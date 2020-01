Citoyenneté et conversation démocratique

À Charb (1967-2015) Vous avez sans doute des souhaits pour l’éducation au Québec en 2020. Je vous fais part cette fois d’un des miens. Il m’est très cher et concerne la conversation démocratique.

Conversation démocratique

Par ces deux mots, j’entends bien entendu ces discussions, ces débats, ces délibérations dans lesquels nous échangeons sur des questions et des problématiques d’intérêt général dans le but de les comprendre et, bien souvent, de prendre des décisions à leur sujet. La vigueur et le sérieux de cette conversation sont autant de précieux indices de la qualité de la vie démocratique d’une société.

On connaît bien, depuis toujours, certains des facteurs qui peuvent nuire, parfois dramatiquement, à la sereine tenue de cette conversation.

Parmi ceux-ci, citons de trop grandes inégalités économiques, qui peuvent faire en sorte que les citoyens n’ont plus guère d’intérêts communs, la propriété privée des grands médias, qui sont un des importants canaux par lesquels se tient cette conversation et qui pèsent d’un grand poids sur le choix des sujets qui seront abordés et sur l’importance relative accordée aux différents points de vue, les inégalités d’accès à toute cette culture nécessaire pour connaître et comprendre les sujets discutés et prendre part aux débats, sans oublier toutes les formes que prennent la propagande, le travail de manipulation de l’opinion publique et la « fabrication du consentement ».

Il en est d’autres, bien sûr. Mais chaque fois une part importante de la solution a semblé pour plusieurs, moi y compris, être l’éducation. Le Programme de formation de l’école québécoise le pense aussi : à preuve, son programme Histoire et éducation à la citoyenneté.

Mais de nouveaux ennemis de la conversation démocratique se sont depuis quelques décennies ajoutés aux anciens — qui hélas restent pour beaucoup bien présents —, et pour les affronter il est souhaitable de bonifier cet enseignement.

Voilà donc mon ambitieux souhait pour 2020 : que l’on fasse, dans notre curriculum, explicitement, dans l’enseignement de la citoyenneté, une place à ce qui permet d’affronter ces nouveaux périls. Mais qu’est-ce qu’éduquer à la citoyenneté ? Que serait un cours consacré à cette éducation ?

Une éducation…

En théorie, cet enseignement veut faire comprendre ce que signifie être un citoyen et préparer l’élève à jouer cet exigeant rôle de dirigeant en puissance qu’il est appelé à tenir.

Pour cela, il faut connaître et penser l’idée même de démocratie et les défis devant lesquels une telle organisation politique et ses institutions sont placées. Parmi eux : favoriser la participation et l’action des citoyens ; garantir les droits de la personne ; faire face aux inégalités de toutes sortes ; décider du rôle de l’État ; concilier identité nationale et ouverture aux autres cultures ; et ainsi de suite.

On a aussi généralement fait une place, dans cet enseignement, à ce qu’on appelle la formation du jugement politique.

Il s’agit ici de rendre l’intelligence et la sensibilité capables de discuter de sujets dans lesquels des faits et des valeurs sont en jeu et où, bien souvent, les faits pertinents et leurs poids respectifs sont difficiles à déterminer, tandis que les valeurs, qui ne sont pas consensuelles, sont débattues, et sont parfois même hautement polémiques.

Cela demande une exigeante et délicate préparation, et c’est à ce propos que l’éducation à la citoyenneté me paraît plus urgente et indispensable que jamais.

À bonifier

Il me semble en effet que des indices troublants donnent à penser que cette sensibilité citoyenne, faite de savoirs, d’humilité et d’ouverture, est en ce moment mise à mal par de nouveaux ennemis.

Le phénomène est complexe et tient sans aucun doute à de nombreuses raisons — parmi lesquelles il faut certainement compter les effets des médias sociaux. Quoi qu’il en soit, on voit en ce moment se conjuguer, sur de nombreux sujets dont les citoyens doivent pouvoir parler, des polarisations alimentées par une certitude injustifiée de détenir la vérité et par une posture de vertu autoproclamée qui font grandement obstacle à la discussion.

Voici quelques-uns de ces indices : l’appel à la censure, trop souvent entendu ; la condamnation de personnes par prétendue contamination morale, laquelle serait causée par leur approbation d’idées réputées toxiques — et cette idée, nouvelle, de contamination morale, mériterait à elle seule un long développement ; le refus d’écouter des positions différentes des nôtres — et les sortes de chambres d’échos que sont les médias sociaux alimentent cette tendance, qui est au nombre des causes des fausses nouvelles, de la post-vérité et du retour de croyances délirantes qu’on croyait éradiquées sur la forme de la Terre, l’efficacité des vaccins et d’autres sujets ; la propension à insulter les uns et les autres.

Former le jugement politique du citoyen, c’est, face à tout cela, le préparer à adopter une éthique de la discussion fondée sur l’idée que les questions débattues sont complexes, qu’on gagne à écouter d’autres points de vue et que nul ne peut se prétendre d’emblée savant et vertueux.

Pour reprendre à Kant une célèbre distinction, les sujets sociaux et politiques sont des objets non de dispute, comme on peut en avoir à propos de faits solidement établis ou de vérités mathématiques, mais de discussions, par lesquelles, sans prétendre savoir absolument ou être plus vertueux que nos interlocuteurs, on cherche, dans une communauté qui se construit justement par cela, l’assentiment d’autrui — étant disposé à accorder éventuellement le sien ou à continuer à vivre avec un désaccord et à poursuivre la discussion.

Comment faire ? Vaste question. Mais je pense que les communautés de recherche de la philosophie pour enfants sont précieuses pour favoriser le développement des hautes aptitudes intellectuelles et éthiques que tout cela exige.