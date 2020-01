Dis-moi qui tu fréquentes…

Même si la commission Charbonneau n’avait pas été en mesure d’établir un lien formel entre l’octroi des contrats publics et les millions que ceux qui en bénéficiaient avaient versés à la caisse du PLQ, pratiquement personne au Québec ne doute aujourd’hui que ce lien existait.

De la même façon, Jean Charest aura beau jurer sur la tête de « Michou » qu’il ne savait rien des méthodes de financement utilisées par Marc Bibeau, qui va le croire ? Même si les documents qui ont justifié les perquisitions de l’UPAC dans le cadre de l’enquête Mâchurer recoupent largement le terrain couvert pas la commission Charbonneau, la proximité entre l’ancien premier ministre et le grand argentier du parti apparaît encore plus évidente. Ils étaient « comme des frères », peut-on y lire.

Il est vrai que, dans tous les gouvernements, on omet souvent d’informer le premier ministre des détails d’une affaire qui pourrait être compromettante, mais il y a quand même des limites. Trop de gens ont témoigné du pouvoir d’influence dont se vantait M. Bibeau pour que M. Charest ait pu ignorer ce qui se passait autour de lui année après année. Ce politicien roublard n’avait rien en commun avec un Gérald Tremblay.

D’ailleurs, à quoi servait tout l’argent qui s’accumulait dans les coffres du Parti libéral du Québec, sinon à faire réélire son chef ? Même si l’UPAC met officiellement un terme à l’enquête Mâchurer, comme le réclame M. Charest, le tribunal de l’opinion publique a déjà rendu son verdict. Il pourra toujours crier à la culpabilité par association, mais son ami Bibeau et lui étaient précisément des associés.

Tout cela ne le dissuadera sans doute pas de poser sa candidature à la direction du Parti conservateur. S’il y a une qualité qu’il faut reconnaître à M. Charest, c’est une détermination absolue. Durant toute sa carrière politique, il n’a jamais reculé devant l’adversité. En 1998, le PLQ avait déroulé le tapis rouge devant lui. Cette fois-ci, il s’aventurera dans un champ de mines.

À l’extérieur du Québec, les militants conservateurs n’ont peut-être pas suivi les travaux de la commission Charbonneau, mais ils devront maintenant se demander s’ils souhaitent avoir un chef dont le nom est cité dans des documents de police où il est question de fraude et d’abus de confiance. Il est facile d’imaginer l’usage que les adversaires du PCC pourraient en faire durant une campagne électorale.

La vengeance est un plat qui se mange froid, dit le proverbe. Stephen Harper attend Jean Charest dans le détour depuis longtemps. L’heure du règlement de comptes semble avoir sonné. L’ancien premier ministre canadien a renoncé à ses fonctions au conseil d’administration du fonds du Parti conservateur pour pouvoir se mêler de la course à la succession d’Andrew Scheer et plus particulièrement pour barrer la route à Jean Charest.

On peut le comprendre, après l’entourloupette que l’autre lui a faite en 2007. À l’époque M. Charest se répandait en lamentations sur le déséquilibre fiscal, qui empêchait le Québec de financer adéquatement son système de santé. Bon prince, M. Harper a accepté d’augmenter de 700 millions la péréquation qui lui était versée. À dix jours de l’élection du 26 mars, M. Charest a plutôt promis de consacrer cet argent à une baisse d’impôt. M. Harper ne le lui a jamais pardonné. Même entre politiciens, certaines choses ne se font pas.

Certes, aux yeux de M. Harper, M. Charest a également le tort d’être issu de l’aile progressiste-conservatrice, qui a dû accepter la prééminence des héritiers du Reform Party lors de la fusion de 2003. Il est bien possible que le retour au pouvoir du PCC exige un certain recentrage idéologique. L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de M. Charest pourrait toutefois inciter ceux qui souhaitent un tel recentrage à jeter leur dévolu sur un autre red tory, Peter MacKay. C’est apparemment ce que Brian Mulroney aurait décidé.

Les circonscriptions du Québec sur lesquelles comptaient les conservateurs leur ont fait cruellement défaut le 21 octobre dernier. Ils auraient cependant tort de croire que l’élection de Jean Charest leur assurerait automatiquement une récolte plus abondante. Il faudra composer encore une fois avec François Legault, qui n’a jamais eu d’atomes crochus avec M. Charest. La situation présente à Ottawa convient très bien à l’actuel premier ministre. La prochaine fois, il pourrait trouver tout aussi souhaitable que le Bloc québécois remporte le gros du vote nationaliste.

Correctif : Dans ma chronique de jeudi, j’ai écrit à tort qu’aucun premier ministre provincial n’est ensuite devenu premier ministre du Canada. Il y en a eu deux au XIXe siècle. Charles Tupper a été premier ministre de la Nouvelle-Écosse entre 1864 et 1867, puis premier ministre du Canada pendant 10 semaines en 1896. John Sparrow Thompson a aussi dirigé brièvement la Nouvelle-Écosse en 1882 et le Canada entre 1892 et 1894.