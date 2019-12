Va, vis, deviens

Va pour le maquillage. Va aussi pour la jupe découvrant des mollets d’homme, le chemisier de soie sur une poitrine velue, les cheveux longs et les couleurs vives… Si un jeune homme — en l’occurrence l’élève qui a été renvoyé de l’école Robert-Gravel à cause de son « maquillage artistique » — veut sortir du carcan vestimentaire traditionnel, pourquoi pas ? Il n’y a pas beaucoup d’inspiration à trouver dans un veston-cravate. Aujourd’hui, de plus en plus d’individus, garçons et filles, hommes et femmes, font un pied de nez au conformisme et, surtout, à une identité sexuelle strictement « genrée ». Simple mode ? Véritable combat politique ? Difficile à dire, mais l’ère de Ken et Barbie semble tirer à sa fin.

Il y a un certain soulagement, avouons-le, à ne pas devoir correspondre parfaitement aux stéréotypes sexuels d’usage. On a beau naître femme, ou homme, on ne le devient jamais parfaitement. Seulement, cette transgression des normes va beaucoup plus loin qu’un simple brouillage d’ondes sexuelles à la Hubert Lenoir.

Depuis juin 2017, « l’identité de genre » est protégée au Canada au même titre que le sexe, la race, l’orientation sexuelle ou la religion. Sur votre passeport, et dans de nombreuses institutions, on vous permet désormais de cocher « autre », plutôt que « homme » ou « femme ». Tout citoyen, toute citoyenne, peut décider de se définir sexuellement, en d’autres mots, uniquement à partir de comment il ou elle ou « ielle » se sent intérieurement. Toutes les autres données fournies au gouvernement, ou à Statistique Canada, sont d’ordre scientifique, c’est-à-dire qu’elles sont vérifiables ; celle-ci, l’identité de genre, soudainement ne l’est plus.

Nous baignons dans une véritable révolution de moeurs, mais sans l’avoir vue venir et, surtout, sans en avoir préalablement discuté. Alors que la question d’un « troisième sexe » pose certainement autant de questions morales, sociales et politiques que l’aide médicale à mourir, la loi fédérale est passée, dans ce cas-ci, comme une lettre à la poste. Qui en a entendu parler ? Cette loi, bien sûr, n’est pas sans raison d’être : les transgenres, ceux et celles qui se sentent emprisonnés dans le mauvais corps, et ça existe, ont besoin de protection au même titre que toute autre minorité. Mais à quels coûts ? C’est la question que certains groupes de femmes commencent à se poser.

« Devoir aujourd’hui inclure un homme dans des espaces de femmes, simplement parce qu’il s’identifie comme une femme, est troublant et dangereux », dit la féministe canadienne Meghan Murphy. Au Canada, les personnes trans sont maintenant admises en prison en étant associées à leur identification sexuelle, plutôt qu’à leur sexe biologique, selon les règles du Service correctionnel canadien. Ce n’est pas sans créer un émoi chez les détenues. En Angleterre, une femme transgenre a récemment été condamnée pour avoir agressé sexuellement d’autres prisonnières. On s’attend également à ce que des femmes trans, peu importe leur degré de « transition », soient admises dans les centres d’aide aux victimes de viol. Le Rape Relief and Women Shelter de Vancouver, le plus vieux centre d’aide aux victimes de viol au Canada, s’est fait couper les vivres par la Ville après avoir refusé d’admettre une femme trans. En Colombie-Btannique, une esthéticienne a été poursuivie pour avoir refusé d’épiler les parties génitales d’une transgenre à l’appareil biologique mâle. Qui a raison ici ? Les femmes qui exigent depuis longtemps un espace séparé, une chambre à elles, un refuge par mesure de sécurité ? Ou les personnes trans qui exigent d’être traitées comme toute autre femme ?

Une lutte sans merci est engagée par le lobby trans qui refuse la binarité homme-femme, les vieilles catégories sexuelles, pour favoriser plutôt celui du genre. Celui-ci s’oppose, parfois férocement (je m’attends moi-même à recevoir quelques briques), au lobby féministe qui veut à tout prix conserver la différence homme-femme et trouve insensé qu’on n’ait pas davantage réfléchi avant d’ouvrir la porte bien grande au phénomène trans.

Le problème n’est pas seulement celui de la sécurité de femmes vulnérables. Ou encore, d’injustice. Par exemple, il est de plus en plus question de laisser des athlètes trans compétitionner (en tant que femmes), nonobstant leur énorme avantage hormonal et musculaire. Au moment où le dopage est à nouveau décrié dans le monde du sport, en quoi serait-ce acceptable ? Au-delà de ces préoccupations, il y a celle, plus fondamentale encore, de l’avancement des femmes comme tel. Tous les progrès accomplis depuis 50 ans l’ont été à partir de la reconnaissance des inégalités hommes-femmes. Ces inégalités sont basées sur le sexe, rien d’autre. Nier ou même minimiser cet aspect des choses, c’est nier ce qui a été fait tout comme ce qui reste à accomplir.

Le malentendu, il me semble, a assez duré. Au moment où des menaces pèsent à nouveau sur des femmes parce qu’elles sont des femmes, il est temps de trouver un compromis qui les protège tout en permettant aux personnes trans de vivre en paix.