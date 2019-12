Hausser le ton

Il y a un an, mardi, les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor atterrissaient dans les geôles chinoises. Une année passée en détention arbitraire, accusés faussement d’espionnage, en véritables otages d’un gouvernement n’ayant cure de la primauté du droit dans sa réplique à l’arrestation de la numéro deux du géant chinois des télécommunications Huawei par le Canada à la suite d’une demande d’extradition des États-Unis.

Alors que la directrice financière Meng Wanzhou, bien défendue par ses avocats, attend de connaître son sort confortablement installée dans sa riche résidence de Vancouver, peignant et lisant pour se distraire, les deux hommes sont incarcérés dans de dures conditions, sans contact avec leur famille, privés d’avocats et avec un accès restreint aux services consulaires canadiens.

Mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que l’enquête sur les deux Canadiens était terminée et que leur dossier avait été transmis aux procureurs. Ce qui ouvre la voie à un procès qui peut prendre, selon l’ancien ambassadeur canadien en Chine Guy Saint-Jacques, jusqu’à 24 mois pour aboutir.

Les représailles de Pékin ne se sont pas arrêtées là. La Chine a bloqué les importations de porc et de boeuf canadiens jusqu’à tout récemment et maintient toujours son interdit sur le canola des Prairies. Le Canada poursuit ses démarches discrètes pour faire libérer les deux Michael et résoudre les autres conflits, mais chaque fois qu’il se plaint publiquement de ces « détentions arbitraires », l’ambassadeur chinois au Canada y va de ses avertissements. Du chantage !

En s’en tenant à la primauté du droit et en laissant aux tribunaux le soin de juger de la justesse ou non de la demande d’extradition américaine, le Canada est devenu malgré lui une victime collatérale de la guerre commerciale que se livrent les géants américain et chinois. En touchant à Mme Meng, le Canada a touché au fleuron chinois Huawei, une entreprise qui rêve de devenir le numéro un mondial des télécommunications.

La compagnie, avec la bénédiction de Pékin, veut être associée au déploiement de la technologie sans fil de 5e génération (5G) dans le plus grand nombre possible de pays. Les États-Unis ont refusé, invoquant le danger pour leur sécurité nationale. D’autres alliés du Canada les ont imités, mais Ottawa tarde à se décider, ce qui s’ajoute aux motifs de l’intimidation chinoise.

Le climat de tensions entre le Canada et la Chine et les atteintes croissantes aux droits fondamentaux dans ce pays ont provoqué de multiples demandes en faveur d’une révision de la politique canadienne face à Pékin. M. Saint-Jacques est du lot, comme les partis d’opposition à Ottawa. Le Parti conservateur a présenté et fait adoptermardi une motion exigeant la formation d’un comité parlementaire ad hoc pour effectuer cet examen. Le Nouveau Parti démocratique y était favorable, le Bloc québécois aussi, mais aurait préféré que la motion n’exige pas que le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur canadien en Chine témoignent. Le député bloquiste Stéphane Bergeron craignait que ce passage prévu par les conservateurs ne fasse que braquer les libéraux et serve seulement des intérêts partisans dans un dossier qui ne doit absolument pas l’être. Les libéraux, eux, ne s’opposaient pas à un examen, mais estimaient que les comités existants pouvaient se charger du travail.

L’avantage d’un comité ad hoc est de garantir la tenue de cette étude nécessaire, mais pour être utile, l’exercice ne peut, en effet, être entaché de partisanerie, ce qui est loin d’être assuré. Si tel devait être le ton, le comité pourrait être plus nuisible qu’autre chose. Le Canada a besoin de projeter un front uni, surtout s’il veut se montrer plus ferme face à l’actuel gouvernement chinois, ce qui s’impose. L’autoritarisme du régime chinois n’a fait que s’aggraver sous la présidence de Xi Jinping : surveillance endémique de la population, répression des dissidents politiques et du mouvement démocratique à Hong Kong, détention d’un million de membres de la minorité ouïghoure dans des camps de rééducation…

De l’avis de Guy Saint-Jacques, Ottawa doit adopter une politique qui tient compte de ce contexte politique et être prêt à défendre ses valeurs sans céder face à l’intimidation de Pékin. Il doit aussi faire preuve de plus de vigueur face à l’ingérence chinoise au Canada, où des agents surveillent des réfugiés ouïghours et interviennent pour empêcher ou perturber des manifestations en faveur du mouvement démocratique à Hong Kong.

Le Canada n’a pas le poids des États-Unis pour tenir tête à la Chine, il doit pouvoir s’allier à d’autres pays, qui ont toutefois leurs propres intérêts. L’ancien diplomate convient que « la Chine a réussi par le passé à diviser pour régner », mais il note un début de remise en question dans certains pays.

Aujourd’hui, Pékin ne craint pas la méthode forte pour faire plier des pays moins puissants. Le Canada, qui a longtemps su trouver un juste équilibre entre ses intérêts économiques et la promotion de ses valeurs en Chine, est devenu une cible. Comment répondre sans couper les ponts ? Voilà la difficile et urgente question à laquelle le comité pourrait aider à répondre. S’il est prêt à le faire sans cacophonie.