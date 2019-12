Bulletin ministériel

Alors que la CAQ vantait le modèle des garderies privées quand elle était dans l’opposition, Mathieu Lacombe (Famille) semble réellement croire aux CPE, même si le premier ministre Legault n’en a que pour les maternelles 4 ans. Convertir les garderies privées non subventionnées en établissements subventionnés pour « faire le ménage » dans un réseau qui en a bien besoin est une bonne idée. A

Dans sa révision du programme d’assurance parentale, Jean Boulet (Travail, Emploi, Solidarité sociale) a fait la démonstration, dont certains de ses collègues pourraient s’inspirer, qu’un ministre peut se raviser quand il se rend compte qu’il est dans l’erreur sans que l’opposition présente ce recul comme une défaite du gouvernement. La réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui date de 1979, devra toutefois attendre. A–

La bonne tenue de l’économie a encore une fois facilité la vie du ministre des Finances, Eric Girard, qui a pu présenter une mise à jour économique et financière généreuse, forcément bien accueillie. Dans la foulée du vol des données personnelles des 4,2 millions de membres de Desjardins, dont il semblait minimiser la gravité au départ, il a décidé d’imposer des sanctions aux agences de crédit qui négligeraient de protéger leurs clients. B

Sonia LeBel (Justice, Institutions démocratiques, Relations canadiennes) a rempli la promesse de la CAQ en déposant un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin avant le 1er octobre, mais on attend toujours celui sur la protection des renseignements personnels. Plutôt effacée dans sa fonction de ministre responsable des Relations canadiennes. B

Au terme d’une démarche amorcée en 2012, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforêt, a conclu avec les municipalités un nouveau pacte fiscal qui permettra de diversifier leurs sources de revenus et d’y ajouter 1,2 milliard d’argent frais en cinq ans. B

Certains ont fait des gorges chaudes de l’investissement de 30 millions dans une entreprise française de fabrication de dirigeables industriels, mais on ne peut accuser Pierre Fitzgibbon (Économie) de se traîner les pieds ou de manquer d’imagination. Il était tentant de soupçonner Québecor de vouloir faire avorter le projet de coopérative des employés de GCM, mais les menaces à peine voilées contre Desjardins étaient déplacées.B

Marguerite Blais(Aînés) a finalement lancé son projet de Maisons des aînés, mais on se demande toujours où elle trouvera les préposés nécessaires. C’est très bien de vouloir rénover les CHSLD, mais il est un peu agaçant de l’entendre accuser les libéraux de les avoir négligés alors qu’elle a été responsable des aînés dans le gouvernement Charest pendant cinq ans.B

François Bonnardel (Transports) a finalement réussi à clore le dossier du taxi. Il a eu beau faire un grand ménage à la Société des traversiers, il semble toutefois impossible de mettre fin au cauchemar qu’elle constitue depuis sa nomination.B–

Pour reprendre son expression, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, travaille en « sous-marin », de sorte qu’on ne connaît toujours pas les détails de la « perspective d’entente » avec les médecins spécialistes qui permettra de diminuer leur rémunération de 500 millions, alors que la CAQ avait promis 1 milliard. Les plans stratégiques visant à améliorer la performance des différents ministres ont cependant fait surface.B–

À partir du moment où le premier ministre Legault en a fait une affaire personnelle, Jean-François Roberge (Éducation) ne pouvait pas renoncer aux maternelles 4 ans, malgré les innombrables critiques et l’explosion des coûts. Il a plutôt ralenti la cadence. L’opposition au projet de loi sur la gouvernance scolaire serait moindre s’il ne donnait pas l’impression de vouloir mettre le réseau de l’éducation à sa botte. B–

Nadine Girault n’est pas très flamboyante, mais sa nouvelle politique internationale a le mérite de voir l’intérêt d’attirer autant d’étudiants étrangers que possible, alors que son collègue de l’Immigration ne semblait pas en voir l’utilité. Sans surprise, cette politique est centrée sur l’économie de façon presque obsessionnelle, mais elle reconnaît aussi l’importance de la diplomatie d’influence. B–

Geneviève Guilbault a le droit de haïr les péquistes et Montréal, mais elle a manqué de doigté en traitant ni plus ni moins d’incompétents les attachés politiques dont elle voulait se débarrasser. Elle a appris qu’il est plus facile de se faire applaudir au moment d’une inondation que six mois plus tard. Les quelque 700 000 propriétaires d’armes à feu qui refusent toujours de les inscrire au registre qu’elle a mis en place il y a un an n’ont pas été inquiétés. Elle a nommé une première femme à la tête de la SQ. B–

Danielle McCann (Santé) n’a pas encore réussi à conclure une entente sur un nouveau mode de rémunération avec les pharmaciens, qui est une condition essentielle à l’élargissement de leurs pouvoirs médicaux sur lequel elle mise pour désengorger les urgences, où le temps d’attente a encore augmenté depuis un an. Remplacer le paiement à l’acte par la « capitation » est une excellente idée, mais le premier ministre a dû brandir la menace d’une loi spéciale pour faire avancer les négociations avec les omnipraticiens. L’opposition a rendu publique une lettre gênante dans laquelle elle vantait les mérites de la réforme de son prédécesseur libéral, Gaétan Barrette. B–

La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, est sans doute bien intentionnée, mais les représentants des Premières Nations lui ont clairement fait savoir qu’ils entendent discuter directement avec le premier ministre des suites à donner au rapport de la commission Viens. L’absence de M. Legault à la rencontre au sommet de la mi-octobre en avait fait « un rendez-vous manqué ». C

Benoit Charette(Environnement) a voulu ménager la chèvre et le chou en inventant un nouveau statut d’« aire protégée à utilisation durable » pour l’île d’Anticosti. Réglementer la récupération des électroménagers est sans doute une bonne idée, mais la « consigne élargie », qu’il comptait mettre en place cet automne, se fait toujours attendre. Accueilli en héros au dernier congrès de la CAQ, Dominic Champagne qualifie maintenant le gouvernement Legault de climatosceptique.C

Jonatan Julien, dont le style rappelle les années 1950, a réussi à faire une unanimité rarement vue contre son projet de loi sur les trop-perçus d’Hydro-Québec, qu’il faudra adopter sous bâillon. On en arriverait presque à admirer son entêtement si les inconvénients n’étaient pas aussi évidents.C–

Nathalie Roy (Culture et Communications) s’est vu retirer le dossier de la langue au profit de Simon Jolin-Barrette, jugé en principe plus efficace. En attendant la révision de la Loi sur le patrimoine culturel, les 30 millions annoncés jeudi ressemblent à la porte de l’écurie qu’on ferme quand le cheval est parti.C–

Après avoir été sérieusement écorché l’an dernier par le conflit d’intérêts dans la recherche sur les pesticides dénoncé par le lanceur d’alerte Louis Robert, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, s’est encore retrouvé dans l’embarras quand la vérificatrice générale a révélé une situation analogue chez les vétérinaires qui sont autorisés à prescrire et à vendre des antibiotiques. Le pauvre semblait encore tomber des nues. D

L’homme de confiance du premier ministre et héros de la laïcité,Simon Jolin-Barrette (Immigration, leader parlementaire), a subi un cuisant échec dans sa tentative de réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Comble de l’humiliation, l’opposition a profité d’une autre bévue du gouvernement, à court de députés au Salon bleu, pour faire adopter une motion qui tournait le fer dans la plaie. Il ne fait rien pour inciter les partis d’opposition à collaborer. E