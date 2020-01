Trudeau dans la fosse aux lions

Le Canada a fermé son ambassade de Téhéran en 2012 et, malgré la promesse des libéraux de rétablir des relations diplomatiques avec l’Iran, rien de concret n’a été fait à cet égard depuis l’élection du gouvernement de Justin Trudeau en 2015. La raison en est bien simple : l’Iran fait partie d’un nombre restreint de pays que le Canada estime qu’ils soutiennent le terrorisme. En effet, de manière directe et par l’entremise des groupes terroristes qu’il appuie à travers le Moyen-Orient, le régime islamique est responsable de la mort de milliers de civils en plus de semer le chaos en Irak, en Syrie et au Yémen depuis plusieurs années. La promesse de rouvrir l’ambassade de Téhéran a été reportée aux calendes grecques par M. Trudeau, au grand dam de la communauté irano-canadienne, maintenant en deuil après l’écrasement cette semaine du vol PS752.

M. Trudeau se retrouve ainsi dans une position extrêmement difficile, maintenant que le Canada est au coeur de la tempête internationale entourant cet écrasement, qui a tué des dizaines de Canadiens. Téhéran a nié le fait qu’un missile iranien puisse être responsable de l’accident — comme l’ont affirmé les services de renseignement américains — ce qui n’augure rien de bon pour la suite des choses au moment où le Canada essaie de fournir des services consulaires aux familles des victimes dans un pays avec lequel il n’entretient pas de relations diplomatiques.

Cette situation est néanmoins le fruit de la politique étrangère qui est devenue sans queue ni tête sous le gouvernement de Justin Trudeau. En arrivant au pouvoir, ce dernier a voulu faire du Canada l’ami de tous les pays du monde. Mais la promesse d’une nouvelle ère de leadership international sous les libéraux fut vite enterrée. Les risques — autant militaires que politiques — d’une plus grande participation canadienne aux missions du maintien de la paix furent trop grands pour que le Canada aille plus loin que l’engagement symbolique à cet égard.

L’espoir d’un nouveau partenariat avec les États-Unis (après la relation froide que Stephen Harper entretenait avec Barack Obama) s’est buté à l’élection de Donald Trump plutôt que d’Hillary Clinton en 2016. L’ancienne ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, qui est de descendance ukrainienne, a mis fin à l’initiative entreprise par son prédécesseur Stéphane Dion visant un rapprochement avec Moscou. Ancienne journaliste et farouche critique de Vladimir Poutine, Mme Freeland avait même été interdite de séjour en Russie par ce dernier. Et, cerise sur le gâteau, M. Trump reproche au Canada de manquer à ses obligations en tant que membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord.

Des amis ? Le Canada n’en a pas tant que cela, après tout.

Or, le pire pourrait être à venir pour M. Trudeau étant donné qu’une escalade des tensions entre Washington et Téhéran force le Canada à clarifier sa position sur l’attaque au drone américaine qui a tué le général iranien Qassem Soleimani. M. Trudeau et le ministre actuel des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, ont jusqu’à présent évité de se prononcer sur le bien-fondé de l’attaque autorisée par M. Trump, attaque que certains critiques qualifient d’assassinat extrajudiciaire. Les électeurs libéraux et progressistes canadiens partagent généralement ce point de vue, ce qui place M. Trudeau devant un choix lancinant. S’il dénonce l’attaque américaine, comme ses militants le souhaitent, il suscitera certainement l’ire de M. Trump. Mais en refusant de lui attribuer la responsabilité de l’écrasement de l’avion, M. Trudeau met en colère les familles des victimes canadiennes qui demandent justice pour leurs proches.

Lors de sa conférence de presse de jeudi, les journalistes ont pressé M. Trudeau de dire s’il tenait M. Trump responsable de l’écrasement en autorisant l’attaque qui a tué le général Soleimani, et pour laquelle l’Iran avait promis de se venger. La question l’a visiblement déstabilisé. Même si l’Iran a tiré par erreur sur l’avion de la compagnie privée Ukrainian International Airlines, les circonstances nébuleuses entourant l’écrasement et le déni du régime iranien quant à ses causes forceront tôt ou tard M. Trudeau à se prononcer.

Un apaisement des tensions entre Téhéran et Washington serait dans l’intérêt du monde entier. Mais M. Trudeau aurait plus à perdre que la plupart des autres chefs de gouvernement en Occident si les menaces lancées dans les deux capitales s’accéléraient dans les semaines à venir. Le gouvernement Trump a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre l’Iran, alors que l’économie de ce pays croule déjà sous celles imposées par les États-Unis en 2018, lorsque M. Trump a retiré son pays de l’accord nucléaire avec l’Iran qui avait été signé par M. Obama en 2015. Après la mort du général Soleimani, l’Iran a annoncé qu’il reprenait son programme nucléaire. M. Trump a aussitôt déclaré qu’il ne permettrait jamais à l’Iran d’acquérir les armes nucléaires.

Qui, en cette année électorale américaine, oserait prédire la suite des choses ? L’année 2020 s’annonçait déjà difficile pour M. Trudeau, qui est retourné à Ottawa après les élections du 21 octobre dernier à la tête d’un gouvernement minoritaire. Elle pourrait s’avérer bien plus éprouvante pour le premier ministre qu’il aurait pu l’imaginer.