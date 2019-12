Par-delà l’affaire Jérémy Gabriel

Les avis sont partagés devant la récente décision du tribunal d’appel de condamner l’humoriste Mike Ward à verser une compensation à Jérémy Gabriel pour des propos tenus dans un de ses spectacles. Le garçon, atteint du syndrome de Treacher Collins, y avait été raillé entre 2010 et 2013 sur son physique, ce qui lui avait fait vivre un calvaire à l’école comme partout. Encore dernièrement, sur sa page Facebook, dans le sillage du jugement de la Cour d’appel du Québec, il recevait son lot de messages injurieux en se faisant inviter par des esprits malveillants « à se pitcher en bas du pont » et autres gracieusetés déversées sur son faciès aux malformations congénitales : « Cest quand ta date de déces ? » (sic) « Crisse de trout cul. » (re-sic) Ce jeune homme est fait fort, accordons-lui ça en choeur.

Les débats en cours devraient permettre, au mieux, de confronter des points de vue sans forcément se lancer des noms d’oiseaux et des tweets disgracieux par la tête. Entre le combat pour la liberté d’expression et celui pour le respect d’un enfant ayant un handicap, chaque camp affûte ses arguments. Les droits des uns s’opposent à ceux des autres et tout le monde navigue en des zones floues, surtout en nos jours de grandes mutations des esprits.

L’humour est-il une terre sacrée imperméable à l’évolution des sociétés ? La question a le mérite de se poser au détour. Jérémy Gabriel se dit ouvert à la critique et encourage ses adversaires à prendre la parole, mais il s’était estimé violé dans sa dignité par des propos discriminatoires et il tient son bout. Mike Ward, de son côté, considère qu’un juge n’a pas à fixer les limites de l’humour, sous peine de conduire toute la profession à l’autocensure.

Reste que, jusqu’ici, deux tribunaux ont bel et bien condamné Ward à verser des compensations à Gabriel, s’y sentant autorisés. La Charte des droits et libertés a force de loi autant que la liberté d’expression. Les plateaux de la balance de la justice oscillent au gré des cas. La Cour suprême, vers laquelle se tourne Mike Ward, devrait trancher un jour, au malheur des uns et au bonheur des autres. Mais nul n’en sortira vraiment vainqueur, car on perdra collectivement d’un côté pour gagner dans un autre champ.

La bataille des esprits

Rappelons que l’humoriste Jean-Marc Parent avait parodié en spectacle des handicapés moteurs sans en cibler un en particulier, à l’encontre de Mike Ward avec Jérémy Gabriel, riant avec eux, pour ainsi dire, avec une forme de respect. Tout est dans la manière. D’ailleurs, il n’y a pas eu de procès Parent. Et si, en franchissant une ligne rouge, c’était Mike Ward qui avait mis ses confrères dans l’eau chaude plutôt que Jérémy Gabriel ? On ne peut pas tout dire et tout faire, même sous le masque du clown. Question de bon sens. Ainsi va la vie dans l’espace commun.

Par-delà la position d’un camp ou de l’autre, et quel que soit le verdict à venir de cette Cour suprême — dont on peut craindre à raison qu’elle ne crée jurisprudence en encadrant le métier d’humoriste —, des enjeux sociaux dépassent les décisions de justice pour interpeller tout un chacun, entre ses replis d’intolérance et ses aspirations à l’ouverture. La vraie bataille se joue au niveau des esprits.

Après tout, Ward s’était permis de rire du handicap du « petit Jérémy » parce qu’il y avait un public pour trouver ces piques sinistres bien amusantes, sans y regarder de plus près. Mais si, près de dix ans plus tard, cette affaire, en éclairant les consciences, avait aidé plusieurs personnes à saisir que ces gags n’étaient pas vraiment drôles, réflexion faite ? Si elle envoyait le précieux message aux dilatateurs de rates qu’il y a besoin d’élever le niveau de l’humour par-delà les attaques personnelles infamantes ? Ce serait toujours ça de pris pour assainir l’air qu’on respire.

L’humour est en évolution constante, quoi qu’on en dise. Les caricatures sur les juifs cupides aux nez crochus qui foisonnaient dans les journaux européens jusqu’à la fin de la dernière guerre mondiale n’ont plus cours. Les blagues sur les bamboulas et les bougnoules, devant lesquelles se tordaient les publics des anciennes colonies et des contrées au passé esclavagiste, ne sont pas tolérées comme jadis. Se moquer des Autochtones n’a guère la cote désormais sur nos terres, à l’heure où les abus dont ils ont été victimes se font jour. Les gais sont moins raillés qu’autrefois après avoir fait valoir leurs droits sur la place publique.

Si certains continuent à trouver désopilantes les attaques sur le physique et la sexualité des femmes ayant des tribunes d’opinion, celles-ci dérangent davantage à mesure que les journalistes et les députées révèlent les commentaires sexistes dont elles sont l’objet à pleins médias sociaux. Des voiles se soulèvent. On évolue. Eh oui !