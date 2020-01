Une moquerie

En fin de semaine dernière, Peter MacKay a démontré de façon éloquente que les rumeurs concernant ses progrès en français n’avaient aucun fondement. À côté de lui, Andrew Scheer passerait presque pour un académicien. Cela ne l’empêchera pas de remporter haut la main la course à la chefferie du Parti conservateur, ce qui relance inévitablement le débat sur la nécessité pour un chef de parti pancanadien et un aspirant au poste de premier ministre d’être bilingue.

Lors de la course à la chefferie de 2016, cela semblait aller de soi pour les conservateurs du Québec. « C’est une question de respect de la réalité canadienne », disait Gérard Deltell. Visant précisément le candidat Kevin O’Leary, il avait déclaré : « Comme tous les aspirants au leadership, il doit comprendre qu’on ne peut pas devenir premier ministre du Canada si on ne respecte pas le quart de la population qui parle français. »

Curieusement, cela ne semble plus être une obligation. Aucun député conservateur du Québec ne semble penser que l’incompétence linguistique de M. MacKay constitue un empêchement. En tout cas, même s’ils le pensent, personne n’osera se mettre à dos le futur chef. Notons qu’un des premiers à l’appuyer a été le député de Mégantic–L’Érable, Luc Berthold, qui avait reproché à la ministre du Revenu, Diane Lebouthillier, de ne pas parler anglais.

Leur collègue albertaine Michelle Rempel, qui avait jonglé pendant un moment avec l’idée d’être elle-même candidate, a plutôt déploré l’importance qu’on accorde à la nécessité de parler français, alors qu’il faudrait se concentrer sur l’aliénation de l’Ouest. Sous-entendu : le Parti conservateur devrait se préoccuper en premier lieu de ceux qui votent pour lui.

Un journaliste, auteur et éditeur très en vue au Canada anglais, Kenneth Whyte, a publié récemment dans le Globe and Mail un texte qui a eu un large écho et dans lequel il invitait les conservateurs à « reconnaître la réalité de leur parti » en oubliant cette prétendue obligation d’avoir un chef bilingue, qui ne les fera pas gagner au Québec de toute façon, et à choisir plutôt un chef qui leur assurera l’Ontario, l’Ouest et les Maritimes.

Il souligne qu’à l’exception de Brian Mulroney, parce qu’il était le « p’tit gars du coin », aucun des chefs bilingues que le PCC (et son prédécesseur progressiste-conservateur) s’est donnés depuis les années 1960 n’a connu le moindre succès au Québec et que Stephen Harper a démontré que le parti n’en a pas besoin pour prendre le pouvoir, d’autant plus que le poids démographique du Québec ne cesse de diminuer au profit de l’Ontario et de l’Ouest.

L’ancien commissaire aux langues officielles Graham Fraser peut toujours qualifier les chefs de parti unilingues de « losers », mais il est difficile de contester les chiffres sur lesquels s’appuie M. Whyte. Il est évident que Peter MacKay se faciliterait la vie — et surtout celle de ses candidats — au Québec s’il parlait convenablement le français, mais rien n’assure qu’il y remporterait plus de sièges que ses prédécesseurs.

Tout cela semble faire bon marché de l’unité canadienne et de la réaction négative que l’élection d’un premier ministre unilingue provoquerait au Québec. Précisément, s’il reconnaît que le bilinguisme est devenu un critère en réponse à la montée du séparatisme au Québec, M. Whyte estime que la régression de ce dernier ne rend plus le premier aussi nécessaire. Il y a longtemps que plus personne au Canada anglais n’adhère à la thèse des deux nations, mais quand même…

Il est vrai qu’il n’y a pas de référendum à l’horizon, mais il serait sage d’éviter la provocation. Un observateur le moindrement attentif devrait être en mesure de constater que le sentiment national a pris du mieux depuis l’élection de la CAQ. Si les résultats de la dernière élection ont été aussi décevants pour les conservateurs au Québec, ce n’est pas simplement à cause de l’incurie d’Andrew Scheer, mais aussi parce que le Bloc québécois s’est fait l’écho de ce nationalisme.

Après la laïcité, le français deviendra le cheval de bataille du gouvernement Legault. Déjà, on ne peut pas dire que les politiques fédérales contribuent beaucoup à son renforcement dans l’esprit des immigrants. Si un aspirant au poste de premier ministre n’a pas besoin de parler ce patois régional, pourquoi, eux, devraient-ils l’apprendre ?

Ce qui avait le plus choqué les Québécois dans l’échec de l’accord du lac Meech, c’était l’absence de respect qu’il traduisait. Entendre M. MacKay baragouiner péniblement qu’il souhaite diriger un gouvernement qui partagerait les valeurs québécoises et qui serait fier de la place que le Québec occupe comme nation au sein du Canada ressemblait déjà à une moquerie.