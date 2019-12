La vie sauvage

Au début des années 1960, le photographe Gabor Szilasi est envoyé dans les Laurentides par le Service de Cinéphoto du Québec. Là, on traque le loup sans relâche. Le loup, dit-on, menace le chevreuil. Il faut le tuer. L’exterminer. L’éradiquer. Sur un des clichés de Szilasi, trois gardes-chasse, vêtus de leur uniforme, se tiennent droits, l’air fier, devant les corps raidis d’une trentaine de loups alignés sur un monticule de neige. Quand on y regarde de près, on distingue parmi ces cadavres deux ou trois renards, de même qu’un lynx.

Le loup est alors empoisonné à la strychnine, un puissant poison badigeonné sur des appâts dispersés dans la nature. D’autres animaux que le loup en mangent eux aussi. Et meurent.

Cette campagne de destruction du loup est rappelée par un essai photographique de cette époque signé Marcel Cognac, photographe très doué, hélas à peu près oublié aujourd’hui.

Cette grande peur collective des loups a fait en sorte qu’il n’en existe pratiquement plus au sud du Québec. Tant que les loups n’auront pas leurs historiens, l’histoire sera racontée par ceux qui les ont tués. Il en va de même pour tous les dominés. L’histoire glorifie toujours les vainqueurs, quels qu’ils soient. Autrement dit, l’histoire est écrite par en haut. On oublie volontiers ceux d’en bas, comme s’ils ne comptaient pas. À la télévision, aux bulletins de nouvelles, on le rappelle d’ailleurs tous les jours. À tel point qu’on ne s’en aperçoit même plus.

Chaque jour, on nous indique par exemple l’indice du Dow Jones, celui du TSX, le prix de l’once d’or, celui du baril de pétrole brut. Tout cela comme si votre vie en dépendait, même si à peu près personne ne comprend quelque chose à cette valse à mille temps des indices boursiers et pétroliers.

Les statistiques sur les dominés, les vaincus, les opprimés, les indices de la vie des sans-voix, des sans-grade, des sans-dents à bout de nerfs, ces chiffres-là demeurent quasi confidentiels. Ceux-là mêmes dont parlait Gérald Godin — « tous les coincés / des paiements à rencontrer / les hypothéqués à perpétuité / la gang de christs / qui se plaint jamais / les derniers payés / les premiers congédiés » —, on ne donne guère d’outils quotidiens pour suivre la courbe de leur vie. Ce sont pourtant les gens les plus nombreux.

On ne donne pas, au quotidien, le taux de chômage ni le taux de mortalité infantile. On ne dit pas le nombre d’ouvriers blessés ou tués au travail, semaine après semaine. On ne donne pas les chiffres des gens qui attendent pour voir un médecin. On ne chiffre pas le manque de livres dans les bibliothèques des écoles. On ne rappelle pas le taux de plomb et d’autres métaux lourds dans l’eau qui nous entoure. Les taux de glyphosate dans la farine de blé, la base de l’alimentation de notre civilisation, demeurent inconnus, même s’ils nous menacent du cancer. On ne dit pas la progression affolante de nombre d’enfants signalés aux services de la DPJ. On ne rappelle pas les écarts d’espérance de vie selon les régions ou les quartiers. On ne donne pas non plus le tableau des espèces vivantes menacées ou tout simplement en voie d’extinction.

Au quotidien, sans se poser de question, on finit par croire que la prospérité d’une nation se mesure à coup d’indices économiques tels que le Dow Jones, qui laissent pourtant dans l’ombre le lourd coût humain qui sous-tend cette apparente performance. Nous ne sortons pas indemnes de ce grand conditionnement.

L’immense majorité de la planète regarde défiler sur les écrans les chiffres et les images d’un monde imaginaire, plus ou moins étranger à celui où l’on vit. Au sein des pays réputés les plus prospères économiquement, les conflits sociaux sont volontiers passés sous le tapis. En France, après des mois de révolte des gilets jaunes, ce costume voué à rendre visibles des gens qui sont toujours menacés à force de ne pas l’être, on a entendu ces jours derniers que le président Macron avait été bouleversé en assistant à la projection d’une adaptation cinématographique des Misérables de Victor Hugo… À certains, le réel apparaît bien lointain. Comme le premier ministre Trudeau, qui ânonne que la vie change parce qu’il crée un ministère de la Prospérité de la classe moyenne, comme si cela changeait quelque chose à l’emprise paralysante du Dow Jones sur sa façon d’envisager l’expérience humaine.

Dans Charlevoix, un rare troupeau de caribous forestiers ne cesse de dépérir. On le sait depuis des années. Des rapports autant que des observateurs chevronnés ont répété que leur pauvre situation tenait à des coupes abusives de la forêt et à une déperdition constante de leur milieu de vie sous l’effet d’une pression humaine. Cette atteinte à leur écosystème s’est avérée catastrophique.

Il n’y a pas si longtemps, confronté à un même problème en Abitibi, un ministre avait considéré de tout bonnement transporter les caribous restants dans un zoo. Cet espace inventé par l’homme pour qu’il puisse admirer son éclatant triomphe sur la nature n’est-il pas une formidable métaphore d’une époque qui voit dans l’enfermement et le cloisonnement la solution universelle à toutes les difficultés ?

Un rapport rendu public ces derniers jours par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a trouvé mieux pour ne pas accuser l’activité économique d’être seule responsable de la déperdition des caribous. Il montre du doigt le loup comme un responsable de la déperdition des caribous de Charlevoix. Il faudrait les abattre, dit-on, pour mieux protéger les cervidés.

Les prédateurs, en société, ne sont pas toujours ceux qu’on croit.