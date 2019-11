Qui doit gouverner les écoles?

Un des grands sujets de l’heure en éducation, et il est chaudement débattu, a pour nom PL 40. Il s’agit de ce projet de loi qui vise principalement à modifier la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires.

Concrètement, une fois adoptée, cette loi conduirait à l’abolition des commissions scolaires telles que nous les connaissons et à la mise en place d’une nouvelle structure pour accomplir leur travail.

Depuis très longtemps déjà, la CAQ a annoncé son intention d’abolir les commissions scolaires et PL 40 n’a donc surpris personne qui suit ne serait-ce qu’un peu le monde de l’éducation. (Je passe sous silence ici le cas particulier des commissions scolaires anglophones.)

Mais que sont ces instances ?

Les commissions scolaires

Ces commissions scolaires (on en compte 71…) datent du XIXe siècle et sont donc de très anciennes composantes de l’administration de notre système scolaire. La commission Parent les a maintenues.

Il leur revient, pour le dire vite, d’organiser et d’assurer la distribution des services éducatifs dans les écoles et centres d’éducation ou de formation de leur territoire. Elles sont appuyées en cela par 11 directions régionales. Leurs commissaires sont, depuis 1973, élus au suffrage universel.

Et c’est ici qu’on trouve une des principales critiques qu’on leur adresse.

Les critiques

Les commissions scolaires souffrent en effet, indéniablement, d’un grand déficit démocratique. Ces élections n’intéressent que très peu de gens, des commissaires sont élus par acclamation et les taux de participation aux élections scolaires sont faméliques.

D’autres critiques portent sur ce manque de lien, d’impact, de relation réelle et riche entre l’école, ce qui s’y vit et s’y pratique concrètement, et les commissions scolaires, jugées être de lourdes structures administratives coupées de la réalité de la classe. On reproche d’ailleurs à celles-ci, en ce sens, des dépenses de fonds publics difficilement justifiables.

Quoi qu’il en soit, les structures qu’on mettra à leur place devront démontrer qu’elles peuvent échapper à ces critiques, qu’elles seront, elles, représentatives du milieu qu’elles doivent servir, en contact avec lui, efficientes et moins coûteuses. C’est, entre autres, tout cela qui est en ce moment débattu et ce que propose la CAQ inquiète plus d’un intervenant.

À propos de la délicate question de la représentativité, j’avais, il y a quelques années, interrogé sur la question le professeur Jean-Pierre Proulx, qui connaît très bien le sujet. Il suggérait de remplacer l’élection au suffrage universel par un collège électoral formé de personnes qui détiennent déjà un mandat public et qui ont un intérêt certain, voire un accès direct à l’éducation primaire et secondaire, à la formation des adultes ou à la formation professionnelle.

Ce pourrait être, disait-il, des parents, des professionnels de l’éducation, des membres des conseils d’établissement, des conseillers municipaux, des administrateurs des services sociaux et des cégeps. « Toutes ces institutions, disait M. Proulx, participent, à un titre ou l’autre, à la mission de l’école ou partagent des missions communes avec elle. Ce système favoriserait donc un véritable dialogue politique. Au surplus, il serait infiniment plus économique que le régime actuel, qui tourne à vide. »

Une idée à méditer

Mais je veux encore pointer ici une autre idée qui me semble mériter notre attention.

Parmi les nombreux mémoires déposés lors des discussions sur le PL 40, celui de la Ligue pour l’action civique m’a en effet particulièrement interpellé.

La Ligue plaide pour le maintien d’une gouvernance locale en éducation et suggère, entre autres, pour ce faire qu’on distingue deux types de tâches devant être accomplies pour la gestion de l’éducation sur un territoire.

Les premières sont distinctement d’ordre éducatif et pédagogique : elles concernent le curriculum, les relations avec les enseignants, l’offre de conseillers pédagogiques, et ainsi de suite. Mais les deuxièmes concernent plutôt des choses comme la gestion des infrastructures, le transport scolaire, les services alimentaires.

Les premières tâches, suggère laLigue, et elles seules, reviendraient aux nouvelles structures qu’on mettra en place, qui se concentreraient ainsi sur ce qui doit les concerner ; les deuxièmes incomberaient aux municipalités, qui ont déjà largement en place ce qu’il faut pour les prendre en charge.

La ligue argue ceci qui mérite sérieuse réflexion : « Historiquement, au Québec, les services scolaires et les services municipaux se sont développés en parallèle ; cela a donné lieu à quelques absurdités, notamment en raison du manque de dialogue qui a souvent caractérisé les relations entre ces deux paliers de gouvernance. Pour empêcher que cela ne se reproduise, la Ligue propose tout simplement d’intégrer la gestion du parc immobilier, du transport et des services alimentaires au mandat des municipalités. L’argent viendrait de la même source (impôts et taxes foncières), les besoins seraient les mêmes, mais les silos seraient éclatés et le développement de nos écoles ne constituerait plus une préoccupation périphérique pour nos municipalités, mais bien une priorité. »

La perle de la semaine

Un élève écrit : « Le mariage est effet mer et ne dure parfois pas très longtemps. »

C’est vague, mais il y a une certaine poésie là-dedans…