King Kong président

Vous êtes tannés de Donald Trump et de ses frasques ? Vous allez devoir prendre votre mal en patience. L’année qui vient, en effet, mettra encore le matamore en vedette. Vouée à l’échec, la procédure de destitution le visant lui permettra de crâner, en accusant les démocrates de lui chercher des poux par dérive partisane. Le bouillonnement électoral précédant l’élection de novembre prochain ne fera rien pour calmer les ardeurs de l’homme que son avocat surnomme « King Kong », pour souligner son tempérament imprévisible et explosif. Trump, on le sait, est prêt à tout pour gagner. Déjà, en ce début d’année, ses rodomontades envers l’Iran sont soupçonnées, par ses adversaires, de s’inscrire dans une logique électorale.

On pourrait avoir envie de se soustraire à cette lamentable politique spectacle en se disant qu’après tout, ce n’est pas de nos affaires. Cette saine indifférence nous est toutefois interdite. Quand un homme détient le pouvoir de plonger le monde dans le chaos, de bouleverser les codes de la vie en société et, accessoirement, de nuire directement à l’économie québécoise, le devoir civique nous impose au moins de faire l’effort de le connaître et de l’avoir à l’œil.

Les ouvrages portant sur Trump sont déjà nombreux et se multiplieront sûrement dans les prochains mois. Quand ils sont américains, ils ont presque toujours le défaut d’être entachés par un regard partisan. Dans un livre paru en 2019, Jim Acosta, correspondant de CNN à la Maison-Blanche qui a souvent eu maille à partir avec le président, reconnaît la difficulté de rester neutre en parlant de Trump. On ne peut qu’être d’accord avec lui. Tout, chez Trump, invite à la prise de position radicale. Pourtant, si on veut y comprendre quelque chose, une prise de distance s’avère nécessaire.

C’est justement cela que propose Rafael Jacob dans Révolution Trump (Robert Laffont, 2020, 304 pages). Politologue québécois spécialisé dans les affaires américaines, Jacob n’a rien d’un admirateur de Trump, mais son regard extérieur sur le controversé président lui permet de se livrer à une analyse exempte de partisanerie crasse.

Au passage, par exemple, il mentionnera que, « malgré tous les réflexes “autoritaires” que peut montrer Trump, il n’est pas un dictateur, et les États-Unis ne sont pas une monarchie ». De plus, écrit à partir d’un poste d’observation québécois, l’essai de Jacob a le mérite d’éviter les détails inutiles et d’aller à l’essentiel, offrant ainsi une synthèse très éclairante pour des lecteurs qui ne sont pas plongés dans le bain américain au quotidien.

Pour Jacob, affirmer péremptoirement que Trump est d’extrême droite constitue un obstacle à la compréhension du personnage. « Sur certains enjeux, particulièrement ceux liés à l’identité comme l’immigration et le multiculturalisme, le qualificatif peut en effet être justifié, écrit-il. Dans l’ensemble de son programme politique, toutefois, ça l’est beaucoup moins, car plusieurs autres positions se situent davantage au centre ou même à la gauche du spectre politique américain. »

Trump, par exemple, contre l’avis de sa famille républicaine, défend les programmes sociaux Medicare (assurance maladie publique pour les personnes âgées) et Social Security (pensions aux retraités et aux invalides) ainsi qu’un protectionnisme commercial aussi mis en avant par Bernie Sanders. L’ancien partisan démocrate qu’il était a laissé des traces dans le programme du président républicain.

Si Jacob parle de « révolution » pour désigner l’ère Trump, c’est pour souligner les changements importants, voire radicaux, impulsés par cette présidence : légitimation des attaques personnelles, transformation des primaires en cirque, népotisme ostentatoire, instauration d’un climat de bisbille permanent à la Maison-Blanche, mépris ouvert des médias institutionnels qualifiés de « pourritures », culture du mensonge et de la controverse et improvisation généralisée en matière de relations internationales.

Comment un tel homme, qui blesse quotidiennement l’esprit d’une saine démocratie, a-t-il pu s’emparer du gouvernement américain ? La faiblesse de son adversaire, en 2016, est au cœur de l’explication. Politicienne de carrière incarnant un Parti démocrate élitiste, totalement déconnecté de sa base ouvrière, Hillary Clinton n’a pas été à la hauteur. Trump a d’ailleurs été élu en gagnant de justesse dans des États élisant le plus souvent des démocrates, comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.

Gagnera-t-il encore ? « Trump demeure assez impopulaire pour être battu, conclut Jacob, mais aussi assez populaire pour être réélu. » Force est de constater, toutefois, que, pour le moment, les candidats démocrates qui s’alignent face à lui ne le font pas trembler et n’impressionnent pas grand monde.