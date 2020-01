Des profs à l’école

L’histoire a plusieurs vertus, dont celle de nous permettre de relativiser notre regard sur le présent. Le système d’éducation québécois actuel, par exemple, nous déçoit souvent. Les élèves ne maîtrisent pas suffisamment la langue et décrochent trop; les enseignants quant à eux, ne brillent pas toujours par leur culture générale. Notre désappointement nous porte parfois à croire que ça allait mieux avant. Était-ce vraiment le cas ?

La lecture d’Une histoire de la formation des maîtres au Québec (Septentrion, 2019, 232 pages), « une œuvre savante, mais accessible à bien des lecteurs curieux de notre histoire », note Guy Rocher dans la postface de l’ouvrage, nous force à conclure que non.

En 1770, peut-on y lire, « l’éducation se trouve dans un état lamentable ». En 1840, les choses ne se sont pas améliorées. Plus de cent ans plus tard, alors que le système est nettement mieux organisé, le frère Untel affirme que « les enseignants ne savent rien et ils le savent mal ». Leur formation, écrit-il, est trop courte et axée sur les trucs du métier, alors que « les intuitions pédagogiques les plus valables s’enracinent dans l’excellence des connaissances académiques ».

Que faut-il en conclure ? Que rien ne change en éducation et que ça va toujours mal ? Ou plutôt que, puisque nous faisons somme toute mieux qu’avant à plusieurs égards, nous vivons dans la lumière, alors que nos ancêtres vivaient dans les ténèbres ? Michel Allard, Paul Aubin, Félix Bouvier et Rachel Desrosiers, les historiens et pédagogues qui signent Une histoire de la formation des maîtres au Québec, ont trop d’expérience et de lucidité pour proposer des conclusions aussi primaires.

Docteur en histoire, Allard, par exemple, a enseigné au primaire, au secondaire, à l’école normale et à l’UQAM. Docteure en sciences de l’éducation, Desrosiers a enseigné à l’école normale dès 1950 et à l’université ensuite. Non seulement ces gens-là connaissent l’histoire dont ils parlent, mais ils l’ont en partie vécue. Ils ne jugent ni le passé ni le présent ; ils nous les font découvrir et comprendre.

Le développement d’une nation est proportionnel à la situation de son système d’éducation, et le contenu de celui-ci dépend en bonne partie de la qualité de ceux qui l’animent, c’est-à-dire les enseignants. Par conséquent, faire l’histoire de la formation des maîtres au Québec revient à faire l’histoire de l’évolution sociale et intellectuelle de la nation.

« Jusqu’au milieu du XIXe siècle, écrit Desrosiers, l’accès à la profession enseignante fut, dans les faits, pas ou peu réglementé. Toute personne pouvant lire, écrire et compter et faisant preuve de beaucoup d’abnégation, par vocation ou par nécessité, pouvait devenir enseignante ou enseignant. »

La première école ouvre peut-être en 1635, mais les deux siècles qui suivent demeurent un relatif désert scolaire. En 1840, le système commence à s’organiser — écoles publiques, imposition d’examens pour obtenir le brevet d’enseignement — avec des résultats rapides. « D’après des statistiques de 1850, note surprenamment Michel Allard, il n’y a au Bas-Canada qu’une personne sur treize qui ne sait pas lire, tandis qu’en France il y en a une sur onze. »

Savoir lire un peu ne suffit pas, évidemment, surtout pour les enseignants. En 1856, on crée le Conseil de l’instruction publique et on fonde les premières écoles normales à Québec et à Montréal. Les filles devront attendre 1899 pour pouvoir fréquenter un établissement du genre. C’est le début de la grande aventure des sciences de l’éducation, encore considérées comme un art à cette époque.

Nos débats actuels en la matière ne datent pas d’hier. Dès la création des écoles normales, explique Allard, on se demande « quelle part [on doit] accorder à la formation dite pédagogique versus la formation disciplinaire ». Jusqu’en 1954, la seconde occupe la place d’honneur dans la formation des maîtres, mais elle est ensuite reléguée à la marge, ce qui fera sortir le frère Untel de ses gonds.

Les débats sur les méthodes pédagogiques sont tout aussi anciens. En 1901, un traité prône la pédagogie de la découverte et l’équivalent des fameuses compétences transversales. En 1916, l’abbé Ross, directeur de l’école normale de Rimouski, défend le rôle actif de l’élève et la nécessité, pour les enseignants, de connaître la psychologie de l’enfant. La pédagogie dite nouvelle mise en avant par les réformateurs contemporains a donc plus de cent ans !

En 1968, pour assurer une formation des maîtres uniforme et de qualité, on ferme les écoles normales et on transfère leur mission aux universités, particulièrement au nouveau réseau de l’Université du Québec. Fait-on mieux ou pire que nos ancêtres ? À l’école de l’histoire, nous apprenons que, comme eux, nous faisons ce que nous pouvons, en poursuivant les mêmes débats.