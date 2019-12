Conjurer la violence

J’écoutais Christine Labrie, la députée solidaire de Sherbrooke, lire devant l’Assemblée nationale les insultes reçues sur Internet par les femmes de son caucus, et mes mains se sont mises à trembler en même temps que sa voix. Une bouillie de haine, reprenant tour à tour les figures féminines édifiées par une certaine mythologie misogyne : la mère, la pute, la nunuche. Et toujours, cette obsession de la suppression, la volonté exprimée d’éradiquer, d’effacer cette part en trop qu’est la femme. Inutilité, pollution, évocation du suicide. À travers l’insulte s’incarne le fantasme de notre disparition.

Nous les connaissons pourtant ces insultes, ces menaces. C’est un mépris qui ne nous surprend même plus. C’est un fait admis, une chose entendue. « Ça » arrive. Lorsqu’on est une femme et qu’on accède aux sphères de pouvoir, ou simplement à la parole publique, on nous dira des horreurs. Il sera question de notre corps, du timbre de notre voix, de la couleur de nos dents, de nos cheveux, de nos vêtements, on insultera notre intelligence. On nous rappellera, en somme, qu’occuper l’espace est une transgression. Un rappel à l’ordre qui n’interdit pas, mais sème le doute, fabrique le sentiment d’imposture. Si bien qu’occuper le moins d’espace possible devient un geste d’autoprotection.

À l’occasion des 12 jours d’action contre la violence envers les femmes, des députées des quatre partis à l’Assemblée nationale ont dénoncé d’une seule voix la misogynie qui s’exprime en ligne.

Trente ans après Polytechnique, voilà que cette haine apparaît comme des réminiscences de la tragédie, forçant de constater qu’une violence larvée a traversé le temps. Que dire, trente ans après Polytechnique, alors que la haine persiste et que tous les jours, des femmes tremblent ?

J’écoutais récemment une entrevue accordée par Nathalie Provost, survivante de la tuerie, à Alain Crevier pour un balado de Radio-Canada commémorant les événements du 6 décembre 1989. Dans cet entretien d’une rare sensibilité, celle qui, dès le lendemain de la tragédie, a pris la parole sur son lit d’hôpital, soulignait que chaque fois qu’il lui faut raconter Poly, reconstituer les événements, raconter l’avant, l’après, il y a un coût immense. Les journalistes viennent, les gens tendent l’oreille, mais chaque fois, il s’agit d’ouvrir devant les autres une blessure qu’il faut panser ensuite dans la solitude.

Nommer la violence a toujours un coût : une voix tremblante, de la confusion, de la rage, de la souffrance. Nommer la violence, c’est courir le risque qu’elle opère à nouveau. En écoutant Nathalie Provost, je me suis dit qu’accepter d’assumer seule ce coût, à chaque hommage, à chaque commémoration, témoignait d’un courage et d’une générosité inouïs.

Pourquoi parler, donc ? Pourquoi, trente ans plus tard, raviver encore les souffrances personnelles et collectives provoquées par le récit de ce féminicide ? À Alain Crevier, Nathalie Provost confiait s’être souvent posé la question.

Or, évoquant les propos de Boris Cyrulnik, elle soulignait, à juste titre, que c’est lorsque l’on commence à parler publiquement que la guérison peut advenir. Il faut parler parce que la guérison n’est pas terminée, et parce que le silence serait insupportable.

Il faut parler pour partager la douleur et conjurer cette violence infinie. Il faut aussi raconter pour nous, celles qui n’étaient pas là, trop petites ou pas encore nées, et qui découvrent à travers ce récit que nous portons toutes la marque de la violence immémoriale faite aux femmes.

La tuerie, le meurtre sont l’expression radicale d’une tragédie qui se reproduit tous les jours sous nos yeux ; d’une violence qui opère malgré le droit, malgré un vernis de civilité, malgré la place qu’occupent aujourd’hui les femmes en société.

Le souvenir de la tragédie, de l’horreur absolue, renvoie à la violence ordinaire, plus sournoise, celle qui prend au coeur mais pas toujours au corps. La violence quotidienne, intime, souvent invisible, qui prend appui sur notre mutisme, notre collaboration, notre honte. Cette violence que l’on tolère en se disant que « ça pourrait être pire », parce que nous ne savons pas toujours interpréter le mal qui nous est fait. Cette violence qui rôde et qui ne part jamais tout à fait. Celle qui reste là, en latence, et se révèle par à-coups, lorsqu’on entend des députées lire les horreurs qu’on leur fait porter devant une assemblée législative, par exemple. Ou lorsqu’on qu’on se laisse insulter, qu’on tolère un geste déplacé parce que nous n’avons pas tout à fait la certitude que notre dignité est toujours exigible. Enfin, la tête le conçoit, mais le ventre, l’instinct hésitent. Car, après tout, on tue bien des femmes.

La seule catégorie d’homicides en hausse au Canada est celle des homicides conjugaux, et on parle encore bien plus volontiers de « drames familiaux » que de féminicides. Ce fait rappelle que les tragédies se déroulent aussi en silence.

Continuer à parler, donc, apparaît comme un acte de foi ; de foi et de témérité face à cette violence qui semble toujours si proche. Et parce que celles qui ont vécu parlent, nous voilà toujours debout, toujours en lutte, répudiant l’idée d’un retour en arrière, et toujours prêtes à scander, ensemble : « Ni una mas » et « Tant qu’il le faudra ! »