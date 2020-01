Dix ans plus tard, la terre tremble toujours

Je suis allée en Haïti pour la première fois quelque temps après le séisme du 12 janvier 2010. Nous étions arrivés par le petit aéroport de Cap-Haïtien, dans le nord du pays, ancienne capitale du régime colonial et principal théâtre de la révolution haïtienne. C’est donc à travers les marqueurs de cette histoire tant mythique que mythifiée que j’ai d’abord pris contact avec la terre d’Haïti.

Les trésors architecturaux construits par la jeune nation haïtienne au début du XIXe siècle témoignent surtout de deux obsessions de son leadership : la sécurité et la grandeur. La sécurité par la grande Citadelle et le réseau de forts érigés tout de suite après la guerre d’indépendance du pays. L’armée de Napoléon Bonaparte — qui avait voulu revenir sur la Révolution française et rétablir l’esclavage dans ses colonies — avait été vaincue, mais peut-être pas pour de bon. Et puis, l’économie des États-Unis et des colonies britanniques et espagnoles des alentours reposant sur l’institution de l’esclavage, la simple existence d’Haïti posait une menace à l’ordre du monde occidental. Les raisons d’isoler, voire d’annihiler, un pays de Noirs libres ne manquaient pas.

L’obsession de grandeur, quant à elle, s’est surtout exprimée par le palais Sans Souci, un tour de force d’ingénierie dont la construction fut décrétée prioritaire au lendemain de l’indépendance par le roi Henri-Christophe. Le but explicite de l’entreprise : surpasser les élites européennes à leur propre jeu, selon leur propre marqueur de modernité, de luxe, de civilisation. Bref, démontrer la dignité et le génie du monde nègre et prouver l’admissibilité d’Haïti au concert des nations. Quand on pense aux énergies, au temps et aux vies sacrifiées dans un pays où tout était à construire pour ériger un monument qui a servi au fond surtout à faire douter de leurs convictions racistes ses visiteurs influents, la visite du site donne le vertige. Quand on sait que le palais fut détruit seulement trente ans après son achèvement par un grand tremblement de terre — oui, un autre — en 1843, on ne peut que réfléchir à ce qui a changé depuis cette époque et à ce qui est resté semblable.

Samedi, on soulignera le 10e anniversaire du séisme de 2010, qui a fait près de 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million de sans-abri. D’abord, on rappellera à sa mémoire tous les êtres chers perdus, toutes les destinées bouleversées. Puis, on soulignera la solidarité dont avaient fait preuve la diaspora et les donateurs de partout dans le monde au lendemain de la tragédie. Certains décrieront aussi tout ce qu’Haïti a dû subir pour avoir osé être un pays de Noirs libres dès 1804 : les embargos commerciaux, la dette faramineuse envers la France convaincue d’avoir perdu sa juste propriété, l’occupation militaire américaine à la belle époque de Jim Crow, le régime duvaliériste appuyé par des puissances qui trouvaient au moins au dictateur sanguinaire la qualité de ne pas être communiste — jusqu’aux multiples ingérences et indignités politiques et économiques d’aujourd’hui.

Ces multiples phénomènes contribuent à la vulnérabilité de la population à un ensemble de maux sociaux, mais aussi aux phénomènes naturels. Un tremblement de terre ne tue pas de la même façon au Japon ou en Californie. Ce sont les violences dans l’histoire d’Haïti qui ont pris tant de vies, au fond, il y a dix ans. Encore aujourd’hui, la population voit son épanouissement endigué par les deux mêmes défis d’antan : se défendre contre le sabotage extérieur et faire la démonstration à la face du monde (et à ses propres élites) de son humanité, de son égalité, et du traitement mérité en conséquence.

Il est très facile et très courant d’enrober le discours public sur Haïti d’un exceptionnalisme. L’idée que le pays serait « maudit », singulièrement tragique, a fait son chemin depuis longtemps dans la conscience de bien des étrangers, Canadiens y compris. Les corollaires des « là-bas, c’est donc bien triste » qu’on soupire d’ici sont les « c’est vrai que nous, on est vraiment chanceux » qu’on ajoute aussitôt pour se sentir bien. On « altérise » Haïti pour mieux célébrer le confort que l’Occident a su construire pour ses citoyens privilégiés, dans « nos » sociétés.

Il est beaucoup plus difficile — et plus courageux — de voir Haïti non pas comme une exception en Occident, mais comme son produit. Il faudrait aussi lire l’histoire des Africains déplacés vers la Caraïbe et de leurs descendants comme une invention, une conséquence du rêve impérial français, des Lumières (et de leurs angles morts) et des idéaux de grandeur nord-américains, qui ont par ailleurs aussi façonné le Québec, comme tant d’autres sociétés.

En ce début de décennie, la démocratie ne semble plus seulement fragile dans l’Amérique latine contrôlée par les États-Unis, mais à Washington même. Les réfugiés climatiques ne déstabilisent plus seulement en Amazonie ou au Sahel, mais aussi en Australie, dans l’une de « nos sociétés ». Il est de plus en plus difficile de caractériser les menaces à l’État de droit, à la dignité humaine ou à l’environnement comme des problèmes qui frappent là-bas, dont on est « don’ chanceux » d’être préservés ici. Les systèmes qu’on a érigés sur le dos de peuples tels que les Haïtiens commencent à trembler et à s’effondrer aussi sur ceux qui se croyaient à l’abri.

Dix ans après le tremblement de terre de Port-au-Prince, il faudrait réfléchir non pas seulement à ce qu’Haïti et son histoire ont de particulier, mais aussi à ce qu’elles disent sur la communauté de nos destins.