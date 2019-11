En ce matin de juillet 2012, trois hommes juchés sur une motocyclette roulent lentement dans la zone de vignobles au nord de Kandahar. En surplomb, dominant les maisons en pisé, le premier lieutenant Lorance, qui a récemment pris la place du commandant du peloton, blessé. Il n’a pas d’expérience au combat, mais ses hommes craignent déjà son discours vindicatif. Alors que la motocyclette est à près de 200 mètres, il ordonne aux soldats de tirer. La moto s’arrête, les hommes descendent, regardent autour d’eux. Lorance ordonne alors un tir létal. Deux des motocyclistes sont tués.

La fouille des cadavres révélera qu’ils étaient armés… d’une paire de ciseaux et de concombres. Le premier lieutenant tentera de dissimuler la réalité en rapportant que les cadavres n’ont pu être fouillés, ce que les hommes de son peloton démentiront, lors du procès un an plus tard.

Lorance condamné à 19 ans de prison en cour martiale pour crime de guerre, sa cause devient très vite celle de l’extrême droite et des médias conservateurs. Pour eux, le criminel de guerre est un héros, broyé par les rouages des bien-pensants du fameux « deep state ». À sa sortie de prison, Clint Lorance fera d’ailleurs sa première apparition médiatique — le 18 novembre dernier — sur le plateau de Sean Hannity, à Fox News.

Or, c’est cet homme, ainsi que deux autres soldats déployés en Afghanistan — le major Matthew Golsteyn des forces spéciales, dont le procès devait avoir lieu en février prochain pour meurtre, et Edward Gallagher des Navy Seals, condamné pour avoir désacralisé le cadavre d’un détenu —, que le président a choisi de gracier. Contre l’avis de la hiérarchie militaire.

Le président a la Constitution de son côté : le pouvoir de faire grâce est sien. Il pouvait gracier un criminel de guerre de la même manière qu’il a gracié Joe Arpaio — ce shérif qui a régné en tyran sur le comté de Maricopa en Arizona.

Bien sûr, le recours au droit de grâce a toujours soulevé des controverses. Il a parfois été utile à la restauration de l’union nationale, à la suite de la Révolte du whisky aux débuts de la République, ou encore après la guerre civile, pour les sudistes, voire dans le cas de l’amnistie prononcée par Jimmy Carter à l’égard des objecteurs de conscience de la guerre du Vietnam. D’autres ont été particulièrement polémiques : comme la grâce inconditionnelle accordée à Nixon par le président Johnson, ou celles prononcées par George H. W. Bush à l’endroit de Caspar Weinberger, d’Elliott Abrams ou de Robert McFarlane — artisans du scandale Iran-Contra qui avait entaché l’administration Reagan. Ce droit régalien doit être un pouvoir exceptionnel, un recours pour faire le bon là où le droit, trop rigide, ne le peut pas — comme commuer une peine disproportionnée en raison de mécanismes juridiques qui dissocient la peine de l’infraction. Il arrive pourtant que ce pouvoir soit détourné de son sens : le respect du droit ne donne pas forcément de la droiture à une décision.

Or, les trois pardons accordés par le président Trump touchent trois inculpés ou condamnés pour crimes de guerre et s’appuient sur un tweet présidentiel : « On entraîne nos gars pour en faire des machines à tuer et ensuite on leur fait un procès quand ils tuent. » Une justification lourde de conséquences. D’abord sur la politique étrangère, car la décision de qualifier les soldats de « machines à tuer » et le doute qu’elle induit sur leur justiciabilité fragilisent un peu plus le lien de confiance avec les États susceptibles d’accueillir des troupes américaines. Ensuite, pour les soldats déployés, car les règles d’engagement sont soudainement moins nettes, le président envoyant le message que si l’on est de son bord, les chances d’absolution croissent. Enfin, pour la chaîne de commandement du Pentagone qui est remise en cause, ce qui vient fausser la relation civilo-militaire… et pose des points de suspension sur la gestion future d’une crise majeure impliquant la défense des États-Unis.

Cette décision s’inscrit dans une compréhension trumpienne du monde. Un univers où l’armée, le service de protection des frontières et la justice deviennent les instruments personnels du président (plutôt que les champs d’action du pouvoir exécutif)… Où la politique étrangère permet de subordonner une aide financière au salissage d’un opposant politique. Où le mépris des règles constitutionnelles permet de s’opposer aux assignations à comparaître et aux mandats d’amener délivrés par le Congrès.

Or, ce sont ces règles constitutionnelles que les Cours fédérales tiennent pour l’instant à bout de bras, imposant que les retours de taxes du président soient divulgués, que l’exécutif se soumette aux requêtes du Congrès, que la séparation des pouvoirs soit respectée. Ce que le président conteste. Encore. Encore. Et encore. Ce qu’il fera sans doute jusqu’en Cour suprême…

Mais en l’occurrence, personne ne s’insurge parce que le président s’est essuyé avec la nappe, ou parce qu’il a porté un complet beige. Les normes en cause définissent la nature de la République. Elles représentent l’État de droit. Ce n’est donc pas un simple pardon…