la fédération canadienne avant même la tenue d’un référendum qui porterait sur la constitution d’un Québec souverain. Si le PQ ne veut pas être en reste, il doit au moins proposer une consultation dans un premier mandat.

Promettre un « bon gouvernement » plutôt qu’un référendum était un choix déchirant, qui semblait néanmoins le seul possible à l’époque où le PQ était encore l’unique solution de remplacement aux libéraux. Aucun chef ne voulait prendre le risque d’un nouvel échec, ni donner au PLQ la chance de transformer l’élection en référendum sur la tenue d’un référendum. Cette perpétuelle mise en veilleuse décevait de nombreux électeurs souverainistes, mais ils n’avaient nulle part ailleurs où aller.

Aujourd’hui, il est plus facile de lancer, comme le fait M. St-Pierre Plamondon : « Le pouvoir ou l’indépendance ? Les deux. » La réalité est que les deux sont présentement hors de portée. En revanche, la dernière élection a démontré l’effet démobilisateur d’un report du référendum. Il est vrai que de nombreux péquistes se sont tournés vers la CAQ simplement pour se débarrasser des libéraux, mais cela n’explique pas la progression de QS.

Dans l’état où il se trouve, l’objectif le plus immédiat du PQ est moins de réaliser l’indépendance que de survivre. Promettre un référendum dans un premier mandat, même si cela peut paraître surréaliste, est probablement la meilleure façon d’y arriver. Qui sait ce que réserve l’avenir ? Même à la CAQ personne ne croit sérieusement qu’un gouvernement fédéral, peu importe sa couleur, accordera un jour au Québec l’autonomie qu’elle réclame. Le Canada anglais ne l’accepterait tout simplement pas.

Le PQ ne retrouvera peut-être jamais le monopole du projet indépendantiste qu’il détenait jadis, mais il pourrait encore montrer la voie à suivre. À la condition d’assumer pleinement sa raison d’être. La dernière chose à faire serait de tomber dans un autre « trou noir », celui de l’insignifiance, dont il pourrait bien ne jamais ressortir.