Je n’ai pas encore entièrement lu le dernier rapport du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE, mais je vais quand même en toucher un mot, très général. Comme on le sait, il met cette fois l’accent sur la lecture, et il semble clair que les élèves canadiens, mais surtout québécois, ont extrêmement bien réussi — en lecture, objet principal de cette édition, mais aussi dans les deux autres domaines secondaires évalués, les sciences et les mathématiques.

Voilà une nouvelle dont on doit se réjouir, même si, depuis 2000, l’année du lancement du programme, nos résultats déclinent un peu en mathématiques et en sciences, et un peu plus en lecture.

Mes remarques portent sur l’interprétation de ces résultats et sur de possibles dangers qui nous guettent ce faisant.

Il est d’abord important que ces beaux résultats ne nous fassent pas oublier les grands défis que nous devons affronter en éducation. Parmi eux, notamment, les taux élevés de décrochage, toute la problématique de l’identification et du traitement des troubles d’apprentissage, la question de la formation des enseignants, l’actuelle terrible pénurie qui frappe cette profession, sans oublier le caractère inéquitable de notre système scolaire, avec ces grandes inégalités qu’on y trouve et qu’il reproduit, voire accentue.

Il faut ensuite regarder de plus près ces résultats, car derrière les bonnes nouvelles il y en a, hélas, de moins bonnes. Je pense en particulier, en lecture justement, à cet écart entre les sexes qui perdure : si 18 % des filles ont un rendement élevé en lecture, ils ne sont que 12 % des garçons à atteindre ce niveau. On doit aussi porter une grande attention à ces trop nombreux élèves qui ont une moindre, voire une faible maîtrise des compétences en lecture.

Il faut enfin, et sans doute surtout, se rappeler ce que ne dit pas le PISA et ce que signifie ce qu’il dit.

Une enquête comme celle-là est a priori à l’abri de sévères critiques méthodologiques, mais elle ne peut, par définition, que mesurer ce qu’elle mesure. Sont ainsi ignorés des éléments qu’on peut raisonnablement penser présents, importants et jouant un rôle causal dans ces résultats — comme le statut socioéconomique ou la prévalence du tutorat.

Mais surtout, cette enquête mesure des compétences. En lecture, elle cherche à cerner la « maîtrise requise des compétences […] pour pouvoir saisir de nouvelles occasions d’apprentissage et participer pleinement à la vie dans la société moderne ».

Il y a là, depuis toujours, un vaste débat se déployant sur fond de rapports contestés entre savoirs et compétences. Pour apprécier les résultats du PISA, il est crucial de bien voir ce qu’il met en évidence et qui n’est pas, avec des nuances qui sont une bonne part du débat, le savoir ou le curriculum scolaire.

Il pourra être utile de donner un exemple.

Pour une des épreuves, les élèves lisent cette mise en situation :

« Vous rendez visite à des membres de votre famille, qui se sont récemment installés dans une ferme pour élever des volailles. Vous demandez à votre tante : Comment as-tu appris à élever les volailles ? »

Elle explique : « Nous avons parlé à de nombreux éleveurs de volailles. Et puis il existe un tas de ressources sur Internet. Par exemple, il y a un forum sur la santé des volailles que j’aime consulter. Cela m’a beaucoup aidée dernièrement, quand une de mes poules s’est blessée à la patte. Je vais te montrer la discussion qu’on a eue. »

Sur le site en question, elle a écrit.

« Bonjour à tous !

Est-ce que je peux donner de l’aspirine à ma poule ? Elle a deux ans et je pense qu’elle s’est blessée à la patte. Je ne peux pas aller chez le vétérinaire avant lundi, et je n’arrive pas à l’avoir au téléphone. Elle a l’air d’avoir très mal. J’aimerais lui donner quelque chose pour la soulager en attendant d’aller chez le vétérinaire. Merci pour votre aide. »

Des interventions suivent. Certaines répondent à la question posée ; d’autres pas, et sont des interventions sur autre chose.

On vous posera sur tout cela sept questions. Cinq sont à choix multiples : par exemple, il faut dire ce que voulait savoir votre parente ou indiquer les messages qui sont en rapport avec le sujet et ceux qui ne le sont pas. Deux questions demandent un court développement qui justifie votre réponse.

Pour que l’exercice soit réussi, il faut mobiliser des processus cognitifs, par exemple montrer qu’on peut, en lisant un texte, rendre compte de son sens littéral, qu’on est en mesure d’intégrer des informations et de produire des inférences.

Mais tout cela doit aussi, pour qu’une éducation soit réussie, se faire avec et à propos de savoirs transmis dans un riche curriculum. On peut même penser que, sans lui, il devient difficile d’exercer ces importants processus cognitifs dont parle le PISA, d’exercer son esprit critique, d’être autonome et pleinement citoyen.

Le PISA le sait et a donc prévu des exercices de sens. Il fallait cette fois distinguer entre fait et opinion dans un texte portant sur un sujet peu familier. Les meilleurs pays en lecture ont cette fois des résultats pitoyables. Un élève sur sept, au Canada, y parvient.

J’en conclus qu’on ne saurait faire, ici comme dans les autres pays, l’économie d’une réflexion sur notre curriculum à nous et ce qui le justifie.

Ce qui m’amène à une dernière remarque. Malgré les mérites qu’on peut reconnaître au PISA, malgré sa volonté de comparer les systèmes d’éducation, il faut résister à la tentation d’en faire la boussole qui seule guiderait nos choix pédagogiques.

Les perles de la semaine

« Tout d’abord, il est important de commencer au début. »

« Les barrages hydroélectriques sans eau n’existeraient pas. »

« En fin de conte… »