Alliés de circonstances

Le suspense n’aura duré que quelques minutes. Peu après que la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, eut livré le discours du Trône jeudi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a fait savoir que les 32 députés de sa formation voteraient pour la feuille de route du gouvernement libéral minoritaire du premier ministre Justin Trudeau.

Il faut préciser que M. Blanchet se devait de trouver le moindre prétexte pour appuyer ce discours. Les néodémocrates ayant été balayés de la carte électorale au Québec, sauf pour le député Alexandre Boulerice dans Rosemont, le Bloc n’aura pas la partie aussi facile aux prochaines élections que lors de la campagne menant au scrutin du 21 octobre, surtout si les conservateurs se retrouvent encore avec un chef provenant de l’extérieur du Québec. La prochaine fois, le Bloc sera la cible de toutes les attaques en provenance des troupes libérales. M. Blanchet a donc tout intérêt à se donner autant de temps que possible pour préparer la bataille, en commençant par regarnir les coffres de sa formation, qui sont à sec.

De toute façon, les électeurs québécois n’auraient pas pardonné au Bloc si M. Blanchet les avait plongés dans une campagne électorale précipitée. Alors que le NPD de Jagmeet Singh aurait davantage à perdre en appuyant le discours du Trône, le Bloc n’aurait rien à gagner en s’y opposant. À l’extérieur du Québec, le NPD doit renforcer son image progressiste au moment où le Parti vert s’apprête à se choisir un nouveau chef. M. Blanchet ne pouvait pas prendre le risque que le NPD vote contre le discours du Trône en même temps que lui.

Mais est-ce que son appui hâtif au discours du Trône veut pour autant dire, comme le prétendait cette semaine l’ancien conseiller de Stephen Harper, Dimitri Soudas, que le Bloc « est devenu un parti fédéraliste » ? Bien que personne ne puisse douter des convictions souverainistes personnelles de M. Blanchet, il n’en demeure pas moins que c’est lui, parmi tous les chefs de l’opposition, qui a adopté le ton le plus conciliant envers le gouvernement Trudeau dans la foulée du discours de jeudi. Non seulement a-t-il dit voir dans « le libellé de ce discours des avenues qui me permettent de faire des gains », mais M. Blanchet semblait sincèrement ravi de son contenu.

Il est vrai que la promesse du gouvernement Trudeau de dédommager dès maintenant les producteurs laitiers pour les pertes potentielles qu’ils éprouveraient lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange nord-américain peut constituer « un gain » aux yeux de M. Blanchet. Mais il doit nous prendre pour des imbéciles en essayant de nous faire croire que la promesse du gouvernement de travailler avec « ardeur afin d’acheminer les ressources canadiennes vers de nouveaux marchés » ne signale pas son intention de procéder au plus vite à l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain.

En fait, tandis que M. Trudeau voudrait faire de la lutte contre les changements climatiques sa priorité absolue, il risque de se trouver aussi coincé entre ces deux objectifs que durant son premier mandat. Il ne peut pas se dire ouvert aux assouplissements dans l’application de la loi C-69 sur les évaluations environnementales des grands projets, et en même temps promettre de « fixer l’objectif d’atteindre la cible de zéro émission nette d’ici 2050 ». L’atteinte de cet objectif nécessiterait des mesures sans précédent et ne saurait être compatible avec l’accroissement de la production pétrolière provenant des sables bitumineux que Trans Mountain faciliterait.

Toutefois, le vrai risque qui guette le gouvernement n’a rien à voir avec son incapacité à respecter ses promesses en matière d’environnement tout en aidant le secteur pétrolier à sortir de son marasme actuel. C’est plutôt un contexte économique mondial pour le moins inquiétant qui risque de bouleverser son ordre du jour. La plupart des économistes prévoient un ralentissement économique en 2020 et 2021. Mais, pour l’instant, ils ne voient pas de récession à l’horizon. Tout risque de basculer cependant si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s’accélère au lieu de s’atténuer.

Or, tout indique que le ministre des Finances Bill Moreau a l’intention d’ouvrir les vannes lors du dépôt d’une mise à jour économique dans les prochaines semaines, en commençant par une baisse d’impôts pour la classe moyenne. Alors que le gouvernement devrait jouer de prudence dans le contexte économique actuel, ses instincts politiques le pousseront à faire le contraire. Si la récession frappe, le gouvernement Trudeau risque donc de se retrouver dans de beaux draps. Et le discours du Trône prendra vite le bord.