Le sourire déchu d’Elsie la vache

C’est un des sketchs qui ont retenu l’attention au récent Bye bye : on y voit une équipe d’une agence de publicité s’arracher les cheveux lorsqu’elle apprend que le lait vient d’être retiré du Guide alimentaire canadien, et ce, alors même qu’elle travaille à une nouvelle campagne pour en encourager la consommation.

Humour prémonitoire ? Il semble en effet que la réalité est en train de dépasser la fiction, du moins aux États-Unis. Coup sur coup, en l’espace de quelques semaines, deux des plus grands groupes laitiers américains se sont placés à l’abri de leurs créanciers pour éviter la faillite.

En novembre, le plus important producteur de lait aux États-Unis, Dean Foods, a demandé la protection de la cour au prétexte qu’il était insolvable. Début janvier, c’était au tour de Borden Dairy de déclarer forfait, mettant en ballottage ses 3300 employés et ses 12 usines de transformation. À eux seuls, ces deux groupes basés à Dallas contrôlaient aux dernières nouvelles 13,5 % de la production américaine.

Mais cette production est maintenant excédentaire puisque la consommation de lait ne cesse de décliner aux États-Unis — ce qui, en passant, explique en partie l’acharnement des Américains à vouloir enfoncer le marché canadien lors de la renégociation de l’accord de libre-échange. D’autant plus que, selon les chiffres avancés par Borden, pas moins de 2730 fermes laitières ont disparu aux États-Unis en 18 mois.

Ce n’est malheureusement pas surprenant. Per capita, la demande pour le lait y a baissé de 40 % depuis 1975. Vieillissement de la population alors moins portée sur le lait, montée de la popularité végane, habitudes alimentaires distinctes des nouveaux arrivants : les raisons qui expliquent cette diminution sont nombreuses. En 1996, on y buvait pourtant 90 litres de lait par personne. Cette consommation avait reculé à 64 litres en 2018. C’est plus qu’un déclin : c’est une véritable chute, qui augure mal pour la suite.

Le nom Borden se faufilera dans la mémoire des Québécois plus âgés. Ainsi que sa mascotte qui accompagnait son logo, la vache souriante Elsie. Borden s’est implanté au Canada dès 1895. On parlait ici des Laiteries Borden. Si on me permet un souvenir personnel, son usine de Sainte-Foy, alors une banlieue de Québec, était située directement en face de la maison patrimoniale de mes grands-parents, sur le chemin Saint-Louis. Comme bien des gens, mes parents recevaient à quelques kilomètres de là les pintes en verre que venait tous les jours nous porter le livreur sur le perron.

Puis Borden a quitté le Québec au milieu des années 1960 en se repliant sur les États-Unis. Ces derniers temps, l’entreprise avait tenté de se consolider en relançant sa fameuse mascotte au sourire sympathique. Mais Elsie la vache n’a pas suffi.

Et il faudra nous rendre à l’évidence : nous ne sommes pas non plus immunisés ici contre ce renversement de tendance.

Selon les chiffres les plus récents des Producteurs de lait du Québec, 5050 fermes laitières étaient actives au Québec à l’automne 2019. On disait ne pas avoir senti trop de contrecoups depuis cette refonte du Guide alimentaire canadien fin 2018 : la consommation de lait baissait un peu, mais la demande pour les autres produits, comme le fromage et le yogourt, était en hausse.

N’empêche : selon Statistique Canada, la consommation de lait a diminué au pays de près de 8 % entre 2009 et 2015. Ce recul n’est rien de moins que brutal.

Il explique en bonne partie la disparition graduelle des fermes laitières chez nous. En 1990, on comptait pas moins de 14 000 fermes laitières au Québec, qui en aurait donc perdu, en 25 ans à peine, près des deux tiers !

Oui, il y a eu consolidation, les plus petits producteurs ont abandonné, ou se sont fait absorber par les plus grands. Mais la demande glisse, ici aussi, et l’industrie n’a d’autre choix que de s’interroger sur la suite, particulièrement au moment où elle subit un véritable siège avec les récents accords commerciaux. À chaque fois, on l’a vu, le lait se retrouve sur la ligne de front.

Libre-échange avec l’Europe, avec l’Asie-Pacifique, puis avec les États-Unis et le Mexique : selon les Producteurs de lait du Québec, plus de 8 % du marché intérieur est maintenant aux enchères et risque ainsi de leur échapper. Et comme les coûts de production sont régulièrement plus élevés ici, en raison du climat et aussi d’une plus faible productivité parce que les fermes sont souvent moins grosses et ne profitent alors pas d’économies d’échelle, la tâche semble ardue.

Nos producteurs laitiers, et les grandes coopératives qui les regroupent, sont-ils donc condamnés à la déchéance ?

Non. Pas si on décide de choisir l’offensive plutôt que la défensive.

Les Québécois sont souvent sensibles aux arguments de type patriotiques, s’ils ne se traduisent pas par une facture trop élevée. Surtout si on fait valoir que les contrôles sanitaires, ici, sont rigoureux. Ce préjugé favorable vaut aussi pour les produits dérivés, à commencer par les fromages, toujours meilleurs.

De plus, le beurre est de retour au menu, avec une demande grandissante, en raison de la disgrâce subie par les produits hautement transformés comme la margarine.

Il faudra de petites victoires du genre pour enrayer le déclin. À terme, les Producteurs de lait devront affronter leur vieux démon, la fameuse gestion de l’offre, censée régulariser les prix tout en protégeant l’approvisionnement local… malgré tout mis à mal.

Leur capital de sympathie demeure puissant. C’est probablement leur meilleur atout pour que le lait d’ici continue à avoir meilleur goût au palais des consommateurs.