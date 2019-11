Papi Hubert

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Selon une idée reçue, le Québec moderne, en abandonnant la pratique religieuse, se serait converti à l’esprit scientifique. Permettez-moi d’en douter. Il ne s’agit pas, en effet, de se croire scientifique pour l’être.

Dans un rapport publié en 2013, le Conseil supérieur de l’éducation affirmait que « la science demeure, encore aujourd’hui et dans bien des écoles, une discipline passablement délaissée ».

En septembre 2019, dans Québec Science, le journaliste Joël Leblanc disait avoir rencontré, lors de ses tournées dans les écoles, des centaines d’enseignantes « souffrant d’une allergie aux sciences », une attitude attribuable à leur manque de formation en la matière et à de mauvais souvenirs scolaires reliés à cet univers. Elles ne sont pas seules.

Dans les médias grand public, les sujets scientifiques ne cartonnent pas vraiment. Quand il m’arrive d’en traiter dans cette chronique, je suis bien conscient que je m’adresse à un lectorat plus restreint que quand je parle de politique, par exemple. La science, au Québec, tout le monde se dit pour, mais peu nombreux sont ceux qui la chérissent vraiment.

D’où l’importance d’une figure séduisante comme celle d’Hubert Reeves, maître d’une vulgarisation scientifique capable de faire aimer la composition des étoiles au quidam. Il y a, au Québec, d’autres astrophysiciens de talent versés en vulgarisation, comme Pierre Chastenay et Jean-René Roy. Le charisme de Reeves, cependant, est inégalable.

Avec son allure et son ton de bon grand-père, le scientifique octogénaire sait charmer. Reeves, en effet, n’est pas qu’un savant ; c’est un conteur et un poète qui donne aux connaissances une vibration humaine.

Dans Le chemin de l’école (Leméac, 2019), Yvon Rivard affirme que, « si l’étude des sciences rebute, c’est qu’on les a déconnectées […] des émotions pour les confier aux bons soins des seules aptitudes intellectuelles ». Dans Comment je vois le monde (Champs, 2017), Albert Einstein écrit que « l’esprit scientifique, puissamment armé en sa méthode, n’existe pas sans la religiosité cosmique », c’est-à-dire sans le désir d’« éprouver la totalité de l’Étant comme un tout parfaitement intelligible ».

On ne fait pas de la science que pour faire marcher des choses, mais parce qu’on veut comprendre profondément le monde et sa source. En chantant, selon les titres de ses plus célèbres ouvrages, la « patience dans l’azur » et les « poussières d’étoiles », Reeves retrouve l’émotion dans sa quête de vérité.

Dans Je chemine avec Hubert Reeves (Seuil, 2019, 128 pages), un recueil d’entretiens avec l’éditrice Sophie Lhuillier destiné aux jeunes qui cherchent leur voie professionnelle, le scientifique raconte, très simplement, son parcours et explique les raisons qui l’ont motivé à devenir astrophysicien. Son charisme, encore une fois, opère.

Né en 1932 de parents qui n’étaient pas des scientifiques, Reeves dit devoir l’élan de sa vocation à sa grand-mère conteuse et au père Louis-Marie, un moine trappiste, ami de la famille, qui l’a initié à la botanique.

Quand on lui demande, vers 6-7 ans, au catéchisme, qui sont les êtres invisibles, le petit Hubert, au lieu de répondre « les anges », dit « les microbes ».

Il n’a jamais été un premier de classe, confie-t-il, mais il a eu la grâce, dès le début, d’être habité par le « démon de la connaissance ». C’est l’essentiel, évidemment, diront toutes les personnes de culture, mais que faire quand la famille échoue à transmettre cette curiosité ? Il reste l’école, bien sûr, mais aussi, dit Reeves, le travail de vulgarisation.

Et la grande force de Reeves, dans cette mission, tient à sa capacité d’insuffler un caractère humain aux sciences de la nature. Spécialiste de la physique nucléaire et plus précisément des éléments chimiques que sont le lithium, le béryllium et le bore, dont il a contribué à établir les origines, Reeves ne perd jamais de vue, comme le note son éditrice, que, dans l’aventure scientifique, « intelligence et émotion sont complémentaires » et « nécessaires à la compréhension du monde ».

S’il aime tant l’astrophysique, explique-t-il, s’il la considère comme la discipline idéale pour donner le goût de la science à tous, jeunes comme retraités, c’est, dit-il, « parce que les étoiles inspirent le rêve autant que la rationalité ».

Charmant papi encore débordant d’énergie intellectuelle à 87 ans, Hubert Reeves est un inspirant modèle pour une jeunesse en quête d’aventure et de vérité.

Militant écologiste résolu qui rappelle la nécessité de se méfier des positions radicales, scientifique agnostique qui laisse une porte ouverte au mystère, Reeves invite au dépassement, tout en soulignant les dangers — il parle d’expérience, confie-t-il — d’un excès d’ambition. Avec lui, la science est toujours aimable.