Le Winnie idéologue

Excédé par la lutte acharnée de l’ancien premier ministre de Terre-Neuve, Clyde Wells, contre l’accord du lac Meech, qu’il a finalement réussi à saboter avec la bénédiction de Jean Chrétien, Robert Bourassa l’avait baptisé « le Newfie idéologue ».

Le même qualificatif vient à l’esprit en voyant le combat que l’actuel premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, mène contre la Loi sur la laïcité de l’État. Il est vrai que ses collègues de l’Ontario, Doug Ford, et de l’Alberta, Jason Kenney, l’ont aussi dénoncée. Dans son cas, cela prend cependant l’allure d’une véritable croisade, comme en témoigne la publicité que son gouvernement a fait paraître jeudi dans Le Devoir pour inviter ceux qui s’estiment victimes de la loi 21 à déménager dans la province des Jets, des Blue Bombers et de Winnie l’ourson, où ils seront « accueillis et mis à l’honneur, quelles que soient leur religion et leur culture ».

C’est un euphémisme de dire que le Québec ne jouit pas d’une grande estime au Canada anglais, où il est perçu comme l’enfant gâté de la fédération, jamais satisfait de tout ce que le reste du pays fait pour lui être agréable. Dans l’Ouest, le leader du Wexit, Peter Downing, le qualifie de « province-providence raciste et ingrate » dont il dit voir hâte de se séparer. L’Alberta lui reproche son opposition à la construction d’un pipeline malgré les milliards qu’il reçoit au titre de la péréquation. Terre-Neuve n’a jamais digéré le contrat conclu en 1969, qui garantit à Hydro-Québec l’exclusivité de l’électricité produite à Churchill Falls, achetée à un prix dérisoire et revendue avec un profit substantiel.

Dans le cas du Manitoba, qui reçoit aussi de la péréquation, ça n’a jamais été une question d’argent, si on excepte la chicane sur l’entretien des F-18 au milieu des années 1980. C’est plutôt la « société distincte » qui semble toujours faire problème. Avant que Clyde Wells ne plante le dernier clou dans le cercueil de l’accord du lac Meech, la fronde s’était développée au Manitoba. Malgré tous ses efforts, Robert Bourassa avait été incapable de rallier l’irascible cheffe de l’opposition libérale, Sharon Carstairs, très échaudée par l’utilisation de la clause dérogatoire pour maintenir la règle de l’unilinguisme français dans l’affichage commercial, à l’encontre d’un jugement de la Cour suprême. Par la suite, le premier ministre conservateur, Gary Filmon, avait laissé Elijah Harper bloquer l’adoption de l’accord par le Parlement manitobain, alors qu’il aurait pu utiliser une procédure d’exception. M. Pallister souffre apparemment de cette même allergie à la différence québécoise, qui semble incurable.

Dans son esprit, la loi 21 constitue un « enjeu canadien » qui justifie son intervention, alors que pour la grande majorité des Québécois et pour tous les partis représentés à l’Assemblée nationale, y compris ceux qui s’opposent à la loi, il s’agit d’un enjeu strictement québécois. Le débat porte plutôt sur l’opportunité de mettre la loi à l’abri des tribunaux en utilisant la clause dérogatoire.

Il est difficile de prévoir jusqu’où irait la réaction des Québécois si la loi devait finalement être invalidée par la Cour suprême. On peut déjà prévoir une vague de mécontentement si son application est suspendue par la Cour appel en attendant un jugement sur le fond de la loi, comme on le craint à Québec.

Enfermé dans sa vision trudeauiste du fédéralisme, Clyde Wells avait-il entrevu les conséquences qu’aurait le rejet de l’accord du lac Meech ? Ceux qui sacralisent la Charte des droits et veulent imposer leur vision multiculturaliste from coast to coast, comme le fait M. Pallister, ne mesurent peut-être pas le ressentiment qu’ils créent et que les souverainistes ne demandent qu’à exploiter.

À quelques jours de la réunion du Conseil de la fédération, à Toronto, où il souhaiterait que les provinces s’unissent dans leurs récriminations contre le gouvernement Trudeau, le premier ministre Legault n’avait pas intérêt à jeter de l’huile sur le feu, mais il était impossible de laisser passer une telle provocation. Le gouvernement manitobain aurait été mieux avisé de consacrer les 20 000 $ investis dans cette publicité à l’amélioration des services en français dans sa province, a-t-il répliqué.

On peut difficilement lui donner tort. Certes, après des décennies de lutte acharnée, le français est de nouveau enseigné dans les écoles, mais vivre en français au Manitoba n’en demeure pas moins un combat quotidien. En juin 2016, le gouvernement Pallister a fait adopter la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, mais ses effets concrets ne sont pas évidents. En octobre 2017, il a aboli le poste de sous-ministre adjoint responsable du Bureau de l’Éducation en français sans avoir consulté la communauté franco-manitobaine. En mars 2019, la majorité des postes permanents du service de traduction ont également été abolis. Bien sûr, il ne faut pas se mêler des affaires des autres.

Il va de soi que la loi 21 n’est pas à l’ordre du jour de la réunion du Conseil de la fédération, mais M. Legault devrait peut-être profiter des conversations informelles qu’il aura avec ses homologues provinciaux pour les sensibiliser au danger de jouer avec le feu.