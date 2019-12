Vadeboncoeur en ses royaumes

On peut avoir des réserves sur l’œuvre de Pierre Vadeboncœur (1920-2010). J’en ai. Il m’est arrivé, en lisant le grand essayiste, de le trouver flou. Je sentais qu’il traitait de sujets essentiels, mais je me retrouvais sans cesse largué. Quand je lis sa correspondance avec des intellectuels comme André Major, Jean-Marc Piotte, Hélène Pelletier-Baillargeon et Yvon Rivard, je suis en présence d’un Vadeboncœur au style intense, mais transparent. Quand je lis ses essais les plus importants, je bute sur la prose somptueuse mais déroutante de l’écrivain.

Vadeboncœur savait ce que son style avait de déconcertant, mais il y tenait. « J’invente généralement tout à mesure, écrivait-il dans La clef de voûte (Bellarmin, 2008). Je me confie à ce qui en moi en sait plus que moi-même. Je n’écris pas comme on raisonne. » Il ajoutait ne pas dépendre « d’une tradition où règne l’esprit de discussion ». Il y a, chez Vadeboncœur, une veine prophétique, mais d’un genre particulier. L’essayiste, en effet, s’exprime comme un oracle qui serait habité par l’incertitude.

Dans le plus récent numéro de la revue L’Inconvénient (hiver 2019-2020), le médecin Alain Vadeboncœur résume la méthode de son père : « Il écrivait sans plan pour aller là où l’écriture le menait. Il offrait une pensée dans toute sa complexité. » François Ricard, dans Mœurs de province (Boréal, 2014), dit de Vadeboncœur qu’il pratiquait « l’essai à l’état pur ». Dans un texte plus ancien, le même Ricard allait même jusqu’à écrire qu’à ce degré de pureté, le contenu de l’essai devient « indiscutable ».

Il reste que si Vadeboncœur a laissé une telle marque dans les esprits, c’est bien parce qu’il avait aussi, en plus d’un style absolument original, des idées. Ces dernières sont évidemment indissociables de la forme dans laquelle elles se présentent, et c’est ainsi qu’elles contribuent à nourrir une réflexion relevée sur la situation du Québec et sur celle de l’humain moderne, les thèmes chers à Vadeboncœur.

Pour souligner le centième anniversaire de naissance de l’essayiste, mort il y a dix ans, la revue L’Inconvénient, qui pratique l’essai à la manière de Vadeboncœur, a invité certains des meilleurs essayistes québécois, notamment Daniel D. Jacques et Yvon Rivard, à se pencher à nouveau sur l’œuvre. L’hommage est éblouissant.

« Un échec qui est une victoire, voilà peut-être ce qu’il faut vraiment tirer de l’œuvre de Vadeboncœur », écrit Mathieu Bélisle. Un échec ? Impossible de conclure autrement quand on sait que l’écrivain avait fait de l’indépendance du Québec une des grandes causes de sa vie. Une victoire ? C’est là que Bélisle déploie son génie essayistique. Vadeboncœur, affirme-t-il, « a offert le premier l’exemple, et le plus grand, d’une individualité qui s’assume ». Avec Borduas, il a d’abord « fait passer la pensée et le discours du nous au je », sans pour autant abandonner les causes syndicale et nationale.

Toutefois, dès 1978, dans son grand essai Les deux royaumes, il brise les nouveaux consensus, en dénonçant, comme ses collègues Fernand Dumont et Jacques Grand’Maison, la « déspiritualisation galopante » et la désertification de la vie intérieure engendrées par l’individualisme moderne et, comme l’écrivait Péguy, par une politique sans mystique. Vadeboncœur, en déplorant l’effacement de la transcendance dans le monde moderne, ne déserte pas le royaume du monde concret ; il dit plutôt la nécessité de trouver un équilibre entre ce monde-ci et l’autre, le monde spirituel.

Après avoir dit non au nous communautaire canadien-français et non au je déraciné du ciel et de la terre de la modernité, il chante un je autonome devant le grand Nous de la politique et devant le grand Tout de la mystique, un je qui passe souverainement, en déséquilibre, de l’un à l’autre. Vadeboncœur, c’est sa victoire, est devenu souverain alors que le Québec, c’est son échec, n’a pas su le devenir. Ce que nous dit son œuvre, conclut brillamment Bélisle, « c’est qu’un peuple ne peut pas devenir souverain s’il ne compte pas sur des individus souverains ». Il nous en manque encore, de toute évidence.

Indépendantiste de gauche, habité par une conscience tragique — ce que montre bien Isabelle Daunais dans ces pages —, Vadeboncœur saluait néanmoins, en 2001, le courage de Lucien Bouchard. Admirateur de l’essayiste, Jonathan Livernois déplore le fait que « la question indépendantiste a fini par écraser la question sociale » chez son maître. Est-ce vraiment le cas ? On peut en douter. Il refusait plutôt la volonté de justice sans racines, culturelles et spirituelles, de la nouvelle gauche. Homme des deux royaumes, il voulait préserver la première et les secondes.

Je ne comprends pas tout Vadeboncœur, mais ça, oui, peut-être parce que ça fait mon affaire, je le comprends.