Cineplex dans le giron londonien

Parfois, avant les projections de films d’auteur au cinéma Quartier Latin de la chaîne Cineplex, je me prends à compter le nombre de spectateurs assis dans la salle : 10, 12, parfois 15 têtes de pipe éparses. Plus nombreuses devant quelques oeuvres porteuses au moment de leur fin de semaine de sortie. Grosso modo, des têtes blanches ou presque, surtout des femmes au fait, surreprésentées devant ces films comme devant les spectacles un tantinet pointus.

À vue de nez, peu de jeunes. Dans nos maisons d’enseignement, des ponts de transmission se seront beaucoup coupés. Cette rupture générationnelle le crie. Il fut un temps où la relève des spectateurs en découverte ne se ruait pas que sur les superproductions américaines, mais aimait explorer divers sentiers de traverse.

L’un dans l’autre, le cinéma indépendant cherche son public. Depuis l’avènement des nouvelles plateformes, Netflix et consorts, qui offrent les films à domicile dans la douceur du foyer, l’expérience collective y perd au détour. Chacun demeure dans sa bulle et le tissu social se désagrège à qui mieux mieux. J’ignore si Cineplex sera bel et bien acquis par la britannique Cineworld Group en 2020 au coût de 2,8 milliards, comme il fut annoncé cette semaine, mais le fait que l’offre d’achat, dette incluse, ait été acceptée en principe, n’augure rien de bon pour le septième art.

La plus grosse chaîne de cinéma canadienne — près de 80 % des écrans d’un océan à l’autre — est à vendre au plus offrant et ne s’en cache guère. Cineplex mettait aussi l’accent sur le septième art national, qui est bien souvent québécois, comme chacun sait. Déjà que son siège social se trouvait à Toronto, alors à Londres…

Perdre son drapeau

Je vous parle du Quartier Latin, ouvert en 1997, à cause de sa vocation francophone, dans l’épicentre de la métropole. Bon an, mal an, on peut y voir des films américains, doublés, certes, mais aussi plusieurs oeuvres québécoises et de divers autres pays. Un contenu menacé sous bannière britannique ? En tout cas, c’est à craindre.

Rien d’étonnant à voir des exploitants de salles indépendants, comme ceux du Clap et du Beaubien, monter au créneau cette semaine pour dénoncer la perspective que l’offre cinématographique faite aux Québécois et aux Canadiens puisse se voir définie à l’étranger. Surtout après l’inquiétante déclaration du président de Cineworld : « Notre premier objectif postacquisition sera de combiner les activités de Cineplex avec nos activités américaines. » Voilà qui donne froid dans le dos…

Certaines salles de Cineplex nous avaient habitués par ailleurs aux transmissions d’opéras et de spectacles de toutes sortes, qui valent leur pesant d’or. Les cinéphiles et les amants de la culture sont menacés de perdre au change. La vente éventuelle s’inscrit dans un contexte d’effritement des audiences, donc des recettes et des cotes en bourse de Cineplex : manque d’éducation cinéphilique, concurrence des géants du Web, mais aussi transformation des modes de consommation du septième art au grand écran.

Rappelons que depuis une quinzaine d’années, la construction de multiplexes avec salles doublées d’aires de jeu (surtout le Quartier Latin) avait signé l’arrêt de mort de plusieurs petits cinémas au centre-ville de Montréal. Augmenter le nombre de copies des films lancés en rafales et des fauteuils disponibles diminuait en contrepartie la durée de vie de chaque production. Au grand dam des oeuvres d’auteur, lesquelles réclament du temps pour atteindre leur public.

La mode américaine des temples cinématographiques gigantesques avait déjà modifié le paysage cinéphilique de Montréal et d’ailleurs. Ces dernières années, pour contrer l’assaut de Netflix, Cineplex développait surtout ses aires de divertissement et la qualité des conditions de projection des films afin de faire recette : fauteuils aux allures de lits, écrans IMAX démultipliés. Chacun s’ajuste à l’air du temps.

Désormais, avec la poussée accrue de la mondialisation, c’est l’ancrage de l’institution canadienne qui menace de disparaître. Le tentaculaire Cineworld gère déjà 9500 écrans dans diverses contrées du monde, à l’heure où se fragilisent les oeuvres de chaque pays face à celles d’Hollywood. Cette transaction éclaire à nouveau les mutations énormes du secteur, qui affectent aussi les entreprises endettées, en danger de perdre leur drapeau. Souhaitons que nos politiciens se lèvent pour appeler à sauver le géant canadien des salles.

Être avalé par une multinationale étrangère n’est pas un sort enviable. De quoi rappeler aussi la nécessité de créer des remparts culturels solides à l’école et partout, de crainte de voir, en prime, nos esprits engloutis par la grosse bouche d’une mondialisation qui gruge tous nos repères.