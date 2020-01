Nos précieux gardiens du savoir méritent mieux

Je suis en ce moment, par plaisir, un cours d’histoire des mathématiques. Nous en sommes au géant Leonhard Euler (1707-1783). J’ai appris ceci.Il y avait dans une ville sept ponts et les habitants tentaient, sans succès, de faire un parcours qui leur ferait traverser chacun d’entre eux une seule fois. On confia le problème à Euler, qui prouva que la chose était impossible avec cette configuration des ponts. Il avait pris du plaisir à ce travail, reçu comme une simple énigme sans application pratique : mais ce n’était pas vraiment des mathématiques, pensait-il…

Vous le savez : la négociation du contrat de travail des enseignantes et enseignants est lancée. Je partage de tout coeur leur demande d’une reconnaissance de leur expertise, d’une bonification de leur rémunération et de leurs conditions de travail, et je suis, comme eux, bien déçu des offres gouvernementales, notamment sur le plan des salaires, qui sont les plus bas au pays. Tout cela, faut-il le rappeler, dans un contexte de surplus budgétaires et où se conjuguent désertion de la profession et pénurie d’enseignants.

Toutefois, je ne veux pas entrer ici dans ces considérations. Je souhaite plutôt me risquer à aborder un élément trop peu souvent nommé dans tout ce dossier, un élément qui me semble être le premier de tous ceux qu’on doit invoquer pour rappeler l’importance que nous devrions, par tous les moyens possibles, accorder et reconnaître aux personnes qui enseignent.

Il s’agit bien entendu du fait qu’ils sont les dépositaires et les transmetteurs de savoirs retenus d’abord, non pour leur utilité, leur rentabilité ou les avantages économiques qu’ils peuvent procurer, mais en quelque sorte pour eux-mêmes.

Valeur intrinsèque / valeur instrumentale

Cette distinction que je viens de faire est souvent formulée en termes de valeur intrinsèque et de valeur instrumentale. Cette dernière a la cote.

On pense en effet souvent à l’éducation et au savoir qu’elle transmet en plaçant très haut sa rentabilité économique ; il existe même une théorie très influente, appelée théorie du capital humain, pour laquelle l’éducation est un investissement dont on peut mesurer la rentabilité et qu’on peut privilégier ou non selon les cas. Nos filières d’élite, nos écoles privées, nos investissements collectifs en éducation existent en partie en réponse à une préoccupation de cet ordre et certaines accentuent en outre les inégalités qui tendent à se reproduire par elles.

Toutefois, cette distinction entre valeur intrinsèque et valeur instrumentale (qu’il ne faut pas non plus négliger), utile et pertinente, occulte aussi, me semble-t-il, les précieuses retombées positives, tant pour l’individu que pour la collectivité, de ces savoirs à valeur intrinsèque. Qu’on y pense.

S’agissant de l’individu, ces précieux savoirs acquis sont, on peut l’espérer, vivants en la personne à qui ils ont été transmis et l’ont transformée. Ils ont enrichi sa vision du monde et sa vie elle-même. Des plaisirs, des joies, des émotions, des bonheurs qu’elle n’aurait sans doute pas connus font désormais partie des nombreuses options qui lui sont accessibles.

S’agissant de la collectivité, nous gagnons tous à ce que chacun soit plus savant, plus apte, grâce aux savoirs acquis, à exercer lucidement son rôle de citoyen.

Et puisque tout le monde ne peut être chef d’orchestre, ingénieur, médecin, journaliste ou cuisinier, chacun bénéficie de ce que les passions qui conduisent à ces professions ont été éveillées, nourries à l’école.

Entrez dans une salle de classe

Voyez cette enseignante qui parle passionnément de la beauté d’une démonstration mathématique ; voyez cet enseignant qui explique le génie de Prévert derrière l’apparente simplicité de tel poème ; voyez cette autre qui raconte, comme si on y était, la vie quotidienne des premiers colons ; et cet autre encore qui éblouit en expliquant les effets sur nous de la gravité : une passion pour les sciences est peut-être en train de naître dans le fond de la classe. Voyez tout cela, et tant d’autres choses semblables.

Voilà d’abord et avant tout pourquoi il faut soigner, aimer, respecter nos enseignants. Parce qu’ils sont détenteurs et transmetteurs de savoirs retenus pour leur valeur intrinsèque, parce qu’ils sont le canal privilégié par lequel ceux-ci ont des retombées sur nous tous et parce qu’ils font tout cela dans ce lieu infiniment précieux parce qu’il est un des rares dévolus à cette mission : l’école, ce temple laïque.

Cela dit, je m’en voudrais de ne pas rappeler deux choses importantes.

La première est que nous manquons parfois, à l’intérieur même du monde de l’éducation, à ce devoir de respect. On le fait par exemple quand on ne donne pas aux futurs maîtres cette formation fondée sur les meilleures connaissances et la plus haute culture à laquelle ils ont droit.

On ne l’a pas fait non plus quand, pour notre plus grand malheur, on a retiré un accès plus rapide à l’enseignement secondaire aux détenteurs d’un diplôme universitaire dans une discipline pertinente.

Cependant, je ne m’étendrai pas sur ce sujet. Car je m’en voudrais de ne pas aussi rappeler que les valeurs instrumentales ne sont pas toujours là où on les attend et qu’elles naissent bien souvent de la poursuite, pour eux-mêmes, des savoirs et de la vérité.

Un exemple ? Le génial Euler se trompait : sa résolution du problème des ponts inaugurait une branche des mathématiques — aujourd’hui appelée théorie des graphes.

Et celle-ci a de nombreuses et extraordinaires applications, notamment en informatique et en télécommunications.