Gin, clémentines et patriarcat

Tu le prends comment, ton gin ? Tonic ? Glaçons ?

— Juste glaçons. Moi, je mets des canneberges fraîches dans les miens. Ça fait joli. Un petit clitoris emprisonné dans le cristal.

— Je faisais ça avant… Je ne fais plus rien. J’ai lâché prise sur la canneberge. Mais pas sur le clitoris…

— Hahaha ! Tchin ! Aux clitoris !

— Tiens, on va se mettre des clémentines, ça sera très joli. La clémentine est devenue un fruit banal et sous-estimé. Goûte une clémentine les yeux fermés quand tu as soif. C’est un kaléidoscope de saveurs. Dire que mes grands-parents gaspésiens recevaient une orange à Noël et qu’ils en mangeaient un demi-quartier par jour pour la faire durer…

— Et ils prenaient leur gros gin sec.

— En plein ça, du De Kuyper. Pas du pink gin à la rose et à l’hibiscus cueilli par des vierges au teint laiteux avant la première rosée de la lune rousse. Non ! Du genièvre, ma Geneviève, un Ave Maria, pis de l’alcool.

Cette honte sert des intérêts qui sont ceux des hommes en tant que classe, mais pas ceux des hommes en tant qu’individus

— Pis les marins braillaient pas. Juste quand ils étaient seuls sur une île déserte.

— Ouain… C’est encore un peu vrai, ça. Sauf pour ceux qui ont fait des thérapies dans le désert avec Guy Corneau. Maudit qu’il y a de la résistance sur la planète mec.

— Montrer leur vulnérabilité, hein ? Comme si on l’était pas tous, vulnérables. Comme si on n’avait pas tous peur.

— Mais oui. Dévoiler leurs faiblesses, leurs failles, leurs doutes. S’ils savaient comme ils sont beaux quand ils lâchent le mythe d’Atlas, quand on les voit pleurer. On les admire encore plus d’aller braver la tempête le lendemain.

— Le mythe du Viking. Fuck that. On veut juste qu’ils sachent aimer. Et être aimés. Baisser la grand-voile et chanter des chansons de marins.

— Dernière phrase de mon père avant de se foutre en l’air : ce qui compte, c’est aimer et être aimé. Ça lui a pris une vie à comprendre ça. Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Il avait raison, Aragon. Au lieu d’aimer, le plus souvent, ils sont égoïstes, ils érigent des barricades.

— Ils le savent même pas, Jo.

— Non. C’est bien ça, le problème. Ma psy dit que l’empathie fait souvent défaut dans le programme masculin. Que c’est à travailler.

— On fait le travail à leur place, hostie ! On n’en peut plus !

Le patriarcat contagieux

— C’est la faute au patriarcat.

— Ah oui, hein ? ! Le boys’ club…

— Je lis un essai de Carol Gilligan, psychologue, philosophe et féministe américaine, sur ce sujet-là, Pourquoi le patriarcat ?. Passionnant ! Nous sommes tous et toutes assujettis au modèle. C’est une culture fondée sur la binarité et la hiérarchie des genres. Les hommes en souffrent autant que nous ; sauf qu’eux, ça paye leur Tesla.

— Toi Jane, moi Tarzan !

— Oui. En gros, il y a des compétences masculines et féminines. Les hommes sont hissés au rang supérieur et il y a une scission entre l’individu et le collectif. Rien de nouveau, tu me diras. Mais on voit où ça nous mène. On rame tous.

— Direct dans le clos. Bonjour Harvey ! Bonjour Gilbert !

— Oui, tu iras voir Bombshell avec Nicole Kindman et Charlize Theron. C’est pas un film sur le #MeToo ou les agressions sexuelles. Non ! C’est un portrait éblouissant du patriarcat. Chirurgical ! Le boys’ club en goguette et les filles qui doivent se taire juchées sur leurs pompes de pute en prime time. Jusqu’à ce qu’elles parlent… Et c’est une histoire vraie. Une autre. Le patron libidineux de Fox News qui tombe de haut.

Le sacrifice de l’amour est la marque de fabrique typique du patriarcat

— Y en a qui tremblent en ce moment, je te le dis.

— Oui, le patriarcat a le parkinson. On a enseigné aux hommes (et ils enregistrent le message dès leur arrivée au primaire, selon Pourquoi le patriarcat ?) à se dissocier. Et aux femmes à garder le silence. Les hommes sacrifient le relationnel au profit des « relations ».

— Si tu joues la game, ça va payer. Pis nous, on va ramasser les dégâts quand vous déraperez, les boys. En plus de faire la pute pour Fox News, on va jouer à la psy pour Les naufragés de l’amour.

— Le patriarcat les encourage à adopter des stratégies de détachement émotionnel et à faire montre d’une indépendance de façade. Les filles, en retour, se censurent pour ne pas dire ce qu’elles ressentent et ce qu’elles voient, sinon elles seront exclues du jeu. Nous sommes tous baisés au final.

— Passe-moi donc une autre clémentine avec la bouteille de pink gin.

S’attacher à sa laisse

— En fait, Jo, ils sont attachés à leur laisse. C’est comme si s’attacher à l’autre allait leur enlever leur liberté. C’est le contraire ! Plus tu donnes, plus tu t’abandonnes, plus tu te libères. Tous les grands mystiques savent ça. Ta supposée liberté individuelle devient ta prison.

— C’est tout le paradoxe de l’amour. Et l’homme en fuite provoque en général ce qu’il redoute le plus : être abandonné. Écoute ça ! « En se déconnectant du reste du monde — social et émotionnel —, ces individus “neutres”, piégés dans ce paysage affectif stérile, infligent aux autres — précisément par leur indifférence — ces expériences d’abandon et de rejet contre lesquelles eux-mêmes s’étaient employés à se protéger. » J’ai connu deux ou trois marins d’eau salée qui ont tout perdu parce qu’ils prenaient constamment le large.

— Désinvestir les rapports humains pour se protéger. On gagne quoi ?

— Ils sont en mode survie.Et certains versent dans les shooters, la violence ou les comportements toxiques. J’adore cette phrase du livre : « Les murs que j’avais érigés pour empêcher les gens de me quitter étaient aussi ceux qui les empêchaient de me connaître. » J’ai pensé à tellement d’hommes avec qui j’ai été en la lisant. Je ne les ai jamais « connus ». Tu t’en rends compte quand ça pète. Après.

— Quand on est dedans, on ne voit rien. Ni l’infidélité ni la part d’ombre. On peut pas tous les sauver, ma Josée. Des fois, faut juste renoncer. Beaucoup d’hommes perçoivent encore le champ des émotions comme miné ou comme une faillite. C’est bon pour les filles, les gais, pis les artistes. Ils ont honte de ressentir. Ils n’ont pas appris à nommer.

— Même les jeunes. Je le vois. C’est capotant. C’est transgénérationnel ET culturel.

— En se coupant intérieurement, ils peuvent se comporter en salauds. Et si nous rompons, ce n’est pas « eux » qu’on laisse. C’est un mécanisme de protection inadéquat, mais ça fonctionne.

— Parle-moi donc de ton marathon à Jérusalem. T’as pas peur ? Je veux dire, ça ne va pas toujours bien dans ce coin-là…

— J’ai moins peur des bombes que de ne jamais être aimée comme je le voudrais.

— Patriarcat, câlisse ! À l’amour comme à la guerre.

Adoré le film Bombshell (Scandale) de Jay Roach. Trois animatrices de Fox News incarnées avec brio par Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie forment un trio féminin de victimes du patriarcat et des abus de pouvoir cautionnés par la loi du silence. Ce scandale sexuel de 2016 n’est pas sans rappeler celui qui entoure les procès Weinstein ou Rozon à l’heure actuelle (et je reparlerai de Matzneff). Comment on dit déjà ? Empowering, ou « stimulant ». Appris dans l’émission Moteur de recherche animée par Matthieu Dugal qu’un palmarès « alternatif » des universités canadiennes existe. De nature sexuelle, celui-ci. Des étudiantes sont de plus en plus « subventionnées » par des sugar daddies, en augmentation de 44 % par rapport à l’année précédente. Deux universités francophones s’ajoutent cette année, soit Laval (16e position) et l’UQAM (12e position), ce nid de « gauchistes-altermondialistes-féministes-poilues »… et désargentées. Aimé la vidéo Oh My Darling Clementine chantée par The Sweptaways. Un festival d’orange en pleine grisaille d’hiver.