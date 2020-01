Bisbille autour du Château Laurier

Qu’on se le tienne pour dit : Ottawa n’est pas la plus belle capitale nationale du monde. Malgré sa situation géographique plutôt pittoresque, la ville qui abrite le Parlement canadien a pu se développer pendant plus d’un siècle sans que l’on se préoccupe de concepts aussi abstraits que la pollution visuelle. Le centre-ville d’Ottawa est ainsi constitué d’un pêle-mêle de gratte-ciel de moindre qualité qui bloquent la vue de la colline du Parlement et qui gâchent le paysage urbain. Contrairement à Washington, où la hauteur des constructions a longtemps été strictement limitée (permettant ainsi au Capitole de régner incontestablement sur la ville), les bâtiments les plus importants de la capitale canadienne sont souvent cachés derrière des tours de bureaux ou résidentielles franchement laides.

Il est donc amusant de voir le Tout-Ottawa s’émouvoir à ce point devant le projet de l’agrandissement de l’hôtel Château Laurier. Selon ses détracteurs, l’ajout d’une annexe à l’hôtel centenaire constitue un sacrilège qui défigurerait un joyau architectural. Or il ne s’agit de rien de la sorte.

L’idée de construire un hôtel dans le style d’un château français du XVe siècle fut une astuce de marketing du propriétaire et magnat du chemin de fer Charles Melville Hayes plutôt qu’une innovation architecturale. On peut admirer le résultat final sans s’en émerveiller.

Le Château Laurier fut désigné lieu historique national en 1981 autant pour le rôle qu’il a joué dans l’histoire du Canada — tant de rencontres politiques y eurent lieu — que pour son patrimoine architectural. L’hôtel occupe une place particulière dans l’imaginaire québécois puisque ce fut dans ses corridors que se déroula l’essentiel de la « nuit des longs couteaux » en 1981.

Malgré ce goût amer, le Château Laurier est un bel immeuble qui mérite une protection particulière. Mais l’ajout proposé d’une annexe de sept étages n’enlève rien à la structure originale. La firme d’architecture responsable du projet a su produire un design qui est respectueux et subordonné à l’édifice centenaire. Partout dans le monde, des projets semblables qui intègrent le moderne à l’historique ont été réalisés avec grand succès.

Cela n’a pas empêché les opposants au projet de qualifier la maquette actuelle de « gros radiateur », de « climatiseur », de « grotesque mur » ou même « d’accordéon ». Le dernier en date pour contester le projet actuel n’est pas le moindre. Le mois dernier, le sénateur Serge Joyal a déposé un projet de loi qui vise à donner à la Commission de la capitale nationale « le pouvoir d’adopter des règlements et d’établir les conditions à respecter pour qu’un permis soit délivré aux projets situés à l’intérieur d’un certain périmètre autour de la colline du Parlement ou d’un lieu historique national donné ». Rappelons que le conseil municipal d’Ottawa a approuvé le projet d’agrandissement en juillet dernier. En septembre, le Comité de dérogation de la Ville d’Ottawa a toutefois refusé d’accorder toutes les approbations nécessaires au propriétaire du Château Laurier, Larco Investments. Ce dernier fait appel de ce refus devant le Tribunal d’appel d’aménagement local de l’Ontario. L’organisme Patrimoine Ottawa recueille lui aussi de l’argent afin de mener sa propre bataille juridique contre l’agrandissement.

Ce ne serait pas une mauvaise idée de donner à la Commission de la capitale nationale un droit de regard sur des projets privés autour du parlement. Mais la controverse au sujet de ce projet en particulier est surfaite. Les résidents d’Ottawa devraient plutôt se réjouir d’un projet qui donnerait un meilleur accès à l’hôtel et au parc Major adjacent. Le nouveau bâtiment transformerait le paysage actuel du parc, qui serait plus encloisonné, mais il améliorerait grandement l’ensemble du paysage en remplaçant un ancien garage de stationnement de l’hôtel.

Espérons toutefois que la controverse au sujet de l’agrandissement du Château Laurier va réussir à éveiller l’intérêt pour la chose architecturale dans la capitale canadienne. Une telle prise de conscience permettrait peut-être d’éviter de vrais scandales, comme celui de la rénovation du Centre national des arts effectuée ces dernières années. Que l’on aimât ou pas son architecture brutaliste des années 1960, l’édifice original avait du moins été avant-gardiste. Sa construction — le CNA fut commandité par le gouvernement fédéral de l’époque pour marquer le 100e anniversaire de la Confédération — voulait témoigner de l’entrée du Canada dans l’ère moderne. En revêtant la structure de béton avec des panneaux en verre, rénovation approuvée par le gouvernement de Stephen Harper, on a complètement défiguré l’oeuvre de l’architecte Fred Lebensold. De telles erreurs sont à éviter dans une capitale nationale digne de ce nom.