Notre siège à l’ONU

La semaine dernière, le gouvernement canadien a suscité l’ire d’Israël et de la communauté juive du pays lors d’un vote à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies sur une résolution appuyant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

En effet, pour la deuxième fois en l’espace de quelques semaines, la délégation canadienne à l’ONU a voté pour une résolution de ce genre, alors que par le passé, le Canada s’était toujours rangé derrière l’État d’Israël au sein d’une organisation où ce dernier a peu d’amis.

Pour beaucoup d’observateurs de la scène diplomatique, la volte-face canadienne a semblé opportuniste. La résolution en question — déposée par l’Égypte, le Nicaragua, la Corée du Nord, le Zimbabwe et la délégation palestinienne à l’ONU — avait essentiellement pour but d’isoler l’Israël plutôt que de promouvoir la solution à deux États qui constitue la politique officielle du Canada. Depuis 15 ans, le Canada s’est toujours opposé à des résolutions du genre. En brisant cette tradition, la délégation canadienne à l’ONU s’est attirée des critiques de la part de gouvernement américain, dont l’ancienne ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley, qui l’a accusé d’avoir conclu un « pacte avec le diable ».

L’organisation B’nai Brith Canada a qualifié le vote de « tache sur la réputation du Canada » qui trahit la promesse de M. Trudeau de « défendre le droit d’Israël de vivre en sécurité ». Alors pourquoi le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau aurait-il risqué sa propre crédibilité auprès de ses plus proches alliés afin d’appuyer une résolution si douteuse ?

La réponse se retrouve dans la lettre de mandat du nouveau ministre des Affaires étrangères rendue publique par M. Trudeau le 13 décembre dernier. Parmi les « grandes priorités » que François-Philippe Champagne a été chargé de mener à terme se trouve « la campagne du Canada en vue de l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité » de l’ONU.

Le solide appui d’Israël par le gouvernement conservateur de Stephen Harper a été considéré comme étant la principale cause de la défaite du Canada lors de sa dernière tentative de gagner un siège temporaire au Conseil de sécurité en 2010. Les États membres de l’ONU ont préféré la candidature du Portugal dans une proportion de 130 contre 32. Pour M. Harper, ce revers fut le prix à payer pour sa politique étrangère pro-Israël, à laquelle il était extrêmement attaché. Les commentateurs politiques canadiens ont associé ce vote à une véritable gifle de la communauté internationale à l’endroit du Canada. M. Harper a toutefois été réélu en 2011, formant un gouvernement majoritaire pour la première et seule fois dans sa carrière. On ne peut donc pas dire que la défaite du Canada à l’ONU a nui aux velléités politiques de M. Harper.

Ce sera tout le contraire pour M. Trudeau. Alors que le mépris manifesté par M. Harper envers l’ONU fut une marque de commerce populaire pour sa base conservatrice, les libéraux de M. Trudeau sont tiraillés entre leur base progressiste et plutôt anti-Israël et la communauté juive canadienne. Ils peuvent difficilement plaire à l’une sans offusquer l’autre.

Qui plus est, pour le premier ministre actuel, l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité serait une preuve concrète que « le Canada est de retour ». En revanche, une défaite ferait plus de dommages politiques à M. Trudeau que celle de 2010 pour M. Harper.

Les deux autres pays en lice pour l’un des deux sièges réservés aux pays développés sont la Norvège et l’Irlande. Toutes deux sont mieux positionnées que le Canada en raison de leurs contributions en matière d’aide internationale et de leurs missions de maintien de la paix. La Norvège contribue pour plus de 1 % de son produit intérieur brut à l’aide publique au développement, selon l’OCDE, soit quatre fois plus que le Canada. Notre contribution a même diminué légèrement depuis l’arrivée au pouvoir de M. Trudeau en 2015. En même temps, plus de 600 Casques bleus irlandais sont actuellement déployés à travers le monde, surtout au Liban, dans les missions de maintien de la paix. La promesse formulée en 2015 par M. Trudeau d’augmenter le nombre de Casques bleus canadiens s’est avérée vide de toute substance. Après avoir timidement participé à une mission de la paix au Mali, le Canada a retiré en septembre dernier les quelque 200 soldats et 8 hélicoptères qui y avaient été déployés depuis juillet 2018. Aucun autre engagement n’a été réalisé depuis.

Le gouvernement Trudeau semble donc miser beaucoup sur son appui à la résolution palestinienne afin de contrer ses faiblesses dans d’autres dossiers chers aux pays arabes et en voie de développement afin de gagner les votes nécessaires à l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité. Alors que l’Irlande et la Norvège ont elles aussi appuyé la résolution en question, le vote du Canada a été considéré comme une plus grande victoire symbolique pour les Palestiniens étant donné l’opposition de ce pays à des résolutions semblables dans le passé.

Il reste à voir si le prix à payer pour cette volte-face sera plus grand qu’il n’y paraît.