Ce qui nous glisse entre les doigts

L’année 2019 s’achève donc — et la décennie aussi puisqu’on y est — sur une note bien morose. Au moment d’ajourner ses travaux pour les Fêtes et à mi-chemin de son mandat, la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, a décidé de formuler sans attendre cinq recommandations. Ce qui relève de l’évidence, au terme des audiences déjà tenues.

Parmi ces recommandations, on compte l’amélioration du financement des organismes de proximité accompagnant les familles, l’amélioration des services de périnatalité et la mise en place d’un vrai programme pour encadrer les jeunes qui sortent du maillage de la protection de la jeunesse. La présidente de la Commission a aussi mentionné la nécessité d’assurer que soient vraiment utilisées les places réservées aux enfants vulnérables en CPE, une mesure déjà bien en vigueur qu’on a, semble-t-il, oubliée.

En entrevue à l’émission de Patrick Masbourian jeudi matin, Mme Laurent rappelait qu’en principe, et bien que cette mesure soit peu connue, les CPE sont tenus de réserver 5 % de leurs places aux enfants vulnérables. Mais depuis la création des CISSS et des CIUSSS, le programme aurait été relocalisé, et personne n’aurait repris le mandat, privant du même coup des familles dans le besoin d’un accès à un service de garde de qualité.

L’affaire n’a pas fait grand bruit, mais on se désole de voir encore se révéler une conséquence silencieuse de la réorganisation technocratique et vaine du réseau de la santé et des services sociaux. Le problème, c’est qu’il n’est pas ici question d’effectifs, mais de vies humaines. On se demande combien d’anicroches invisibles induites par la réforme Barrette on découvrira encore, au fil des travaux de la commission, et quel en a été le coût social.

Visiblement, cette vaste désorganisation, menée pourtant de main ferme, prétendument experte, et étrangère au doute, s’étend au-delà de la protection de la jeunesse. Quelques événements sordides se sont enchaînés en cette fin d’année pour le rappeler. On a l’impression que certaines vies nous glissent entre les doigts.

Prenez le triple meurtre survenu la semaine dernière à Terrebonne. Une femme et ses deux enfants retrouvés morts à leur domicile. Un infanticide lié à de la violence conjugale. Le suspect, qui s’est suicidé après les faits, avait un passé violent connu des autorités. La police avait été mêlée à l’affaire deux fois dans les années précédentes. Malgré tout, les mesures mises en place n’ont pas suffi à éviter la tragédie. Qu’en est-il du filet de sécurité mis en place pour les victimes de violences conjugales ? Ce qui recoupe aussi la prévention de la maltraitance des enfants.

En entrevue à 24/60, Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, déplorait l’insuffisance des ressources d’accompagnement offertes aux victimes de violence conjugale, rappelant que les ministres se succèdent et que les drames se multiplient. Chaque année, 12 femmes sont tuées au Québec par un conjoint ou un ex-conjoint et à cela, soulignait Monastesse, s’ajoute une trentaine de tentatives de meurtre. « Un Polytechnique par année », concluait-elle.

Comme si cela n’était pas suffisant, voilà qu’on entend cette semaine l’histoire tragique de Khaoula Grissa, agressée par son ex-conjoint à son domicile alors qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne la retrouve. Un changement de voiture, de lieu de travail, un séjour en maison d’hébergement, où on a fait un suivi étroit auprès d’elle après sa sortie. Tout ce que les institutions et les lois actuelles prévoient a été mobilisé pour assurer la sécurité de Mme Grissa. Mais ce qui est là n’est tout simplement pas adéquat. Sabrina Lemeltier, directrice de la maison Dauphinelle, qui a hébergé Mme Grissa à l’automne, a réprimé un sanglot en ondes à la radio. « Je ne suis pas fâchée, je suis indignée », lançait-elle.

En réaction à ces épisodes d’une violence inouïe, Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine, a été chargée par le premier ministre d’amorcer une vaste réflexion pour mettre fin à la violence conjugale. Elle se disait bien consciente de l’étendue du problème, lequel va au-delà, on le comprend, de mesures ciblées pour accompagner les victimes.

On semble découvrir ces dernières années à quel point la violence patriarcale demeure profondément enracinée dans notre société. Il y a bien sûr sa traduction violente : les coups, les viols, les meurtres. Mais il y a également sa traduction bureaucratique, celle-là plus insidieuse. Celle qui pousse à omettre la réalité des victimes, à mener sans se questionner des réformes restrictives qui fragilisent les conditions de vie des femmes, des enfants. Il y a ce mépris discret pour le social, pour la part vulnérable et invisible du monde, pour la solidarité. L’année 2019 nous aura fait assister, impuissants, aux effets pervers de cette manière toxique d’exercer le pouvoir. Espérons que la nouvelle décennie favorisera un peu plus l’audace et l’empathie.