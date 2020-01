Résorber la pénurie de profs

En ces pages, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a déclaré la semaine dernière que la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit dans les écoles du Québec sera son plus grand défi en 2020. Il a aussi affirmé ne pas voir de solution à court terme à ce problème, qui selon lui ne pourra pas se résoudre avant « quelques années ».

J’ai moi-même, il y a peu, écrit ici même que la pénurie d’enseignants n’était rien de moins qu’une urgence nationale, c’est dire si je partage le point de vue du ministre sur la gravité de la situation.

Mais je pense aussi qu’on ne peut se permettre d’attendre quelques années et que cette dramatique situation appelle dès à présent des actions vigoureuses et des mesures extraordinaires. Elles sont à notre portée.

Modestement, et sans prétendre à rien d’autre qu’à alimenter la réflexion, voici des choses que l’on pourrait immédiatement faire et qui permettraient une solution relativement rapide au problème.

Ce que je suggère suppose, cela va sans dire, la collaboration et la bonne foi de tous les intervenants, qui acceptent, au nom du bien commun et de celui des enfants du Québec tout particulièrement, d’en faire un peu plus et de travailler ensemble pour résoudre une situation exceptionnelle.

Quelques modestes propositions

La première chose à faire est d’obtenir, très rapidement, des écoles et d’autres instances compétentes, un bilan précis de la situation. Où manque-t-on d’enseignants ? De combien en manque-t-on ? À quels niveaux, précisément ?

Cela fait, on annonce le lancement d’un programme national exceptionnel de recrutement d’enseignants d’une durée d’un an.

On estime, compte tenu des échecs et des désistements dans le programme, le nombre de personnes qu’il faudra admettre, et pour quelles disciplines. Le MELS et les universités décident conjointement des critères d’admission. Au secondaire, par exemple, on pourra exiger un baccalauréat dans la discipline à enseigner. Dans tous les cas de figure, je présume qu’un baccalauréat sera minimalement exigé.

À l’automne prochain, le programme est lancé. À cette session, on demande aux universités un effort particulier. Il s’agira de donner aux candidats une formation jugée de base, indispensable pour pouvoir mettre les pieds dans une école comme possible futur enseignant.

Je suggère qu’on offre pour cela cinq cours de trois crédits. Lesquels ? Je propose, mais cela reste matière à discussion, que ces cours portent sur les sujets suivants : l’histoire de l’éducation au Québec et de ses institutions et structures actuelles ; le programme de formation de l’école québécoise ; le curriculum que le candidat sera appelé à enseigner ; la philosophie de l’éducation ; les méthodes pédagogiques et l’initiation à la didactique.

À la rentrée de l’hiver commence la deuxième phase de ce programme de formation. Les candidats sont alors stagiaires dans une école. Ils sont rémunérés, comme cela se fait dans d’autres domaines. Les écoles auront préalablement choisi, pour chacun d’eux, un mentor. Celui-ci (ou celle-ci) est un enseignant expérimenté et reconnu dans son milieu pour l’excellence de son travail. Il touchera une prime pour l’importante tâche qui sera la sienne : initier le novice à son futur métier, lui en montrer les ficelles, lui apprendre des trucs et astuces, lui confier des leçons et commenter ses prestations, et ainsi de suite.

Durant ce temps, ces stagiaires poursuivent leur formation. Ils ont cinq autres cours à réussir. Les universités doivent faire un effort pour proposer une offre et un horaire de cours qui conviendra. Ces cours peuvent être suivis les soirs, les fins de semaine et, au besoin, l’été qui suivra, alors que les dix cours de l’exceptionnel certificat en enseignement devront avoir été réussis.

Quels cours, exactement ? Là aussi, il y a matière à discussion. Disons, pour me mouiller : deux cours de didactique ; un cours sur l’art de s’informer de manière critique sur les sujets à propos desquels un enseignant doit se tenir informé durant toute sa carrière ; un cours sur la psychologie de l’enfant ou de l’adolescent, selon le niveau auquel enseignera le candidat ; et un cours au choix.

Nous sommes à la rentrée de l’année suivante. Après leur stage de presque six mois, nos candidats entrent en classe comme enseignants réguliers. Ils seront en probation durant cette année scolaire et seront toujours accompagnés et supervisés par leurs mentors. Ils seront tout au long évalués par les autorités compétentes. Si tout se passe bien, ils deviendront des enseignants réguliers l’année suivante.

Voilà des mesures exceptionnelles pour résoudre une situation exceptionnelle. Elles permettraient, si je ne me leurre pas trop, de la résoudre rapidement.

Il va sans dire que, pour que cette désolante situation qui est aujourd’hui la nôtre ne se reproduise plus, pour contrer la désertion professionnelle qui en est une des causes, il faut rendre la profession attrayante. Améliorer les salaires et les conditions de travail sont au nombre des éléments qui pourraient permettre de résoudre ce problème.

La perle de la semaine

D’un enseignant en histoire.

À la question « Quelles valeurs actuelles étaient véhiculées par les penseurs humanistes de la Renaissance ? », un élève, tiquant sans doute sur le mot « véhiculé », répond : « Ben voyons, ils avaient pas d’autos dans ce temps-là. »