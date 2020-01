Le frère savant

Le frère Marie-Victorin (1885-1944) est un personnage hors norme dans notre histoire. Mort il y a 75 ans des suites d’un accident de voiture, il incarne à la fois un catholicisme fervent et un désir de savoir scientifique tout aussi brûlant. « Rien de ce qui est humain n’est interdit à la curiosité scientifique », écrivait-il.

Nationaliste et progressiste, écrivain raffiné et scientifique de pointe, l’homme devrait être considéré comme un héros de notre histoire et comme une source d’inspiration pour les temps présents. Il reste, pourtant, plutôt méconnu, sinon comme fondateur du Jardin botanique de Montréal.

Depuis des années, l’historien des sciences Yves Gingras fait des pieds et des mains pour corriger cette situation. En 2018, il présentait les renversantes Lettres biologiques (Boréal), dans lesquelles Marie-Victorin explore la sexualité humaine en correspondant avec son assistante, la botaniste Marcelle Gauvreau. En 2019, avec son collègue Craig Moyes, Gingras présentait les missives de cette dernière dans Lettres au frère Marie-Victorin (Boréal).

Ces documents sont précieux. On y découvre un religieux qui considère, explique Gingras, que « la sexualité est aussi une œuvre divine » et que « les contacts humains entre hommes et femmes [sont] nécessaires à la santé psychologique ». Marie-Victorin côtoie même des prostituées, à Cuba, pour mieux comprendre la sexualité.

À l’évidence, le frère et sa correspondante sont amoureux, mais, constate Gingras, demeurent dévots et s’en tiennent à un amour platonique. « D’avoir tous deux, et ensemble, regardé la Nature, toute la Nature, avec les yeux simples de l’enfant, nous sommes devenus […] plus humains, plus religieux, et meilleurs, écrit Marie-Victorin à son amie. Il n’est rien de souillé pour nos yeux que l’injustice, l’infidélité et la haine. »

Marcelle Gauvreau, aussi brillante et audacieuse que son mentor, ne manquera pas de redire, un mois avant sa mort en 1968, que Marie-Victorin « fut un esprit combatif et vibrant, mais assoiffé de paix ; un religieux qui édifiait sa vie sur l’amour de Dieu et l’amour de la science, sur la justice et la charité ». On est loin des couples d’Occupation double !

Le Marie-Victorin combatif se trouve tout entier dans Science, culture et nation (Boréal compact, 2019, 192 pages), un recueil de ses textes engagés, choisis et présentés par Gingras, qui a d’abord été publié en 1996. « Je me bats, donc je suis », écrivait Marie-Victorin à sa sœur religieuse en 1930. Et ses combats, presque tous menés dans les pages du Devoir, visent l’épanouissement de la nation québécoise, qui passe, selon lui, par le développement d’une véritable culture scientifique et par la reconquête de notre environnement naturel.

En prônant la survivance, écrit Marie-Victorin en 1938, le clergé canadien-français a « sauvé notre petit peuple », mais cette approche ne suffit plus. « Un peuple sans élite scientifique — il faut sans doute dire la même chose de l’élite littéraire ou artistique — est, dans le monde présent, condamné, quelles que soient les barrières qu’il élèvera autour de ses frontières, continue le frère. Et le peuple qui possède ces élites vivra, quels que soient l’exiguïté de ses frontières, le nombre et la puissance de ses ennemis. »

Dans l’entre-deux-guerres, la science, au Québec, ne tient pas le haut du pavé. L’élite québécoise, formée dans les collèges classiques, s’investit principalement dans la littérature, dans la philosophie religieuse et dans les professions libérales. Au début des années 1920, devenu docteur en botanique et professeur à l’Université de Montréal, Marie-Victorin déplore donc l’ignorance scientifique des siens.

« Observons cet homme que, par ailleurs, nous savons intelligent, écrit-il. Les êtres et les forces de la nature l’entourent, le pénètrent, agissent sur lui de mille manières, le roulent comme la mer aveugle fait du galet poli. Et cependant nul besoin de connaître ne le tourmente. […] Devant ce réseau serré de merveilles et de problèmes, aucune inquiétude, aucune question, aucune fièvre de démêler l’écheveau, d’ouvrir le rideau. » Cette ignorance, continue-t-il, nuit à notre économie et nous dépossède de nous-mêmes, parce que nous ne pouvons être maîtres chez nous que « par la connaissance d’abord ».

Par moments, Marie-Victorin peut sembler obsédé par la seule connaissance scientifique au détriment du reste, mais, c’est là sa grandeur, il ne lâche rien. La vraie culture, selon lui, doit englober le cœur et l’esprit de l’humain ; elle passe donc autant par la littérature et la philosophie que par la science et la foi. Religieux et scientifique, Marie-Victorin veut laisser les deux domaines « s’en aller par des chemins parallèles, vers leurs buts propres », sans jamais les confondre. Le frère savant était et demeure un homme admirable.